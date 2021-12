Veranstaltung «Aktuell aus Bern» in Bettlach abgesagt

SP Bettlach Veranstaltung «Aktuell aus Bern» wird abgesagt Der Anlass mit Franziska Roth und Ständerat Roberto Zanetti vom 9. Dezember in der Zähnteschür Bettlach findet nicht statt. 07.12.2021, 13.19 Uhr

Die SP Bettlach ist überzeugt, «dass wir in einer globalen Pandemie zum Schutz aller Menschen Vorsicht walten lassen müssen.» Das schreibt die Partei in einer Medienmitteilung. Die Situation habe sich in den letzten Tagen sehr ungünstig entwickelt.