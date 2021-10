Sozialgeschichte Bittschriften vergangener Jahrhunderte: «Alles Ungeziefer, das nach Büren kommt» Hoffnung, Streit und der Kampf ums Überleben. Die jüngste Auflage der Hornerblätter der Vereinigung für Heimatpflege Büren ist eine Fundgrube für alle, die ihre Wurzeln kennen lernen wollen. Daniela Deck 09.10.2021, 05.00 Uhr

Faksimile eines Briefes von 1762. Das Buch zeigt, wie sorgfältig früher von Hand geschrieben wurde. scan

Was sich in Büren a. A. im 19. Jahrhundert in Gemeinderat, Verwaltung, Kirche und vor Gericht zugetragen hat, steht stellvertretend für das ganze Land, sei es nun ländlich oder städtisch geprägt.