Soziale Dienste Oberer Leberberg Neues Grenchner Sozialhilfe-System bewährt sich: Vielen kann auch ohne Geld geholfen werden Das von den Sozialen Diensten Oberer Leberberg (SDOL) eingeführte neue System führt dazu, dass den Menschen schneller geholfen wird. Aber nicht nur mit Geld. Andreas Toggweiler 16.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sozialamtschef Reto Kämpfer: «Je rascher Massnahmen ergriffen werden, desto besser für die Betroffenen.» Oliver Menge

Auf 2019 haben die Sozialen Dienste Oberer Leberberg das neue System «Info&Intake» eingeführt. Die Maxime lautet, dass möglichst rasch Massnahmen für eine berufliche Re-Integration umgesetzt werden, statt Formulare ausgefüllt und auf Bescheide von allenfalls zuständigen Behörden gewartet.

Für das Jahr 2020 Jahr zieht SDOL-Leiter Reto Kämpfer eine positive Bilanz. Er hat die gemeinsame Leitung des SDOL und des Netzwerk Grenchen, das für die Umsetzung von Massnahmen für die berufliche Integration zuständig ist. Beide Institutionen arbeiten im System «Info&Intake» eng zusammen. Die SDOL ist das Sozialamt für die Gemeinden Grenchen, Bettlach, Selzach und Lommiswil.

Anders helfen als mit Sozialhilfe

Die Statistik für das Jahr 2020 spricht für sich: Von 488 Personen, die sich letztes Jahr auf dem Sozialamt gemeldet haben, wurde nur bei 141 Personen (28,9 Prozent) ein Sozialhilfedossier eröffnet. 17 weitere Fälle (3,5%) waren am Stichtag in Bearbeitung.

330 Personen (67,6% der Betroffenen) konnte anders als mit Sozialhilfe geholfen werden; sei es dass sie wieder ein Erwerbseinkommen erzielen, dass die Sozialversicherungen zuständig sind (41), Prämienverbilligungen beantragt werden (14), das Gesuch abgelehnt (79) oder zurückgezogen (60) wird, der Kontakt seitens des Antragstellers abgebrochen wurde (19) oder die Leute umziehen (12); in weiteren 58 Fällen wurde eine freiwillige Beratung durchgeführt.

Das Geheimnis: Rasch reagieren

Möglichst rasch nach der Anmeldung wird ein «Runder Tisch» mit den Betroffenen, den SDOL und dem «Netzwerk» der Sozialfirma Prowork AG durchgeführt und Sofortmassnahmen eingeleitet.

«Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die rasche Zuweisung in eine geeignete Massnahme der Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche berufliche Integration ist»,

erklärt Kämpfer. Schon während des sogenannten Intake-Prozesses wurden in 376 Fällen Massnahmen ergriffen: 125-mal die Zuweisung an Programme von Netzwerk, Pro Work und weiteren, 25-mal in die Arbeitsmarktintegration der ALV/IV. 131-mal wurden existenzsichernde Massnahmen eingeleitet, beispielsweise als Subsidiarität bis zum Entscheid der IV. Dazu kamen 95 freiwillige Beratungen, z. B. für Personen in prekären Wohnverhältnissen.

«Mein Vorgänger wurde noch dafür kritisiert, dass wir schon während des Intake-Prozesses systematisch Massnahmen ergreifen», erklärt Kämpfer. Jetzt sei diese Kritik weitgehend verstummt.

Es gebe aber Sozialregionen, welche kaum präventive Intake-Massnahmen auslösen und für jede Person gleich zu Beginn ein Sozialhilfedossier eröffnen und damit die Auszahlung einer Dossierpauschale auslösen. «Das ist meines Erachtens ein Fehlanreiz im administrativen Lastenausgleich. Wir gehen einen anderen Weg.»

Gute Wirtschaftslage hilft auch

Kämpfer räumt ein, dass die derzeit stabile Entwicklung der Sozialhilfedossiers in Grenchen auch mit der vergleichsweise guten Wirtschaftssituation zusammenhänge. «Corona hat bisher viel weniger eingeschenkt, als zuerst befürchtet.» Auch wenn jetzt erneut durch die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) der Anstieg der Fälle um 20 Prozent für nächstes Jahr prognostiziert sei.

Die Sozialhilfedossiers (nur Stadt Grenchen) verharrten seit 2018 bei gut 500 Fällen im Jahr. Die Ausgaben für die Sozialhilfe selber sanken von 15,9 Mio. Fr. im Jahr 2019 auf 12,8 Mio. Fr. im 2020. Dies allerdings aufgrund der neuen Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden. Der Kanton übernimmt seit 2020 die Kosten für Fremdplatzierungen von Jugendlichen.

Viele mussten Gürtel enger schnallen

Man dürfe aber nicht verkennen, dass viele Haushalte aufgrund von Kurzarbeit den Gürtel enger schnallen müssen. Dass Arbeitgeber wie die Swatch Group ihren Mitarbeitern weiterhin den vollen Lohn auszahlten, war die Ausnahme. Und es gebe immer noch geschätzte 20 Prozent Armutsbetroffene, welche sich nicht bei der Sozialhilfe melden, obwohl sie Anspruch auf Leistungen hätten.

Den Kritikern der Sozialhilfe gibt Kämpfer zu bedenken, dass dieses Soziale Netz zur Stabilisierung der Gesellschaft gerade in Coronazeiten beigetragen habe. «Es würde sonst in unseren Innenstädten ganz anders aussehen.»

Grosse Belastung für Familien

Für den Kindes- und Erwachsenenschutz (KESB, ebenfalls beim SDOL angesiedelt), habe die Coronazeit allerdings eine wesentliche Mehrbelastung gebracht. Insbesondere die zweite Welle war gemäss Kämpfer deutlich spürbar und habe viele Familien an den Rand der Belastbarkeit gebracht.

Die Zahl der Grenchner KESB-Fälle stieg innerhalb eines Jahres von 484 auf 497. Und der Wachstumstrend halte auch im laufenden Jahr an. «Es ist so, dass wir dafür wieder eine interne Stelle schaffen mussten, das kommt am Ende günstiger als die Vormundschaftsleistungen extern einzukaufen.»