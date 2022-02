Sorgfältige Vermarktung Unesco-Weltnaturerbe Bettlachstock: «Wir wollen kein Disneyland auf dem Berg» Ab kommendem Sommer soll das Unesco-Weltnaturerbe Bettlachstock für den Tourismus erschlossen werden. Dabei gilt es jedoch behutsam vorzugehen. Was haben die Akteure vor? Daniela Deck Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Eine TV-Kamera ist auf den Bettlachstock gerichtet. Mit dem Unesco-Label wurde der Berg plötzlich berühmt. Hanspeter Bärtschi

Ein abgelegenes Wanderparadies soll zum touristischen Leuchtturm werden. Eine kantonale Arbeitsgruppe hat sich die Vermarktung des Bettlachstocks auf die Fahne geschrieben. Sie will die Strahlkraft des Labels Unesco-Welterbe nutzen und zugleich den Buchenwald vor einem allfälligen Massenandrang schützen. Keine leichte Aufgabe, denn die Stätten des Welterbes finden oft über die Landesgrenze hinaus Beachtung.

«Wir sind die Geschichtenerzähler. Deshalb haben wir es in der Hand, wie wir Geschichte und Geschichten zum Bettlachstock erzählen.»

Stefan Ulrich. Bruno Kissling

Dies sagt Stefan Ulrich von Kanton Solothurn Tourismus. Das bedeutet, dass sich auch in Zukunft keine Massen in Richtung Gasthof Bettlachberg wälzen sollen, schon gar nicht motorisiert, um von dort die prämierte Hochebene zu stürmen, bis sich dort womöglich Abfälle türmen. Auch für Christoph Siegrist von Grenchen Tourismus ist klar, dass man den Bettlachstock nicht zu einer Art Disneyland entwickeln, sondern auf sanften Tourismus setzen will.

Zusammen mit Vertretern der Einwohnergemeinde und Bürgergemeinde Bettlach, des Amtes für Raumplanung, der Jurasonnenseite-Trägergemeinden sowie dem Revierförster, wollen die Tourismusorganisationen den Bettlachstock umweltverträglich vermarkten. Die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe ist für den 15. März geplant.

Der Bettlachstock von der Wandfluh gesehen. Hanspeter Bärtschi/SZ

Erste Pflöcke sollen im Sommer eingeschlagen werden, wenn die einheimischen Wanderer im Naherholungsgebiet unterwegs sein werden. Was sie anspricht, so die Hoffnung, bewährt sich dann auch für Gäste, die von ausserhalb anreisen.

Bewunderung von oben herab

Noch liegen die Ideen nicht auf dem Tisch, mit einer Ausnahme: Aufgrund der günstigen Lage des Bettlachstocks unterhalb der Wandfluh ist diese Felskante wie geschaffen für die Bewunderung des Naturerbes aus der Ferne. Tafeln sollen, unterstützt durch Informationen im Internet, interessierten Berggängern alles Wissenswerte vermitteln.

Angedacht sind ausserdem Führungen von Gruppen auf den Bettlachstock. «Wichtig ist es jetzt, dass wir ein gutes Gesamtkonzept bekommen», sagt Sacha Peter, Leiter des Amts für Raumplanung. «Deshalb brauchen wir Zeit, um dieses Päckchen zu schnüren.»

Parallel zur gemeinsamen Tätigkeit in der Arbeitsgruppe entwickeln die einzelnen Interessenvertreter Pläne, um Pakete zu schnüren, bei denen die Vermarktung des Bettlachstocks nur ein Glied in der Kette ist. So könnte sich Christoph Siegrist etwa vorstellen, Technik und Natur gemeinsam zu bewerben. Eine Wanderung und ein Workshop in einer Präzisionsfirma könnten in Kombination vermarktet werden.

Grenchen-Tourismus-Präsident Christoph Siegrist. Hanspeter Bärtschi

Ferienregion Aargau-Solothurn kommt zur rechten Zeit

Noch ist so etwas Zukunftsmusik. Doch das Unesco-Label schürt Hoffnungen. Dass die Kantone Solothurn und Aargau sich neben den Bemühungen zum Tagestourismus neu als Feriendestinationen in Position bringen, ist Wasser auf diese Mühle.

Anders als bei der Projekteingabe bei der Unesco, die vor sechs Jahren ihren Anfang nahm, gibt es jetzt keinen Zeitdruck mehr. Nach den Pfahlbauten im Burgäschi- und im Inkwilersee (Anerkennung 2011), hat der Kanton Solothurn letzten Herbst mit dem Bettlachstock sein zweites Unesco-Welterbe erhalten. Wald und Lichtung auf dem Bettlachstock gehören zum Naturwelterbe. Die Pfahlbauten gehören als bauliche Leistung des Menschen zum Kulturwelterbe. Sie sind Teil der 111 Fundstellen im gesamten Alpenraum, die unter dem Dach der Unesco die Siedlungskultur der Pfahlbauer abbilden.

Auf dem Bettlachstock stand einst ein Bauernhof, der abgerissen wurde. Sichtbar sind nur noch ein paar Steine und ein Unterstand für Wanderer. Andreas Toggweiler

