Sonderpädagogisches Zentrum Nach 26 Jahren tritt Karl Diethelm als Gesamtleiter des Bachtelen ab – Gustav Keune übernimmt Zum Schuljahresbeginn 2021/22 steht in der Hauptleitung des Sonderpädagogischen Zentrums Bachtelen die grösste Veränderung seit mehr als 30 Jahren an. 31.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

v.l.: Karl Diethelm, Marcel Probst, Gustav Keune , Nicole Baracchi. Oliver Menge

Karl Diethelm gibt auf Ende des Schuljahres 2020/21 nach 26 Jahren als Gesamtleiter der weit verzweigten Institution diese Funktion ab und tritt auf Januar 2022 in den Ruhestand. Gleich zwei der drei Personen der Gesamtleitung sind ab August neu. Erstmals konnte mit Nicole Baracchi eine Frau in die Gesamtleitung berufen werden.

Der promovierte Psychologe und diplomierte Pädagoge Karl Diethelm weitete die Angebote und Standorte des Bachtelen über das Bachtelentäli und Grenchen hinaus. Heute sind diese über den ganzen Kanton Solothurn verteilt. Als Nachfolger des Theologen Anton Meier trieb Diethelm ab 1995 in den Bereichen Sozialpädagogik, Heilpädagogik und Therapie die Professionalisierung weiter voran, dies speziell für normalbegabte Kinder und Jugendliche mit besonderem Bedarf in den Bereichen Sprache und Verhalten. Insgesamt war er 34 Jahre lang im Bachtelen tätig.

Meilensteine auf dem Weg

Ehe er die Gesamtleitung übernahm, arbeitete Diethelm als Leiter des internen Psychologischen Dienstes und war Mitglied des Kaders. Meilensteine seiner Tätigkeit waren unter anderem die Eröffnung der Tagessonderschule Solothurn Taso im Jahr 2000, der Aufbau des Foyers Jeunes Femmes (2009), die Fusion mit dem Heilpädagogischen Dienst Solothurn und Grenchen (2010), der Aufbau der Tagessonderschulen Dornach Tado (2015), die Integration der Betriebe der Stiftung Kinderheime Solothurn als Kiso (Kinderheime Solothurn Bachtelen) in die Institution (2021) sowie die Feier des 125-Jahr-Jubiläums 2016, das mit einer Festwoche mit dezentralen Theateraufführungen und Szenen überall am Standort Grenchen begangen wurde.

Nachfolger ist auch schon 24 Jahre dabei

Abgelöst wird Diethelm als Gesamtleiter nun durch Gustav Keune. Der diplomierte Sozialpädagoge und ausgebildete Heim- und Schulleiter tritt im August die Stelle des Bachtelen-Gesamtleiters an. Bereits Mitte der Achtzigerjahre war Keune einige Jahre im Bachtelen tätig, ehe er 1997 aus dem Kanton Zürich endgültig ins Bachtelen zurückkehrte. Seit 2013 leitete er das Sonderpädagogische Zentrum Bachtelen am Standort Grenchen. Im letzten Schuljahr war er in der Gesamtleitung als Leiter Koordination und Entwicklung tätig.

Als Gesamtleiter will er für die sechs Bachtelen-Standorte (Sonderpädagogisches Zentrum, Heilpädagogischer Dienst, Kinderheime Solothurn, Tagessonderschulen Solothurn und Dornach, Foyer Jeunesse) integrativ wirken, die bisherigen Angebote im Früh-, Schul- und nachobligatorischen Bereich festigen und weiterentwickeln. Keune ist 58-jährig, verheiratet und hat drei Kinder im Jugendalter.

Vor 20 Jahren mit Praktikum im Bachtelen begonnen

Die diplomierte Sozialpädagogin Nicole Baracchi wird neu Leiterin Koordination und Entwicklung. Im Zentrum ihrer Arbeit sollen die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen sowie die Qualitätssicherung und Entwicklung stehen. Sie begann ihre berufliche Laufbahn vor 20 Jahren mit einem Praktikum im Bachtelen. Später war sie hier als Sozialpädagogin sowohl auf den Wohngruppen als auch ambulant in den Familien und in der Schule tätig.

2013 wanderte sie nach Chile aus, wo sie mit ihrem Lebenspartner zusammen eine Tourismusorganisation aufbaute und betrieb. Nach der Rückkehr aus Südamerika Anfang dieses Jahres war Baracchi abwechselnd in den verschiedenen Bachtelen-Standorten tätig, um die Organisation als Ganzes und die Entwicklung seit ihrem Abschied vor acht Jahren kennen zu lernen. Baracchi ist 41-jährig und hat einen knapp dreijährigen Sohn.

Damit wird die Gesamtleitung des Bachtelen ab dem 1. August 2021 von Gustav Keune als Gesamtleiter, Nicole Baracchi als Leiterin Koordination und Entwicklung und Marcel Probst als Leiter Finanzen und Infrastruktur gebildet. Marcel Probst hat diese Funktion schon seit 13 Jahren im Bachtelen inne und garantiert deshalb in der neu zusammengesetzten Gesamtleitung Erfahrung und Konstanz. (mgt)