Sommerserie Grenchen: Der Beizer in der Badi Grenchen

Menschen in Grenchen und ihre Berufe Christoph Gerber und sein Team verwöhnen in der Grenchner Badi die Gäste im «Bistro am Bad» Gerber führt seit letztem Jahr das Restaurant im Gartenbad Grenchen. Dies ist der zweite Teil unserer Sommerserie, in der wir uns Menschen in Grenchen und ihrem Berufsleben widmen. Susanna Hofer 18.07.2022

Christoph Gerber, Badibeizer in der Grenchner Badi. Corinne Glanzmann

«Ig bi ne Schruber», sagt Christoph Gerber. Er ist Geschäftsführer im Badi-Restaurant Grenchen, im «Bistro am Bad», das acht bis neun Personen beschäftigt. Zur gleichen GmbH, die er zusammen mit Judith Mattei führt, gehört auch das Bistro bei der öffentlichen Badi am See in Mörigen.

Seine Lebenspartnerin und Mitarbeiterin im Bistro, Erika Abai, sitzt gerade an einem der roten Metalltische auf der grossen Terrasse vor dem Bistro und entstielt geduldig Meertrübeli aus dem eigenen Garten. Damit sollen später Kuchen für das Bistro gebacken werden.

Das Paar führt das Badi-Bistro in der zweiten Saison, wobei die letzte total verregnet war. Auch in Mörigen lief wochenlang gar nichts, die Liegewiese lag wochenlang meterhoch unter Wasser. Sogar im Bistro gab es Schäden aufgrund der Überschwemmungen. Hier in Grenchen blieben einfach die Gäste fern und das Bistro leer.

Christoph Gerber mit seiner Partnerin Erika Abai. Corinne Glanzmann

Doch gemeinsam konnte man sich buchstäblich über Wasser halten. «Überhaupt sind wir hier fast ein Familienbetrieb, anders geht es gar nicht», sagt Gerber. Bis vor zwei Wochen ging er noch an Krücken, da er sich das Bein gebrochen hatte. Jetzt könne er zumindest wieder rumhumpeln..

Meisterlandwirt und eidg. dipl. Agrokaufmann

Christoph Gerber erzählt von seinem Werdegang, und man hört den Stolz in seiner Stimme, als er sagt, dass er Meisterlandwirt ist und eidgenössisch diplomierter Agrokaufmann.

Aufgewachsen auf dem Werdthof in Kappelen, wo die Familie Viehzucht und Ackerbau betrieb, hat er später in Worben einen Bauernhof mit Kühen gehabt. «Wegen des Rückens musste ich mit dem Bauern aufhören.» Danach war er Geschäftsführer in der Landi Gürbental.

Schliesslich übernahm er für viele Jahre das «Nilpfi», den Indoorspielplatz beim RBS-Bahnhof in Solothurn. Das Nilpfi wurde dann geschlossen, weil irgendwann der Bahnhof ausgebaut wird. «Es war manchmal schon anstrengend, den grossen Lärm in der Spielhalle auszuhalten, und das jeden Tag», meint Gerber.

Dann kam 2020 und damit Corona, 2021 übernahm Gerber das Badi-Bistro. Er folgte auf Jürg Jaeggi vom Back-Café.

Softeis gehört im Sommer dazu. Corinne Glanzmann

Alte Motorräder wieder herrichten

Warum Gerber ein «Schruber» ist, wird klar, als er von seinen Hobbys erzählt: «Ich arbeite gerne an alten Töffs, Harleys und so.» Bei den Ausfahrten sitzt seine Partnerin hinten drauf.

«Schrube» muss er aber auch als Bistrochef können, wo vor allem im Winter geflickt wird, aber auch die Buchhaltung gemacht und die Steuererklärung. «Das isch ds Schönschte», sagt er und lacht verschmitzt.

Er hört Musik wie die von «Kraftwerk» oder «BAP» und geht ab und zu den Labrador des Sohnes ausführen. Seine Partnerin Erika Abai spielte in Ungarn, woher sie stammt, Saxofon in einer Band; jetzt fehle leider die Zeit dafür.

Zu klein für den grossen Ansturm

Das schöne, denkmalgeschützte Badi-Bistro hat auch seine Nachteile: Wenn an heissen Sommertagen bis zu 4000 Badi-Gäste da sind und ins Bistro wollen, wird es eng. Deshalb hat man sich ein neues Konzept ausgedacht. Kaffee kann man neu in einem separaten Hüsli vor dem Bistro holen, ebenso das beliebte Softeis, Chips und normale Glace in zwei weiteren. Gerber sagt:

«Das Besondere hier ist halt die extreme Wetterabhängigkeit.»

Das mache auch die Personalplanung anspruchsvoll. Aber im Allgemeinen seien die Leute in Freizeitlaune, und er möge den Kundenkontakt.

Der Juni in diesem Jahr sei gut gewesen, und so wie es aussehe, sei auch der laufende Monat aussergewöhnlich gut. «Wir haben pensionierte Stammgäste am Morgen, sie mögen unseren Kaffee mit frischer Milch und die krossen Gipfeli.»

Es ist viel los am Softeis-Stand. Corinne Glanzmann

Das Badi-Bistro ist für alle offen, nicht nur für Badegäste

Es sei noch zu wenig bekannt, dass man auch einfach ins Bistro kommen könne, ohne Eintritt zu zahlen. «Einfach an der Kasse sagen.» Man verarbeite Produkte aus der Region, der Salat am Buffet sei frisch und Schnitzel und Pouletflügeli würden selber paniert.

«Man kann sich entfalten hier und mit Herzblut dabei sein.»

Was würde Christoph Gerber machen wollen, wenn er nicht hier wäre? «Vielleicht ein Heimetli auf dem Berg?», sinniert er, «oder als Hirt auf die Sömmerung, das könnte ich mir auch vorstellen.» Im Winter gehen die beiden jeweils ein paar Tage in die Karibik, ans Meer.

