Frentzels RockBalance in Grenchen erinnert an die Expo 02

Sommerserie Kunst im öffentlichen Raum «RockBalance»: Gunter Frentzels Werk entstand in einer Zeit voller Energie Das Werk an der Bachstrasse neben dem Coop «weist auf die kulturelle Vielfalt des Kantons Solothurn hin, welche auf Tradition und Beständigkeit sowie Zukunft und Offenheit basiert».

Oliver Menge 05.08.2021, 05.00 Uhr

«RockBalance» von Gunter Frentzel, entstanden für die Expo 02. Oliver Menge

An der Bachstrasse zwischen Zytplatz und Girard-Kreisel steht ein Kunstwerk, an dem viele Grenchnerinnen und Grenchner vorbeigehen, wahrscheinlich ohne zu wissen, was es damit auf sich hat. Über einem Steinblock liegt ein Stahlband, das auf der einen Seite mit einem mit Steinen gefüllten Stahlkorb beschwert ist und so in den Himmel zeigt. Das Werk entstand anlässlich der Expo 02 im Dreiseenland. In der Broschüre «Kunst im öffentlichen Raum», welche die Stadt Grenchen 2016 herausgab, heisst es:

«Der Jura-Steinquader aus dem Grenchner Steinbruch steht für die Tradition, das zum Himmel weisende Stahlband für die Zukunft. Die kulturelle Vielfalt brachte die Bevölkerung ein, welche am Kantonaltag der Expo 02 Steine in den Metallkorb legte.»

Eine Zeit des Aufbruchs: Die Expo 02

2002 herrschte Aufbruchstimmung: Insbesondere die Region am Jurasüdfuss litt noch immer unter den Nachwehen der Uhrenkrise der 70er- und 80er-Jahre. Städte wie Biel – und auch Grenchen – waren in eine Art Depression gefallen. Die Idee, in genau dieser Region eine Schweizerische Landesausstellung zu realisieren, kam nicht überall gut an: zu teuer, zu aufwendig, zu kompliziert. Es gab Widerstände, aber die Idee setzte sich dann doch durch und sollte, im Nachhinein betrachtet, wohl das Beste gewesen sein, um der gebeutelten Region wieder Auftrieb zu geben.

Alles musste rückgebaut werden - so verlangte es der Bund

Zwar beschloss man leider, dass alles, was für die Expo 02 gebaut wurde, die innovativen Arteplages in Biel mit den Klangtürmen, die Bauten in Neuenburg, wo beinahe täglich Veranstaltungen und Konzerte stattfanden, der Rostwürfel in Murten und die Klangwolke in Yverdon, wieder komplett rückgebaut werden sollten. Leider, auch weil man beispielsweise bis jetzt noch keine gescheite Lösung für das ehemalige Expo-Gelände zwischen Biel und Nidau gefunden hat – das Projekt der aufwendigen Grossüberbauung «Agglolac» ist bekanntlich an der Urne gescheitert.

Und dennoch erinnert manches an jene Zeit: Am Ufer des Bielersees beispielsweise kann man noch heutzutage mit Hilfe zweier Expo-02-Feldstecher Projektionen der Arteplages sehen. Und in Grenchen steht eben jenes Kunstwerk, das der Solothurner Künstler Gunter Frentzel anlässlich des Solothurner Kantonaltags an der Expo 02 in Biel geschaffen hatte. Zum Glück wurde es in den 19 Jahren auch noch nie beschädigt, lädt es doch geradezu dazu ein, sich von seiner Festigkeit zu überzeugen.

Das Kunstwerk «RockBalance» stand vor dem Eingang zum grossen Auditorium. Besucherinnen und Besucher aus dem Kanton Solothurn brachten am 15. Juni 2002 Steine aus ihrer Heimat mit und legten sie in den bis dahin leeren Metallkorb. Auch Politiker, wie die Bundesräte Otto Stich und Adolf Ogi, Landammann Rolf Ritschard, die Regierungsräte Christian Wanner, Ruth Gisi, Walter Straumann und Thomas Wallner, Nationalrat Franz Steinegger, Biels Stadtpräsident Hans Stöckli und viele mehr, Vertreter aus Wirtschaft, Kunst und Kultur. Es folgte ein ganzer Tag, an dem sich der Kanton von seiner besten Seite zeigte, mit Konzerten, Tanz und Theater und einer Leichtigkeit und Beschwingtheit, die ihresgleichen suchte.

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Christian Wanner und Rolf Ritschard in der Migros-Ausstellung Strangers in Paradise

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Meier Stich Stoeckli

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Die eintreffenden Gaeste legen ihren Stein in Gunter Frenztels Skulptur

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Landamman Rolf Ritschard mit Weibel Heinz Amacher beim Festakt

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

RockBarock im Theater Mummenschanz und auf der Hauptbuehne mit Paola, Eliane Burki, Mime

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Nelly Wenger und ?? Roth im Ehrenkleid

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Jugend bewegt SO

Sprayer Nad Crew Olten

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Jugend bewegt SO

Bruno und die Salzkartoffeln

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Eintreffen und Aufmarsch der Ehrengaeste mit dem Schiff

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Die eintreffenden Gaeste legen ihren Stein in Gunter Frenztels Skulptur

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Die eintreffenden Gaeste legen ihren Stein in Gunter Frenztels Skulptur Familie Steinegger

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Die eintreffenden Gaeste legen ihren Stein in Gunter Frenztels Skulptur

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Die eintreffenden Gaeste legen ihren Stein in Gunter Frenztels Skulptur

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Ritschard begruesst Familie Steinegger

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Die eintreffenden Gaeste legen ihren Stein in Gunter Frenztels Skulptur

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Die eintreffenden Gaeste legen ihren Stein in Gunter Frenztels Skulptur

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Publikum und VIPS

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Dagobert Gahannes

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Franz Steinegger beim Festakt

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Jodler aus verschiedenen Jodlerchoeren aus dem ganzen Kanton

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Landamman Rolf Ritschard mit Weibel beim Festakt

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Franz Steinegger beim Festakt

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Solothurner Blasmusiker aus verschiedenen Orchestern aus dem ganzen Kanton

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

RockBarock im Theater Mummenschanz und auf der Hauptbuehne mit Paola, Eliane Burki, Mime

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Jugend bewegt SO

Tansole Solothurn

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Jugend bewegt SO

Tansole Solothurn

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Ein- und Kunstradshow des Sportclub Dreitannen Olten

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Jugend bewegt SO

The real freaks show Solothurn

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

RockBarock im Theater Mummenschanz und auf der Hauptbuehne mit Paola, Eliane Burki, Mime

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Publikum und VIPS

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Ursula Berger und Ihre Company TanzArt mit dem Stueck A la recherche du bonheur

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Ursula Berger und Ihre Company TanzArt mit dem Stueck A la recherche du bonheur

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Ursula Berger und Ihre Company TanzArt mit dem Stueck A la recherche du bonheur

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Eintreffen und Aufmarsch der Ehrengaeste mit dem Schiff

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Eintreffen und Aufmarsch der Ehrengaeste mit dem Schiff

Alex Heim und Urs Hasler mit ihren Steinen

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Jodler aus verschiedenen Jodlerchoeren aus dem ganzen Kanton

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Landamman Rolf Ritschard erlaesst den Regierungsratsbeschluss 15062002, weg mit den Kravatten

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

RockBarock im Theater Mummenschanz und auf der Hauptbuehne mit Paola, Eliane Burki, Mime

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Meier Stich Stoeckli

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Ruth Gisi und Ruedi Burri in der Migros-Ausstellung Strangers in Paradise

Solothurner Kantonaltag an der EXPO.02 in Biel

Oliver Menge Das Kunstwerk kommt 2004 als Geschenk des Kantons nach Grenchen: Von links: Der damalige Stadtpräsident Boris Banga, Guenter Frentzel, Regierungsrätin Ruth Gisi, Stadtbaumeister Claude Barbey.









Christoph Schmutz

Sogar finanziell ein Erfolg

Nicht nur das: Für den Kanton Solothurn war der Kantonaltag sogar finanziell ein Erfolg, wie im Archiv der Staatskanzlei in einem Bericht von 2003 zu lesen ist: «Der Regierungsrat hat den Schlussbericht des Solothurner Expo.02-Delegierten, Walter Weber, zur Kenntnis genommen und erfreut festgestellt, dass die Schlussrechnung des Expo-Kantonaltages vom 15. Juni 2002 - bei einem Gesamtaufwand von 1,39 Mio Franken - um 60'000 Franken besser abschloss als budgetiert. Mit 21'000 Besuchern gehörte der Solothurner Kantonaltag auf der Arteplage in Biel zu den am besten besuchten Kantonaltagen der Expo.02 überhaupt». Im Sommer 2003 wurde ausserdem entschieden, dass das Kunstwerk von Gunter Frentzel als Geschenk der Regierung nach Grenchen kommen sollte - auch die Stadt Solothurn hatte sich vergeblich darum beworben.

Frentzels Kunstwerk erinnert an eine Zeit des Aufbruchs. Beinahe 20 Jahre nach der Entstehung wäre es Zeit, diese Gedanken wiederzubeleben. Zukunftsgerichtet, der Tradition verpflichtet und kulturell vielfältig.