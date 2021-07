Sommerserie Kunst Das Bieler Künstlerpaar M. S. Bastian & Isabelle L. war auch in Grenchen aktiv Sommerserie Kunst im öffentlichen Raum: Das Medium Comic ist für das Künstlerpaar M.S. Bastian & Isabelle L. eine grosse Inspirationsquelle. Auch in einem Wandbild an der Bachstrasse sind Figuren aus verschiedensten «Ecken der Comicwelt» in ihre Kreation eingeflossen. Oliver Menge 28.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Paradis fantastique» aus dem Jahr 2004 am Haus Bachstrasse 5a von M. S. Bastian und Isabelle L. Oliver Menge

Die Arbeiten des Künstlerpaars M. S. Bastian & Isabelle L. bewegen sich zwischen Kunst und Comic und weichen die Grenzen des traditionellen Kunstbegriffs auf. Beim Wandbild «Paradis fantastique» aus dem Jahr 2004 am Haus Bachstrasse 5a neben dem Coop sind Figuren aus verschiedensten «Ecken der Comicwelt» in ihre Kreation eingeflossen. Sie verwischen damit die Grenzen zwischen Kunst und Trivialkultur.

Unter ihnen auch ein «Pulp», der auf einem Ast des Baums sitzt, eine Figur, die immer wieder in den Werken von M. S. Bastian und Isabelle L. auftaucht. Aus «Paradis fantastique» wurde eine Werkserie, die sich über ein Jahrzehnt lang fortsetzte. Seit 2018 ziert der Super-Pulp die Fassade eines Industriebetriebs neben dem Swatch-Hauptsitz im Bieler Gurzelen-Quartier.

Das Wandbild ist wohl den wenigsten Grenchnern bekannt, befindet es sich doch etwas versteckt in einer Art Hinterhof, den man normalerweise nicht betritt. Entstanden ist das Bild zu einer Zeit, als die Häuser mit Blick auf ebendiese damals noch leere Wand gebaut wurden und die Architekten einen Wettbewerb für die Fassadengestaltung ausschrieben. M. S. Bastian und Isabelle L. bekamen den Zuschlag. Vorlage für das grosse Wandbild war ein kleiner Siebdruck in der Grösse A4, umgesetzt wurde es vom Malermeister Thomas Branger aus Solothurn.

Dieses A4-Blatt ist im Übrigen Teil einer 140 Seiten umfassenden Sammlung des gesamten grafischen Werks des Künstlerpaars, das dieses dem Kunsthaus Grenchen als Schenkung übergibt. «Als Dank dafür, dass das Kunsthaus uns die erste institutionelle Ausstellung im Jahr 2005 ermöglichte», erklärt M. S. Bastian. Im September ist im Kunsthaus Grenchen wiederum eine grosse Ausstellung geplant, an der einerseits Werke aus der Schenkung gezeigt werden und andererseits die beiden Künstler den grossen Raum mit einer stetig wachsenden «Geisterbahn» bespielen.

Bekannt geworden mit Comix-Kunst

M. S. Bastian, Jahrgang 1963, mit bürgerlichem Namen Marcel Sollberger, hat sich international einen Namen insbesondere mit seiner Comix-Kunst einen Namen geschaffen. Seit 2003 lebt und arbeitet er mit der Künstlerin Isabelle L., mit bürgerlichem Namen Isabelle Laubscher, geboren 1967, zusammen. 2019 wurden die beiden durch eine unabhängige Jury mit der Auszeichnung «Bieler/In des Jahres» ausgezeichnet. Ihre Werke sind überall in Europa zu sehen, in Galerien, in und an Industriebauten oder im öffentlichen Raum.

M. S. Bastian besuchte nach seiner Ausbildung zum Bauzeichner die Schule für Gestaltung in Biel und Bern und bildete sich anschliessend in New York und Paris weiter. Seit 1993 arbeitet er als freischaffender (Comix-)Künstler und wurde mit diversen Preise und Stipendien ausgezeichnet. So erhielt er das Anderfuhren-Stipendium Biel, das Louise-Aeschlimann-Stipendium des Kantons Bern und wurde zweimal mit dem Eidgenössischen Preis für Gestaltung ausgezeichnet.

«Wir gingen uns nie auf die Nerven»

Kennen gelernt haben sie sich 1984 an der Schule für Gestaltung in Biel. Aber sowohl künstlerisch als auch privat wurden sie erst später ein Paar. In einem Interview mit SRF News sagte Marcel Sollberger: «Ich habe damals Kunst für mich gemacht, Isabelle hat in Werbeagenturen gearbeitet. Dann gab es erste gemeinsame Projekte, etwa ein Trickfilm für die Basler Schul- und Zahnklinik. Und da haben wir gemerkt, dass die Zusammenarbeit funktioniert, wir gingen uns nie auf die Nerven.» Und Isabelle Laubscher meinte dazu:

«Wir hatten das Gefühl, dass zusammen neue Welten aufgingen. Aus einer Welt plus einer anderen Welt wurden ganz verschiedene Welten. Aber wir wussten auch, dass ein gewisses Klumpenrisiko besteht, wenn man alles auf eine Karte setzt: Beziehung, Wohnung und Arbeit.»

Auf die Frage, wer denn bei einem neuen Wandbild den ersten Pinselstrich setze, sagte M. S. Bastian: «Da gibt es keine festen Abmachungen. Ich denke, wir arbeiten nicht anders als beispielsweise ein Bauer und eine Bäuerin. Auch die arbeiten 200 Prozent gemeinsam. Das ist bei uns nicht anders. Oft arbeiten wir jedoch an mehreren Werken. Das heisst, jemand beginnt an einem Bild und das wird dann von der anderen Person fortgesetzt. Fertig ist ein Werk erst, wenn wir beide unterschrieben haben.» Und Isabelle L. ergänzte: «Wir mussten aber auch Wege finden, um miteinander zu arbeiten. Aus diesem Grund haben wir ein Vetorecht eingeführt. Das heisst, jeder von uns kann – mehr oder weniger begründet – ein Veto einlegen, bevor ein Bild fertig ist.»