1. Rang für die Grenchner Streetdancegruppe Rascal in Solothurn

Solothurner Tanztage Die Grenchner Showgruppe «Rascals» räumt in Solothurn ab Erster Rang für die Kids der Grenchner Streetdance-Schule «Move» an den Solothurner Tanztagen im Wettbewerb «Solothurn Rockt». Oliver Menge Jetzt kommentieren 12.12.2021, 18.00 Uhr

Die «Rascals» in Siegerpose nach ihrem fulminanten Auftritt. Severine Isch /zvg

Der Konzertsaal in Solothurn bebte am Samstagabend beim Jugend-Tanzwettbewerb «Solothurn rockt» im Rahmen der Solothurner Tanztage. Bei diesem Wettbewerb sind ausschliesslich Jugendliche aus dem Kanton Solothurn zugelassen, die gegeneinander in verschiedenen Alterskategorien antreten.

«Das Spezielle an diesem Wettbewerb ist gleichzeitig auch eine Herausforderung für die Jury», erklärt Sarah Cattin, Tanzlehrerin und Inhaberin der Streetdance-Schule «Move» in Grenchen: «Hier treten nämlich Tanzgruppen gegeneinander an, die sogar verschiedene Stile tanzen, beispielsweise Gruppen, die eher klassischen Jazztanz zeigen gegen Gruppen wie die meine, die im Streetdance, im Hip-Hop und Breakdance zu Hause sind.»

Die hinreissende Show der Grenchner «Rascals» im Konzertsaal Solothurn

Das Thema Zeit treffend umgesetzt

Bei den 10-12-Jährigen schwang die Grenchner Showgruppe «Rascals» obenauf. «Das vorgegebene Thema der Organisatoren war ‹Zeit›. Die Rascals nahmen das Publikum mit auf eine Zeitreise», erklärt Sarah Cattin. «Zuerst begannen sie mit modernem Streetdance und machten dann einen Zeitsprung zurück zu den Anfängen von Breakdance und Hip Hop.» Die «Rascals» haben eine passende Choreografie für das Thema einstudiert und zeigten die verschiedenen Stile der 80er-Jahre: das typische Breakdance-Battle, allerdings in einer Choreografie verpackt, der funkige Tanz «Locking» aus den 70er-Jahren und «popping», der früher coole «Robotertanz. Mit ihrer rasanten, präzisen und mitreissenden Darbietung überzeugten die 23 Kiddies die Jury und tanzten sich auf den ersten Platz in ihrer Kategorie.

Grossartiger Abschluss einer intensiven Woche

Mit dem Wettbewerb «Solothurn Rockt» für Jugendgruppen gingen die Solothurner Tanztage 2021 zu Ende. Eine Woche, in der nicht nur Wettbewerbe, sondern auch zahlreiche sehr gut besuchte Workshops durchgeführt wurden. «Man hat nicht alle Tage die Möglichkeit, bei internationalen Tanzprofis Workshops zu besuchen. Meine Kids und Jugendlichen haben ausgiebig davon Gebrauch gemacht», erzählt Sarah Cattin. Den Samstagabend eröffneten übrigens die «Rabbiz», die Showgruppe der Jüngsten von Cattins Schule «Move».

