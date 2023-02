Bürener Stimmbürger lancieren eine Solar-Initiative

Solarinitiative Büren Solarinitiative fordert: Gemeinde Büren soll auf ihren Dächern Strom produzieren In Büren an der Aare werden Unterschriften gesammelt für eine Gemeindeinitiative. Die Gemeinde soll Solarstrom produzieren, so die Aufforderung. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 28.02.2023, 12.00 Uhr

Mitglieder des Initiativkomitees begannen am Samstag mit der Unterschriftensammlung im Stedtli. zvg

Am letzten Samstag hat ein überparteiliches Komitee in Büren an der Aare die Unterschriftensammlung für eine Gemeindeinitiative begonnen. Das Anliegen lautet, dass 75 Prozent der Dächer auf Gemeindebauten mit Solarmodulen ausgerüstet werden. Büren soll damit seinen Beitrag an die Energiewende leisten.

Die Abkehr von fossiler Energie sei ein Gebot der Stunde, heisst es in einem Flyer der Initiantinnen und Initianten. Die Solarinitiative will auch die Wertschöpfung vor Ort behalten, die Module vom ansässigen Gewerbe montieren lassen und damit Arbeitsplätze schaffen beziehungsweise sichern.

Büren investiere mit der Solarinitiative in rentable, zukunftsgerichtete Anlagen, denn die Rückliefervergütung erlaube eine rasche Amortisation, heisst es weiter. «Die Nachfrage nach Solarstrom wird noch lange andauern», schreibt das Initiativkomitee.

Ein Beitrag zum Klimaschutz

Unterstrichen wird auch, dass Büren mit der Solarinitiative einen Beitrag an den Klimaschutz leiste, indem Solarstrom Erdöl und Erdgas substituieren könne. Nicht zuletzt mache sich Büren von fossilen Energiequellen unabhängig und sei Vorbild. «Die Anlagen produzieren vor Ort Strom für 125 Haushalte. Die Gemeinde übernimmt Verantwortung und weist den Weg.»

Dem Initiativkomitee gehören folgende Personen an: Marianne Rossel (SP), Claudia Witschi (alt Gemeindepräsidentin, SP), Leila Scheurer (SP plus), Adrian Moning, Larissa Lee, Peter Stähli, Albert Rüegg, Beat Grünig, Michael Freiburghaus und Kurt Meyer.

Laut Auskunft von Claudia Witschi existieren in Büren bisher noch keine gemeindeeigenen Solaranlagen. Hingegen sei die Energieversorgung Büren (im Besitz der Gemeinde) mit 20 Prozent an der Solaranlage der Bruno Peter AG beteiligt.

Ausgenommen von der Solarinitiative sind Gebäude im Stedtli (Altstadt). Die Initiative macht aber selber diverse Vorschläge für mögliche Standorte von Solarpanels: Aarbergstrasse 16 (Mehrzweckhalle), Aarbergstrasse 18 (Türmli-Schulhaus), Aarbergstrasse 18a (Schulpavillon), Aarbergstrasse 20 (Aula/Wohnung), Aarbergstrasse 20 (Schulhaus, ehem. Sek.), Aarbergstrasse 24b (Schultrakt neu), Aarbergstrasse 26 (Kocher-Büetiger-Haus), Beundenweg 12 (Kindergärten), Bielstrasse 6 (Sporthalle), Reibenweg 31g (Badi, Kiosk, U-Kabinen) und Riesenmattstrasse 18 (Werkhof).

Kocher-Büetiger-Haus: «Verpasste Chance»

Dass die Gemeinde beim gegenwärtigen Neubau des Kocher-Büetiger-Hauses nicht von sich aus die Solar-Option gewählt hat, sieht Initiantin Claudia Witschi als verpasste Chance. Man habe mehrmals auf diese Möglichkeit hingewiesen, erklärt sie.

Die Gemeinde soll auf ihren Dächern Solarstrom produzieren, fordert die Initiative. zvg

Für eine Gemeindeinitiative braucht es die Unterschrift von 10 Prozent der Stimmberechtigten. Büren hatte Mitte 2022 deren 2409. Ziel der Initiative sind 300 Unterschriften. Laut Witschis Angaben wurden allein am vergangenen Samstag 205 Unterschriften gesammelt, die erforderliche Unterschriftenzahl dürfte so rasch zusammenkommen. Wird die Initiative angenommen, muss der Gemeinderat der Gemeindeversammlung innert Jahresfrist eine entsprechende Vorlage unterbreiten.

Vier Prozent der EVB-Strommenge

Die auf den geeigneten Dächern der Gemeindebauten produzierte Strommenge von rund 630 000 kWh (75 Prozent von 841’125 kWh), wie das die Initiative verlangt, entspricht laut Angaben des Komitees rund vier Prozent der von der Energieversorgung Büren (EVB) in der Gemeinde Büren an Haushalte, Gewerbe und Industrie abgesetzten Strommenge (Stand 2021).

Das Potenzial aus der Sonnenenergienutzung sei beträchtlich: Würden rund 60 Prozent aller Dächer in Büren mit Solarmodulen bestückt, könnte die gesamte jährliche Strommenge, welche die EVB an Haushalte, Gewerbe und Industrie in Büren verkauft, vor Ort in Büren produziert werden - theoretisch. Dazu bräuchte es aber auch noch umfassende Speichermöglichkeiten und Netzausgleich, wie die Initianten einräumen.

