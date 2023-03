Soirée Magique in der Aula Grenchen

Soirée Magic Viel Zauberei, Humor und Herzlichkeit mit der Zauberfamilie Mathias aus dem Saarland Nach dem erfolgreichen Internationalen Zauberkongress vergangenen September kommt es zur traditionellen Soirée Magic: Am 18. März findet sie zum fünften Mal in Grenchen statt. 13.03.2023, 16.31 Uhr

Soirée magique Grenchen: Papa Martin Mathias zaubert Bier hervor, wo's keines gibt. zvg

Am Samstagabend, 18. März um 20 Uhr ist es wieder soweit: Swiss Magic Grenchen lädt zur Soirée Magic in der Aula des Schulhauses IV. Die Zauberstadt Grenchen präsentiert mit der Zauberfamilie Mathias eine «besondere magische Attraktion». Das Publikum wird Dinge erleben, die es noch nie gesehen hat.

Papa Martin, Mama Tatjana, Sohn Jakob und Partnerin Lucy verzaubern nicht nur die einen und anderen Dinge des Alltags, sondern auch das Publikum, einschliesslich einer grossen Portion Humor und typisch saarländischer Herzlichkeit.

Wenn das Bier einfach nicht ausgehen will

Ein kleines Beispiel gefällig: Da zaubert der Magier einen leeren Kasten Bier wieder voll und verteilt die Bierflaschen zauberhaft ans Publikum.

Papa Martin war mehrmals «Deutscher Meister im Zaubern für Kinder», hat in Comedy einen dritten Platz belegt und ist mit seinen Programmen in Lissabon und Den Haag an den Weltmeisterschaften der Zauberer angetreten.

Soirée magique Grenchen: Sohn Jakob Mathias mit Partnerin Lucy. Zvg

Filius Jakob (25) erkämpfte sich mit seiner Show «Beachparty» an den Weltmeisterschaften der Zauberer in Rimini die Bronzemedaille in der Sparte «Grand Illusions». Mit «Cola Act» wurde Jakob 2017 in Blackpool gar Vize-Europameister. Diese Show wird er am 18. März in Grenchen zeigen. (mgt)