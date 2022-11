Werden Behörden bei der Digitalisierung abgehängt?

Smart Communities Die Behörden haben in Sachen Digitalisierung grossen Nachholbedarf Eine Tagung des Vereins Hauptstadtregion im Parktheater Grenchen zeigte, dass in Sachen Digitalisierung eine grosse Lücke zwischen Privatwirtschaft und Behörden besteht. Diese dürfte sich nicht so schnell schliessen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 18.11.2022, 17.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

10. Forum der Hauptstadtregion Schweiz «Smart Communities» im Parktheater Grenchen. Von links: Digitalberater Grégory Grin,Alice Baumann (Smart City Bern), Gesprächsleiterin Christine Maier, Sascha Nussbaumer (Smart City Lab Grenchen, Janick Mischler (Post) und Simon Michel, CEO Ypsomed. Bruno Kissling

Dass es an dieser Veranstaltung um Digitalisierung geht, wurde schon beim Eingang klar. Zwei Empfangsroboter hiessen die Besucherinnen und Besucher willkommen, die sich zuvor per QR-Code identifizieren mussten. In der Pause waren weitere Roboter dann mit Gipfeli inmitten der Gästeschar unterwegs.

Staatsschreiber Andreas Eng wird anlassgerecht "smart" begrüsst. 10. Forum der Hauptstadtregion Schweiz «Smart Communities» im Parktheater Grenchen. Bruno Kissling

Die simple, aber publikumswirksame Anwendung gab einen Vorgeschmack auf Themen, die diskutiert wurden. Denn sobald der Roboter- bzw. Drohnen-Einsatz komplexer wird und vor allem im öffentlichen Raum stattfindet, wird es schwierig. Dies zeigte sich, als Moderatorin Christine Maier den Digitalexperten der Schweizerischen Post, Janick Mischler, fragte, wo denn die Drohnen geblieben seien, welche im Tessin oder in Zürich versuchsweise und unter grossem Medienecho herumflogen. Mischler sagt:

«Sie sind jetzt in Afrika, wo sie etwas wirklich Nützliches tun, in Gebieten, wo es keine Strassen hat.»

In der Schweiz sei hingegen der Zusatznutzen im Vergleich zu den technischen und behördlichen Hürden zu bescheiden. Was nicht heisse, dass der Einsatz in Europa keinen Sinn mache, wie etwa die Drohnen-Autobahn der englischen Stadt Milton Keynes zeige.

... auch Gewerbeverbandspräsidentin Pia Stebler wird vom Roboter empfangen. at.

Vergleichbar mit Erfindung des Buchdruckes?

An der Tagung des Vereins Hauptstadtregion, welche die Kantone des westlichen Mittellandes plus das Wallis umfasst, wurde klar, dass insbesondere die Behörden noch einen langen Weg der Digitalisierung vor sich haben, dieses Thema aber durchaus ernst nehmen. «Die digitale Transformation wird rückblickend eventuell einmal dieselbe Bedeutung haben, wie die Erfindung des Buchdrucks», sagte die Solothurner Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss.

Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss (links) wird am 10. Forum der Hauptstadtregion Schweiz «Smart Communities» im Parktheater Grenchen von Christine Maier interviewt. Bruno Kissling

Dass die Wirtschaft den Takt angibt, wurde aber spätestens nach der Präsentation von Breitling-Chef Georges Kern klar, der erläuterte, wie sich die Uhrenmarke neu aufgestellt und auf den digitalen Weg gemacht – und damit grossen Erfolg hat. Sascha Nussbaumer vom Smart City Lab Grenchen unterstrich, dass Technologien nicht Selbstzweck sein dürfen, sondern für Menschen einen konkreten Nutzen haben müssen.

Breitling-Chef und Miteigentümer Georges Kern erläutert, wie seine Marke durchgestartet ist. Bruno Kissling

Lob für Ypsomed-Insulinpumpe

Als positives Beispiel nannte er die digital vernetzte Insulinpumpe mit App der Firma Ypsomed, auf die er als Diabetiker angewiesen sei. Was Ypsomed-CEO und Kantonsrat Simon Michel, ebenfalls auf dem Podium, sicher mit Befriedigung zur Kenntnis nahm. Michel forderte seinerseits, dass Führungspersonen bei der Digitalisierung den Takt angeben müssen.

Ein Roboter serviert Gipfeli. at.

Eine weitere Diskussionsrunde vereinigte die «Digital Officers» verschiedener Kantone, darunter auch Reto Fahrni (SO) und Roberto Capone (BE). Die behördlichen Digitalexperten, allen voran Fahrni unterstrichen, dass die Kantone auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen sind und grossen Respekt haben vor Hackern. «Ich wage nicht daran zu denken, was geschieht, wenn Kriminelle ins System einbrechen und Lösegeld erpressen.»

François Scheidegger, Stadtpräsident von Grenchen begrüsste... Bruno Kissling

Kantone koordinieren sich

Als wichtig und auch intakt bezeichnete er die Kontakte der Kantone untereinander, um ihre im Vergleich mit der Privatwirtschaft bescheidenen Mittel für die Digitalisierung effizient einzusetzen. So ist für Fahrni denkbar, dass Solothurn die vom Kanton Freiburg entwickelte Onlinelösung für Wohnsitzbestätigungen übernimmt. Bern ist anderseits seit Jahren Vorreiter in Sachen Steuererklärungen und neuerdings auch bei den Baugesuchen.

Zuvor gaben Erica Dubach und Mirjam Hostettler von der Bundeskanzlei Einblick in die nächsten geplanten Schritte des Bundes in Sachen eVoting. Das Motto nach der Ablehnung der Swiss ID durch das Volk heisst: Sicherheit vor Tempo. Doch bereits 2023 sollen in drei Kantonen wieder eVoting-Versuche starten, diesmal mit einem «vollständig verifizierbaren System».

... und Berns Stapi Alec von Graffenried hielt das Schlusswort. at.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen