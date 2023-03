Eine neue App soll Grenchen beim Stromsparen helfen

«Smart City Coach» Grenchner Haushalte sollen bei der Entwicklung der Stromverbrauchs-App helfen Das Smart City Lab Grenchen entwickelt eine App zur einfachen Messung des Stromverbrauchs von Haushalten. Dafür gibt es 60’000 Franken vom Bund. Die Unterstützung der Bevölkerung ist jetzt gefragt. Sie soll bei der Entwicklung der Anwendung helfen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vorstand des Vereins Smart City Lab (von links): Cyril Stauffer, Andreas Stierli (SWG), Marcel Gaggioli (GAG), Sandra Marek (Koordinatorin Energiestadt Grenchen), Sascha Nussbaumer (Präsident) und Simon Klaus. Bild: zvg

Gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern entwickelt der Verein Smart City Lab Grenchen eine innovative App: Der «Smart Energy Coach» visualisiert die Energiedaten des eigenen Smart Meters (Stromzähler). Die spielerischen Elemente der App animieren dazu, Energie zu sparen.

Wenn es um die intelligenten Stromzähler geht, gehört Grenchen zu den Vorreitern: Als einer der ersten Energieversorger in der Schweiz hat die SWG flächendeckend solche Smart Meter installiert, das heisst, es kommt kein Stromableser mehr, sondern die Werte werden per Stromkabel (Powerline) zur SWG übertragen. Damit wurde auch die monatliche Rechnungsstellung der SWG problemlos möglich, welche diese aufgrund der massiv gestiegenen Strompreise seit Anfang Jahr anwendet.

Die Daten werden über die optische Schnittstelle des Smart Meters (Stromzähler) ausgelesen. Bild: zvg

Diesen Vorsprung will nun der Verein Smart City Lab Grenchen nutzen, um die Bevölkerung zum Energiesparen zu animieren: Der «Smart Energy Coach» ist eine technische Lösung zum Visualisieren der Energiedaten der Smart Meter.

«Auf einer benutzerfreundlichen App können die Grenchnerinnen und Grenchner ihr detailliertes Nutzungsprofil ansehen und ihren Energieverbrauch beobachten. So werden sie für die eigene Energienutzung sensibilisiert», sagt Sascha Nussbaumer, Präsident des Vereins Smart City Lab Grenchen. Nicht nur der Stromkonsum, auch Gas- und Wasserverbrauchsdaten sollen zur Verfügung stehen.

Technisch wird das laut Nussbaumer so gelöst, dass die Daten über die optische Schnittstelle des Zählers ausgelesen werden. Die Leistungs- und Verbrauchsdaten stehen den Konsumenten in Echtzeit zur Verfügung, nicht nur aggregiert wie bei den Energiebezugsrechnungen. Der Betrieb von Grossverbrauchern kann beispielsweise besser mit der Solarstromproduktion koordiniert werden.

Basierend auf ihren Energiedaten erhalten die User in der App individuelle Spartipps. «Das allein genügt aber noch nicht, um die Bevölkerung dauerhaft zum Energiesparen zu bewegen. Denn erfahrungsgemäss nimmt das Interesse an den eigenen Energiedaten nach kurzer Zeit ab», so Nussbaumer weiter. Deshalb werde der «Smart Energy Coach» die Nutzerinnen und Nutzer regelmässig zum Energiesparen ermuntern und auf spielerische Elemente setzen, etwa aufs Punktesammeln und auf Wettbewerbe.

Studien zeigen, dass der Stromverbrauch bei den Usern einer solchen App um durchschnittlich 2 Prozent sinkt. «Wenn nur 10 Prozent der Grenchner Haushalte den ‹Smart Energy Coach› nutzen, sparen sie rund 54’000 kWh Energie», gibt Nussbaumer zu bedenken. Das entspreche dem jährlichen Verbrauch von 18 Haushalten.

Beta-Tester gesucht

Das Projekt «Smart Energy Coach» ist eine Kooperation des Vereins Smart City Lab Grenchen mit der Stadt Grenchen, der SWG und der GAG. Um es noch breiter abzustützen, können sich auch interessierte Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung beteiligen. Als Teil einer «Energy Community» bringen sie ihre Anforderungen an die App ein und testen die Funktionalitäten der Prototypen, etwa die spielerischen Elemente und die individuellen Handlungsempfehlungen.

Der Stromverbrauch und die Solarproduktion in einem Grenchner Haushalt im Tagesverlauf. Bild: zvg

Geplant sind drei bis vier Workshops mit 25 bis 30 Teilnehmenden. Dabei seien auch Personen ohne technisches Fachwissen willkommen. Die Kick-off-Veranstaltung mit der Vorstellung des Projekts findet am 5. April um 18 Uhr im Parktheater Grenchen statt.

Eine erste Version der App dürfte im Herbst zur Verfügung stehen, insgesamt läuft das Projekt über zwei Jahre. Dabei soll gemäss Nussbaumer auch ein Austausch stattfinden mit einem ähnlichen Projekt des Kraftwerkverbandes Swisspower. «Wir werden gegenseitig voneinander lernen können.»

Bundesamt für Energie leistet einen Beitrag

«Wegen der rekordhohen Energiekosten und der drohenden Energiemangellage in den kommenden Wintern ist das Energiesparen wichtiger denn je. Mit dem ‹Smart Energy Coach› wollen wir dazu beitragen, dass das Sparpotenzial in Grenchen besser ausgeschöpft wird», sagt Sascha Nussbaumer. Bereits überzeugt hat der «Smart Energy Coach» die Verantwortlichen von Energie Schweiz, ein Programm des Bundesamtes für Energie. Das Programm unterstützt das Projekt mit 60’000 Franken.

Kick-off-Anlass Interessierte können sich unter www.smartcitylabgrenchen.ch anmelden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen