Skifahren lernen auf dem Grenchenberg: Der Kurs war ausgebucht

Skischule Grenchenberg Schnee gut – Stimmung noch besser: So lautet das Motto der Schneesportschule auf dem Grenchenberg Auf dem Grenchenberg können Kinder ab drei Jahren – aber auch Erwachsene – das Skifahren lernen. Die erste Kurswoche war ausgebucht. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 13.02.2022, 05.00 Uhr

Die Skischule auf dem Grenchenberg wird während der Sportwochen durchgeführt. Hans Peter Schläfli

Der wahre olympische Geist herrscht auf dem Grenchenberg. Nur hier ist das Mitmachen tatsächlich wichtiger als das Gewinnen. Aber manchmal nützt auch das Händchenhalten nichts, da liegen Mutter und Kind lachend beim roten Tor auf dem Hosenboden. Derweil rauscht auch schon die Nummer 30 elegant vorbei und umkurvt gekonnt das letzte blaue Tor vor dem Ziel.

Aber am Ende sind sie alle Sieger. So lässt sich das kleine Skirennen vom Freitag zusammenfassen, das den krönenden Abschluss der ersten Woche der Schneesportschule bildete.

Der Wettergunst ausgeliefert

Skifahren auf dem Grenchenberg, das ist auch ein wenig Glücksache. Die erste Woche der Sportferien war von viel Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen geprägt. Perfekte Verhältnisse also. «In der Nacht von Donnerstag auf Freitag habe ich auf ein wenig mehr Neuschnee gehofft, gegeben hat es leider nur ein Schäumchen», sagt Urs Brotschi, der hier die Schneesportschule seit zwölf Jahren durchführt. Zwischendurch habe es sogar bis auf 1300 Meter hinauf geregnet.

Aber Brotschi ist ein Optimist: «Die erste Woche war super und am Montag machen wir mit unserer Schneesportschule ganz sicher weiter.» Bis Mittwoch werde der Schnee auf dem Grenchen durchhalten, meint er:

«Wichtig sind vor allem kalte Nächte. Wenn es bis auf den Boden durchgefriert, hält die Piste.»

Und vielleicht gebe es ja am Montag nochmals etwas Neuschnee.

So macht das Skirennen Spass. Hans Peter Schläfli

Alles habe einst mit den Mittwochtrainings des Skiclubs Selzach begonnen. «Dann sind die Betreiber des Skilifts auf mich zugekommen, die den Grenchenberg in den Sportferien attraktiver machen wollten», blickt Brotschi zurück. «Ich hätte damals nicht gedacht, dass es solche Ausmasse annehmen wird.» Mit 50 Teilnehmern war die erste Woche ausgebucht, für die zweite hat er auch schon 45 Anmeldungen annehmen dürfen.

Am Pistenrand schaut derweil Tarcísio Raposo mit der kleinen Tochter auf dem Arm dem munteren Treiben zu und er freut sich über die Fortschritte, die seine Frau Susana und die ältere Tochter in der Skischule auf dem Grenchenberg in kürzester Zeit gemacht haben. «Für uns ist es perfekt, denn der Grenchenberg ist ganz in der Nähe und die Preise sind familienfreundlich», sagt der Berner. «Nächstes Jahr wird auch meine jüngere Tochter hier das Skifahren lernen.»

Skischule auf dem Grenchenberg: Urs Brotschi verteilt die Startnummern. Hans Peter Schläfli

Trotz des Erfolges sei alles reiner Spass an der Freude, nur ein Hobby, sagt Brotschi, während er einem Jungen die Startnummer 40 aushändigt. Den nächsten schickt er zurück zur Mutter, denn der hat «Bananenfüsse» – oder anders gesagt, die Skischuhe verkehrt herum angezogen. Dann flickt er zwischendurch noch ein Snowboard, denn er ist ein echter Profi. Der 61-Jährige ist Gründer und Inhaber von Brosport in Selzach, Chef der Schneesportschule und gleichzeitig Mädchen für alles.

Die 15 Skilehrer, die auf dem Grenchenberg im Einsatz stehen, haben zum Teil beim Altmeister persönlich das Skifahren gelernt, andere sind von Skiclub Selzach. «Wir sind eine grosse Familie.» So beschreibt das Urs Brotschi. Ans Aufhören denkt er nicht. Er setzt darauf, dass seine Töchter Nicole und Sabrina die Leitung übernehmen werden, wenn er in Pension geht. «Ich werde weiterhin mithelfen, und zwar so lange, wie ich selber auf Skiern stehen kann.»

«Bitte dies Skischuhe noch richtig rum anziehen...» Hans Peter Schläfli

