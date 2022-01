Skilift Grenchenberg AG «Unser Projekt wurde manchmal als Spinnerei abgetan»: Was es alles braucht, um einen neuen Skilift zu bauen Die Idee entstand 2010. Elf Jahre später stand der neue Skilift auf dem Grenchenberg. Christoph Rauber, Verwaltungsratspräsident der Skilift Grenchenberg AG, blickt zurück. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Verwaltungsrat der Skilift Grenchen AG (von links): Marc Schneider, Patrik Mosimann, Adrian Csloviecsek, Christoph Rauber (Präsident), Pascale Ris und Luca Rauber. Andreas Toggweiler

Die Einweihung des neuen Skiliftes konnte wegen Covid bisher nicht durchgeführt werden, und so nutzte der Verwaltungsrat den Anlass der Generalversammlung dafür, Sponsoren und Gönnern die neue Anlage zu zeigen und auf die Entstehungsgeschichte zurückzublicken. Die erste Idee liegt über zehn Jahre zurück.

Eindrücke vom Skilift Grenchenberg und Interviews mit Christoph Rauber (VR-Präsident Skilift Grenchen AG) und Christoph Siegrist (Präsident Grenchen Tourismus). Andreas Toggweiler

Die erste Anfrage der Skilift AG an das kantonale Raumplanungsamt erfolgte im Jahr 2010 und lautete dahin gehend, ob ein Projekt überhaupt den aktuellen Anforderungen der Raumplanung entsprechen könnte. Der bestehende Lift am Nordhang wurde nämlich im Jahr 1958 gebaut. Seither hat sich viel verändert in Sachen Technik, Naturschutz und Auflagen. «Die Anfrage wurde positiv, aber unverbindlich beantwortet», schildert Rauber.

Danach begannen die Verantwortlichen, verschiedene Angebote von stillgelegten Liften als kostengünstigste Variante zu prüfen. Persönlich habe er bald eine Variante mit einem neuen Lift favorisiert und diese stand seit 2018 im Zentrum der Überlegungen, so Rauber. Zuerst musste aber noch die Situation mit der Stadt geklärt werden, die Eigentümerin des kleinen «Händschefrässer»-Trainingsliftes war. Dieser hatte allerdings seine Lebensdauer erreicht.

Am 14. August 2018 hat die zuständige Stelle IKSS (Interkantonales Konkordat für Seilbahnen und Skilifte mit eigener Kontrollstelle) die Betriebsbewilligung für diesen Lift ein letztes Mal bis 31. März 2020 verlängert.

Im Herbst 2018 wurde mit Fachleuten das Gelände hinsichtlich Trasse gesichtet. Man entschied sich für eine Liftlänge von 380 Metern. So kann auch die Bergstation des bestehenden Liftes erreicht werden. Im Frühjahr 2019 hat auch die kantonale Forstverwaltung einen Augenschein genommen und es erfolgte die Bereinigung der Linienführung.

Im Sommer 2019 erfolgten die Offerten verschiedener Anbieter. Am 30. Juli 2020 waren die finalen Preisverhandlungen mit Auftragserteilung an die Seilbahnfirma Garaventa AG. Im Winter 2019/2020 wurde das Betriebshäuschen bei der Talstation geplant als Lehrlingsprojekt für Zimmerleute im Rahmen eines überbetrieblichen Kurses.

Eine erste Vorbesprechung mit dem Stadtpräsidium erfolgte im Winter 2018. Am 27. Februar 2019 wurde das Vorhaben in der Gemeinderatskommission vorgestellt, danach auch in den Gemeinderatsfraktionen. Am 14. Mai 2019 genehmigte der Gemeinderat einstimmig einen Betrag von 295’000 Franken. Am 11. November wurde eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt über den Betrieb unterzeichnet. Am 4. Dezember bewilligte die Gemeindeversammlung den Budgetbetrag.

Die ersten Vorgespräche mit dem kantonalen Amt für Kultur und Sport erfolgten im Herbst 2018, ein Jahr später wurde ein konkretes Gesuch vorbesprochen und im Januar 2020 mit ausführlichen Beilagen eingereicht. Am 18. Februar 2020 beschloss der Regierungsrat, das Projekt mit 100’000 Fr. zu unterstützen. Weitere Beiträge haben geleistet: Bürgergemeinde Grenchen (25’000 Fr., sie verzichtet als Landeigentümerin auch auf Durchfahrtsgebühren), die Gemeinden Selzach, Bettlach und Lengnau je 15’000 Fr., Raiffeisenbank Weissenstein 16’000 Fr., SWG (Grabenbau 400 Meter plus Rohre), Panaiia&Crausaz (5000 Fr. plus Rabatt), Krebs Ingenieure GmbH (kostenlose Bearbeitung plus Beitrag 2000 Fr.).

Dazu kommen laut Rauber Sponsoren für Skilift-Tellerli, weitere Gaben und Rabatte sowie Mastwerbung. Mitglieder des Verwaltungsrates trugen während der Planungs- und Bauphase zum Teil persönlich finanzielle Risiken. Rauber dankte insbesondere Adrian Cslovjecsek, der mit ihm zusammen im Ausschuss des Verwaltungsrates das Projekt umgesetzt habe:

«Es waren sehr viele Telefonate, Mails, Abklärungen, Begehungen, Besichtigungen und Sitzungen.»

So habe man zusammen das anspruchsvolle Projekt zum Ziel geführt, das dem Erhalt des Skisportes auf dem Grenchenberg diente.

Chronologischer Projektablauf September 2019: Baugesuch bei Stadt eingereicht

Januar 2020: Baugesuch an Seilbahnverband IKSS

10. Februar 2020: Bericht zum Plangenehmigungsgesuch

Januar bis März 2020: Verhandlungen Baumeisterarbeiten

27. April 2020: Baubewilligung Stadt

4. Mai 2020: Spatenstich

13. November 2020: Abnahme mit IKSS und Kanton

10. Januar 2021: Betriebsaufnahme

Am Skilift können spezielle Schlitten fürs Anbügeln gemietet werden. zvg

Kosten Anlage 350'000 Fr.

Betriebsgebäude 60'000 Fr.

Betonarbeiten 60'000 Fr.

Tiefbau 60'000 Fr.

Videoüberwachung 20'000 Fr.

Ingenieurkosten 12'000 Fr.

Diverses 10'000 Fr.

Total 572'000 Fr.

«Wir wurden manchmal belächelt und unser Projekt als Spinnerei abgetan», meinte am Rande der Veranstaltung auch Adrian Cslovjecsek. «Doch heute sehe ich viele Wintersportler die Freude an der nahe gelegenen Anlage auf unserem Hausberg haben.» Der bekannte langjährige Mitarbeiter der städtischen Baudirektion konnte zwar als willkommene Schnittstelle zur Behörde agieren, wurde aber gerade während der Bauzeit ein prominentes (Long-)Covid-Opfer.

Das Projekt ist nur dank der umfangreichen Fronarbeit von vielen Beteiligten, vorab bei der Skilift AG überhaupt möglich geworden. Christoph Rauber bedankte sich auch bei der Stadt Grenchen für den jährlichen Beitrag, ohne den ein Betrieb nicht möglich sei.

Skiliftbetrieb auf der neuen Anlage. at.

Christoph Siegrist, Präsident von Grenchen Tourismus, zeigt sich sehr erfreut über den neuen Skilift: «Grenchen ist definitiv zum Wintersportort geworden. Das zeigt sich inzwischen auch auf unserer Website, wo wir im Winter doppelt so viele Zugriffe haben wie im Sommer.» Er zeigte sich beeindruckt von der Tatkraft der Initianten und ihrem Mut und Durchhaltevermögen hinsichtlich der Umsetzung.

Lang ist auch die Liste der (nicht selten separat kostenpflichtigen) Auflagen, Bewilligungen, Analyse- und Grundlagenpapiere und Prüfungen, welche im Rahmen des Skiliftbaus zu erstellen waren. Hier eine Liste aus der Erinnerung von Christoph Rauber: Nutzungsvereinbarung, Baugrundbeurteilung, lawinentechnische Beurteilung, Brandschutzgutachten, Abklärung Umweltverträglichkeitsprüfung UVP, Betriebskonzept, Baubewilligung Stadt, Baubewilligung Kanton, Baubewilligung IKSS, Sicherheitsanalyse, Seilberechnung, Kräftepläne, Berechnung Fundamente, Prüfbericht Bauingenieur, Zustimmungserklärung Grundeigentümer usw.

An der Generalversammlung am vergangenen Wochenende wurde beschlossen, gemäss den neuen gesetzlichen Vorgaben sämtliche 110 Aktien von Inhaber- in Namenaktien umzuwandeln. 80 der 110 Aktien waren an der GV vertreten. Die grösste Aktionärin ist die Stadt Grenchen mit 25 Aktien, der Rest sei breit gestreut, hiess es.

