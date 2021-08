Grenchen: Kuriose Erlebnisse mit Wildtieren

Serie: Wildtiere in Grenchen Verschwundene Rosinen und eine Schuhsammlung: In Grenchen sorgen Wildtiere für kuriose Erlebnisse Im Grenchner Siedlungsgebiet sind die tierischen Bewohner näher als man denkt. Reh, Fuchs und Co. halten den Wildhüter auf Trab. Daniela Deck 17.08.2021, 05.00 Uhr

Rosengärtner aufgepasst: Rehfamilie am oberen Stadtrand von Grenchen. Peter Brotschi

Ein Fuchs klaut Schuhe, ein Dachs bringt einen Hang ins Rutschen, Rehe als Feinschmecker im Garten und eine Marderjagd quer durch eine Reihenhaussiedlung: Auf dem Stadtgebiet machen sich Wildtiere immer wieder bemerkbar. Stadtwildhüter Viktor Stüdeli erzählt aus seiner bald 25-jährigen Erfahrung.

Haben Sie Basilikum im Garten? Dann schaut früher oder später der Quartierfuchs vorbei. Nicht etwa, um den Basilikum zu fressen, sondern weil er dem Gewürzparfum nicht widerstehen kann. «Füchse lieben Basilikum», sagt Stüdeli. «Wer seinen Rasen gern unverbuddelt mag, sollte den Garten fuchssicher einzäunen mit einem Elektrozaun.» Es lohne sich auch, die Kräuterbeete mit zwei Drähten rund 40 Zentimeter hoch einzuhagen und mit Strom vor vierbeinigen Eindringlingen zu schützen. «Dabei ist wichtig», fährt Stüdeli fort, «dass der unterste Draht mindestens 15 Zentimeter über dem Boden ist, damit Igel darunter hindurchkommen.»

Füchse lieben Basilikium. Maurice Voyame

Im Blumenquartier beim Haldenschulhaus legte Meister Reineke in einem Garten einmal über Wochen eine Schuhsammlung an. Stüdeli erinnert sich:

«Die Hausbesitzerin reihte die ‹Beute› auf der Gartenmauer auf, damit die Nachbarn ihre Schuhe abholen konnten. Wahrscheinlich hat der Fuchs die Schuhe als Spielsachen für seine Jungen gesammelt, denn er legte sie immer direkt vor dem Bau ab. Manchmal hat er sie sogar paarweise mitgebracht.»

Ein weiterer Feinschmecker sucht die Gärten heim, besonders, wenn es dort Rosen gibt. «Rehe können Rosenknospen nicht widerstehen und fressen diese ab», sagt Stüdeli. «Einmal rief mich ein Hauseigentümer an, um ein Reh zu melden, das im Garten liegt und eventuell verletzt sei. Eine Stunde später klingelte das Telefon erneut. Das Reh lag schon wieder im Garten – beim Nachbarn.»

Der Dachs und sein Labyrinth

Der Dachs braucht Sträucher oder Bäume, um sich häuslich niederzulassen. Was er nach Aussage von Stüdeli ebenfalls liebt, sind Brachen am Hang: «Während wir Füchse auf dem ganzen Stadtgebiet haben, sind Dachse vor allem im Norden der Stadt anzutreffen.»

Im Bachtelentäli graben Dachse fleissig ihre Höhlen. Maurice Voyame

Im Bachtelentäli fühlt sich der Dachs so wohl, dass ein Hang abzurutschen drohte und gesichert werden musste. «Eigentlich sind Dachse so clever, dass sie die Bodenstruktur nutzen und ihre labyrinthartigen Bauten so anlegen, dass ihnen diese nicht auf den Kopf fallen. Aber manchmal geht etwas schief. Im Bachtelen war der Hang zeitweise in einem Zustand, dass es mir Angst gemacht hat», sagt der Stadtwildhüter.

Auch in der Nähe der Zwinglikirche wurde der Rasen in den letzten Jahren mehrfach vom Dachs unterhöhlt und Sträucher ausgegraben. Denn im benachbarten Schildpark haben die Tiere ideale Lebensbedingungen: viel Platz und kaum Störungen. Die Mauer ist nach Aussage von Stüdeli kein Hindernis für die Grabungskünstler. Sie wühlen sich mühelos untendurch.

Clevere Marder halten Stadtwildhüter auf Trab

Immer wieder wird der Stadtwildhüter gerufen, um Tieren Fallen zu stellen. «Da ist viel Arbeit für die Katz», sagt er. Damit meint er nicht nur, dass die Anstrengung oft vergeblich ist, sondern dass ihm Katzen in die Fallen gehen. Regelmässig geschehe das bei Fuchsfallen.

Auf einem Balkon im vierten Stock eines Wohnblocks hingegen schnappte eine Marderfalle so oft vergeblich zu, dass Stüdeli schliesslich eine Fotofalle dazu stellte, um das Geheimnis um das Verschwinden der Weinbeeren-Köder zu lüften. Das Video zeigte: «Der Marder streckte seinen starken und buschigen Schwanz aus, um die Klappe offenzuhalten, frass die Rosinen und schlüpfte aus dem Kasten.»

Begegnung im Siedlungsgebiet: Katze und Igel. Maurice Voyame

Ein richtiges Derby lieferte sich Stüdeli mit einem Steinmarder. Dieser hatte sich durch die Isolation mehrerer Reihenhäuser hindurchgebissen. «Das Tier habe ich durch den Dachboden von vier Häusern hindurch verfolgt. Reihenhäuser sind baulich gesehen etwas Praktisches, aber gar nicht günstig, um Marder zu stellen», sagt er und lacht.

Der Wunsch nach einem Taubenschlag

Auch von Vögeln weiss der Stadtwildhüter einiges zu erzählen. Sein grosses Anliegen: die Einrichtung eines Taubenschlags für die Strassentauben, eine Einrichtung, die heutzutage viele Städte haben. «Damit könnte man den Bestand regulieren. Denn in der Grenchner Innenstadt sind die Vögel längst zur Plage geworden.»

Raubvögel wie Milane und Bussarde sind im Siedlungsgebiet immer wieder anzutreffen. Bruno Kissling

Raubvögel wie Mäusebussarde und Milane sind im Siedlungsgebiet ebenfalls regelmässig anzutreffen. Besonders der Rotmilan sei standorttreu und oft im selben Quartier auf seinen Gleitflügen zu beobachten, sagt Stüdeli.

Punktuell leiden Anwohner unter den Krähen, unter ihrem Lärm und Kot. Brennpunkte sieht Stüdeli an der Bahnhofstrasse und zwischen Biel- und Karl Mathystrasse. Den meisten Ärger würden Saatkrähen während der Brutzeit im Frühling verursachen. Anhand der Saatkrähen bringt er ein Tabuthema zur Sprache: die Aufhebung von Schutzbestimmungen. «Wenn der Schutz einer Tierart so erfolgreich war, dass diese überhandnimmt, dann sollte der Schutz aufgehoben werden. Aber ich habe festgestellt, dass einem Grossteil der Bevölkerung das Verständnis für diese Zusammenhänge fehlt.»