Wanderung auf den Bettlachstock: Zur Ruhe kommen wie die Natur

Serie Unesco Weltnaturerbe Wanderung auf den Bettlachstock: Die Natur kommt im Spätherbst zur Ruhe Auf dem Bettlachstock ist es Herbst geworden. Auf eine Wanderung hinauf auf das Unesco-Weltnaturerbe hat uns Wildhüter Viktor Stüdeli, auch bekannt als ehemaliger «Witi-Sheriff», begleitet. Bei jedem Schritt raschelt das Laub. Im Wald wären viele Wildtiere anzutreffen. Doch sie gehen dem Menschen aus dem Weg. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 16.11.2022, 12.00 Uhr

Reporter Dominik Bloch und Viktor Stüdeli wandern auf den Bettlachstock. Andre Veith

Sonnenschein und hohe Temperaturen – nur das Laub auf den Wanderwegen des Bettlachstocks am Boden erinnert an diesem Novembertag an die Jahreszeit. Die Herbstsonne scheint in ihrer vollen Kraft auf den Berg oberhalb von Bettlach nieder. «Auf geht es», meinte Wildhüter Viktor Stüdeli auf dem Bettlachberg und zeigt mit seinem Wanderstock in Richtung Unesco-Weltnaturerbe auf dem Bettlachstock.

Der Buchenwald ist in Zwischenzeit grösstenteils kahl und das Laub auf dem Wanderweg knirscht bei jedem Schritt. In diesem Herbst beobachtet der ehemalige Selzacher Gemeindepräsident etwas Spezielles: «Normalerweise verfärbten sich die Blätter von oben nach unten. Doch dies war in diesem Herbst nicht der Fall.» Die Blätter hätten sich alle gleichzeitig verfärbt, was wohl an den hohen Temperaturen liege. Doch dies sei nicht der einzige Unterschied zu früher:

«In anderen Jahren lag auf dem Bettlachstock bereits im November Schnee.»

Die Natur kommt zur Ruhe

Über den Stockweg führt uns Stüdeli auf den 1298 Meter hohen Bettlachstock. Dort oben kennt sich der 72-jährige Selzacher bestens aus. Seit über 20 Jahren ist er Jäger im angrenzenden Jagdrevier. Bis vor einigen Jahrzehnten war im heutigen Naturschutzgebiet noch Landwirtschaft erlaubt. «Den Stockweg nutzten die Bewohner für den Abstieg nach Bettlach», erinnert sich Stüdeli.

Nach wenigen hundert Metern wird der Stockweg zu einem Kiesweg, der 1959 beim Bau des Weges in den Berg gesprengt wurde. Weil seit 1985 jegliche menschliche Eingriffe im Gebiet, das 2021 zum Unesco-Weltnaturerbe erklärt wurde, verboten sind, liegen auf dem Weg mehrere kleine oder grosse Felsstücke.

Waldreservat am Bettlachstock. Andre Veith

Sie erodierten über die Jahre aus dem angrenzenden Kalkfelsen. Auf den warmen Felsen tummeln sich im Hochsommer viele Schmetterlinge und aus dem Boden spriessen Blumen und Kräuter in allen Farben. Doch mittlerweile wurde es ruhig. Aktuell geniessen nur noch Eidechsen die letzten warmen Sonnenstrahlen.

Ein Blick auf 35 Jahre Forschung

Am Ende des Kieswegs liegt das Stockmätteli mit der Messstation der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Von hier teilt sich der Stockweg in den Oberen und den Unteren Stockweg auf. Stüdeli biegt links in den gut ausgebauten Oberen Stockweg ein.

Seit 37 Jahren dient der alte Buchenwald zu Forschungszwecken, wobei die Forschungen seit 1995 durch das WSL geleitet werden. Zurzeit stehen in der Nähe des Oberen Stockwegs mehrere Kisten auf dem Waldboden. Ziel dieser Untersuchung ist es, die Menge abgefallener Pflanzenreste sowie dessen Nährstoff- und Schadstoffmengen zu bestimmen.

Die Natur holt sich den «Stock» zurück

Im Spätherbst sind im Wald laut Stüdeli vermehrt Wildtiere anzutreffen. «Auf dem Bettlachstock leben unter anderem Rehe, Wildschweine und Gämsen.» Aber auch Luchse bewohnen den Bettlachstock:

«Seit vielen Jahren bin ich im Gebiet im und um das Unesco-Weltnaturerbe für das Luchsmonitoring zuständig.»

Das Ziel ist, die genaue Anzahl Luchse im Jura zu zählen, erklärt der langjährige Jäger und Wildhüter. «Zurzeit fotografieren meine Kameras jedoch nur wenige Luchse», berichtet Stüdeli. Diese seien eher auf dem Balmberg zu sehen, was ebenfalls im selben Revier liegen kann. Für Wandernde stellen Europas grösste Raubkatzen keine Bedrohung dar. «Grössere Tiere als Rehe reissen Luchse kaum», erklärt Stüdeli.

Blick vom Ausgangsort der Wanderung. Andre Veith Andre Veith Viktor Stüdeli hält Ausschau nach Gemsen und Rehen. Andre Veith In dieser Höhe können die Bäume selbst bei geringem Stammdurchmesser, bedingt durch langsamen Wuchs mehrere hundert Jahre alt sein. Andre Veith Andre Veith Andre Veith Andre Veith Auf den Höhen des Bettlachstocks. Andre Veith Andre Veith Andre Veith Andre Veith Andre Veith Viktor Stüdeli und Dominik Bloch im Gespräch. Andre Veith

Nach ungefähr 40 Minuten werden die Bäume kleiner und der Waldrand nähert sich. Der Wald breitet sich über die Jahre allmählich in die Lichtung auf dem Bettlachstock aus. Plötzlich hält Stüdeli einen Moment inne: «Wenn wir ruhig sind, besteht die Chance, ein Reh oder Gämse zu beobachten.» So legen wir die letzten Meter still zurück. Doch leider zeigen sich auf dem Bettlachstock keine Wildtiere. «Sie liegen wohl alle im kniehohen Gras», so Stüdeli.

Abendstimmung auf dem Hochplateau. Andre Veith

Auf der 1298 Meter hohen Lichtung erinnert kaum etwas an die Menschen, die bis vor wenigen Jahrzehnten hier wohnten. Letzte Weidemauern sowie Überreste vom 2013 abgerissenen Bauernhof stehen wie Relikte in der Wiese. In Zwischenzeit wächst grösstenteils Gras und dazwischen die eine oder andere Weisstanne.

«Irgendeinmal wird die ganze Fläche mit Wald bewachsen sein»,

merkt Stüdeli an. Solange die Bäume die Aussicht noch nicht versperren, eröffnen sich an schönen Tagen Aussichten auf das Alpenpanorama oder auf die hohen Felswände der Wandfluh.

Wandernde und Biker erschrecken Wildtiere

Im Sommer und Herbst zieht es viele Wanderer und Bikerinnen auf den Bettlachstock. Insgesamt sind es drei Wanderwege, die vom Bettlachberg auf den Bettlachstock führen. Neben dem Oberen und dem Unteren Stockweg, die beide auf der Südseite liegen, führt ein weiterer, steilerer Weg den «Peterlisschwang» hinunter.

Blick vom Bettlachstock über den Bielersee und Neuenburgersee. Andre Veith

Ansonsten ist der Bettlachstock sehr steil und teilweise gar überhängend. «Für Wandernde definitiv nicht geeignet», meint Stüdeli. Für die Natur ist der rege Besuch nicht immer von Vorteil. «Wandernde und insbesondere Montainbiker erschrecken durch laute Geräusche immer wieder die Tiere.» Deshalb sei er selber nur etwa sechsmal im Jahr auf dem Bettlachberg und suche sonst andere, ruhigere Orte auf.

Für den Abstieg entscheidet sich Stüdeli für den Unteren Stockweg, der nach rund 20 Minuten auf der Höhe der Messstation der WSL in den Stockweg mündet. An einzelnen Stellen liegen Baumstämme quer über den Wanderweg. Diese lässt man zu Gunsten des Naturkreislaufs auf dem Gebiet des Unesco-Weltnaturerbes liegen. Die verrottenden Baumstämme liefern die Nährstoffe für Jungbäume.

«Sie musste Nadeln in den Baumstrunk stecken»

Auf halbem Weg bleibt Stüdeli stehen und deutet in die Richtung mehrerer mächtiger Buchen: «Dies ist typisch für alte Buchenwälder.» Trotz des relativ dünnen Stamms seien die Buchen sehr alt. Am Berghang wachsen Bäume wegen der begrenzten Menge Nährstoffe nur langsam. Vor einigen Wochen habe ein Jagdkollege zusammen mit einer Praktikantin der Eidgenössisch Technischen Hochschule (ETH) das Alter einer umgefallenen Tanne bestimmt. «Insgesamt zählte die Praktikantin 150 Jahreskreise. Dass sie sich nicht verzählte, musste sie alle zehn Jahreskreise eine Nadel in den Baumstrunk stecken.»

Viktor Stüdeli in der Jagdhütte am Bettlachstock. Andre Veith

Zurück auf dem Stockweg steht die Sonne bereits tief. Mit dem Temperaturabfall zeigt sich der Herbst an diesem Nachmittag trotzdem noch von seiner garstigen Seite. Als bald die Sonne untergeht, wird es im herbstlichen Wald rasch kühl.

