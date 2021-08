Sommerserie Kunst Eyecatcher bei der Ankunft im Grenchen: Ein Rundgang durch den Skulpturengarten beim Kunsthaus Wer in Grenchen Süd mit dem Zug ankommt, wird mit einer geballten Ladung Kunst begrüsst: dem Skulpturengarten beim 2008 eröffneten neuen Kunsthaus. Was sind das für Objekte, denen man auf dem Weg in die Stadt vorbeigeht? Andreas Toggweiler 12.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die mehrteilige Skulptur «Jetzt» von Fabio Luks wurde anlässlich des Zehn-Jahr-Jubiläums der Kunsthaus-Erweiterung aufgestellt. Heute steht sie beim Hôtel de Ville.

Thomas Ulrich

Der Skulpturenpark wurde anlässlich des Erweiterungsbaus neu gestaltet. «Der freie Platz wurde bewusst frei gehalten, um auch wechselnde Ausstellungen zuzulassen. Die Plastiken wurden auf den Flächen an den Rändern angeordnet. Auch solche, die nach der Eröffnung des Neubaus dazu gekommen sind», erläutert Hanspeter Rentsch, Präsident des Stiftungsrates Kunsthaus Grenchen.

Einzige Ausnahme ist das Objekt von Jean Mauboulès, welches nach der Ausstellung dieses Künstlers, bei der der Platz mit einbezogen wurde, in Grenchen belassen wurde (zuerst als Leihgabe, später als Schenkung).

«Vor dem Ausbau des Kunsthauses waren nur wenige Skulpturen auf der Nordseite aufgestellt, primär entlang des Weges zum Eingang, der sich ebenfalls auf der Nordseite befand», erinnert sich Rentsch.

Inzwischen sind im Skulpturengarten 13 Objekte zu sehen. Zu den ersten aufgestellten Werken gehörte die Objekte von Oscar Wiggli (1977), Heinz Schwarz (1985), Franz Eggenschwiler (1985/Ankauf 1988), Kurt Laurenz Metzler (Ankauf 1987) und Heiko Schütz (Schenkung der Kunstgesellschaft Grenchen 1992).

Ein Travaglini auf Raten

Bald dazu gekommen ist die grosse Travaglini-Dreiergruppe (1993). «Es bestand eine Vereinbarung mit Peter Travaglini, wonach wir die drei Figuren über eine längere Zeitspanne bezahlen konnten, weil unsere Mittel nicht für einen Einmalkauf reichten», erklärt Rentsch. Travaglini habe seine Raten jeweils pünktlich eingefordert ...

Skulptur von Peter Travaglini im Skulpturengarten Kunsthaus Grenchen. Oliver Menge

Der Maler, Bildhauer und Plastiker Peter Travaglini (1927–2005) aus Büren a. A. nimmt hinsichtlich Kunst im öffentlichen Raum in Grenchen eine herausragende Stellung ein. Seine Werke sind auf dem ganzen Stadtgebiet zu sehen.

Ein Rundgang durch den Skulpturengarten

Schauen wir uns nun die weiteren Werke im Skulpturengarten näher an:

Franz Eggenschwiler: Ankauf der Kulturkommission und der Stiftung 1988. Oliver Menge

Ein Grossteil der Einzelteile der Eisenskulptur «Busch-Säule» von Franz Eggenschwiler (1930–2000) stammt aus der Heimatstadt des deutschen Malers und Humoristen Wilhelm Busch und ist die filigranste Arbeit im Kunsthauspark. Die nicht eindeutig zu identifizierenden Formen bilden eine «spielerische Assemblage, die für vielerlei Assoziationen Raum lässt», wie es in einem Text des Kunsthauses zum Rundgang im Park heisst. Die Faszination für Stahl und Schrott wurde bei Eggenschwiler bereits in der Kindheit geweckt, als er regelmässig an den Stahlwerken in Gerlafingen vorbeikam. Das Kunsthaus bezeichnet ihn denn auch als «ersten Schweizer Objektkünstler», Eggenschwiler war zuletzt vor allem durch sein reichhaltiges grafisches Schaffen bekannt, machte aber auch religiöse Kunst (z. B. Kreuzweg der Marienkirche Biberist).

«Laure» (1980) von Heinz Schwarz. Oliver Menge

Die Skulptur «Laure» von Heinz Schwarz (1920–1994) zeigt wie alle Figuren seiner späten Schaffensjahre ein äusserst zartes Wesen. Trotz des schweren Materials Bronze wirkt die Haut des Mädchens beinahe transparent. Fragilität und das Schutzbedürfnis in der Jugendzeit werden sichtbar.

Skulptur von Oscar Wiggli (ca. 1977). Ohne Titel. Oliver Menge

Oscar Wiggli (1927–2016) gilt als einer der Schweizer Hauptvertreter geschmiedeter und getriebener Eisenplastik. Wigglis bildnerisches Werk widmet sich dem menschlichen, insbesondere dem weiblichen Körper und dessen Abstraktion. Die Körper setzt Wiggli aus Fragmenten und einzelnen Wölbungen zusammen, welche er seit Ende der 1980er-Jahre in den Von-Roll-Werken mit industriellen Pressen und Hämmern wie auch mit selbst gebauten Werkzeugen formte.

Heiko Schütz, Knoten (1992). Oliver Menge

Der wohlgeordnete Knoten ist ein wiederkehrendes Element im Schaffen des ausgebildeten Mechanikers Heiko Schütz (*1954). Auch wenn seine einzelnen Stränge gut mit den Augen voneinander abzugrenzen sind, so ist der Weg, den Knoten zu lösen, nicht auf Anhieb ersichtlich. In der im Kunsthauspark gesetzten Skulptur ist ein einzelner Strang mit vermeintlicher Leichtigkeit geknüpft. Das schwere und starre Material ragt in die Luft und sieht locker geschlagen aus. Schütz' Werke, Eisen-Bilderbücher und Brunnenskulpturen finden sich über die Region hinaus an zahlreichen Orten im öffentlichen Raum.

Skulptur von «Nr. 23» von Jean Mauboulès. Oliver Menge

Seit der Ausstellung im Kunsthaus zu Jean Mauboulès' (*1943) Schaffen bereichert seine Skulptur «N° 23» erst als Dauerleihgabe, dann als Schenkung des Künstlers den Kunsthauspark. Hier fällt vor allem die Leichtigkeit auf, die den Stahl der Schwerkraft zu entheben scheint. Grundmotiv von Mauboulès' Werken ist der «Mouvement arrêteé» (angehaltene Bewegung). Den Künstler interessiert dabei die technische Verarbeitung ebenso wie die menschliche Wahrnehmung.

Bruno Leus, «Drei Stelen» (1992). Oliver Menge

Die Skulptur «Drei Stelen» wurde erstmals 1992 im Garten des Kunsthauses aufgebaut. Das zu der Zeit noch frische Eichenholz hat sich über die Jahre verwandelt: Aus den in die Stämme eingefrästen Vertiefungen wachsen Pilze und Flechten, Wind und Wetter hinterlassen ihre Spuren und Insekten bohren sich eigene Löcher in das Holz. Bruno Leus (*1943) hat damit eine «lebende» Skulptur geschaffen.

Kurt Laurenz Metzler (ohne Titel, 1985). Oliver Menge

Diese Figur im Grenchner Kunsthausgarten lässt in groben Zügen einen Menschen erahnen, aus heutiger Sicht vielleicht auch einen «Transformer» (Figur aus der gleichnamigen Hollywood-Spielfilmserie). Kurt Laurenz Metzler beschäftigte sich stets mit der menschlichen Figur. Besonders im öffentlichen Raum bilden verschiedene Typen von Stadtmenschen ein zentrales Themenfeld in Metzlers Arbeiten. Inspiriert von der US-amerikanischen Pop-Art, schafft er in den 1960er- und 1970er-Jahren bunte Skulpturen aus Polyester in Überlebensgrösse. Später findet er zu Eisen, Aluminium und Bronze. Unter anderem mit der Figurengruppe «Züri-Familie», die 1977–2008 an der Zürcher Bahnhofsstrasse stand, gelang ihm der Durchbruch.

Skulptur «Klangstein» von Jean-Louis Ruffieux (1998). Oliver Menge

Auf den ersten Blick erscheint Ruffieux' Skulptur im Park wie ein natürlicher Findling. Erst beim näheren Herantreten erkennt man die Bearbeitung der Oberfläche. Der Quader als Ausgangsform ist noch ersichtlich und verweist auf den künstlichen Ursprung der Skulptur. Ruffieux (1947–2013) hat dem naturgemäss fossilienreichen Jura-Kalkstein weitere Gebilde beigefügt, die versteinertem organischem Leben ähnlich sehen. Ruffieux absolvierte seine Ausbildung zum diplomierten Bildhauermeister in Grenchen und besuchte die Kunstgewerbeschulen Bern und Basel.

Intermezzo mit Augenzwinkern: Das ist keine Skulptur, sondern die Stele, an der das Kunsthaus jeweils die Plakate der aktuellen Ausstellung anbringt. Oliver Menge

Skulptur von Peter Zaugg an der Nordfassade des Altbaus (ohne Datum). Oliver Menge

Der gebürtige Grenchner und gelernte Huf- und Fahrzeugschmied Peter Zaugg (*1952) ist als Künstler Autodidakt. Seit 1984 betreibt er eine eigene Schlosserei und Kunstschmiede in Grenchen. Eisen spielt bei Zaugg auch als Ausgangsmaterial für seine künstlerischen Arbeiten die zentrale Rolle. Meist entstehen Reliefs, wofür er kaum je Skizzen verwendet, sondern direkt auf das Eisen zeichnet und es bearbeitet. Seine Inspiration kommt aus den vielfältigen Formen und Strukturen der Natur. Im Zentrum seines Werkes steht der Pflug, der auch im Grenchner Wappen wiederzufinden ist.

«Torso» (1956): Skulptur von Heinz Schwarz (1920–1994). Oliver Menge

Der Beginn der bildhauerischen Tätigkeit von Heinz Schwarz geht in die 1940er-Jahre zurück. 1943 geht er nach seiner Lithografenlehre von Aarau nach Genf und findet den Weg vom Steinzeichnen zum Steinhauen. Ein Werk aus Schwarz' weniger bekanntem früheren Schaffen ist die Skulptur «Torso». Sie ist alles, was die Skulptur «Laure» – ebenfalls im Park des Kunsthauses – nicht ist: Sie ist sehr frei in der Gestaltung eines weiblichen Körpers und stellt einen Rest oder einen Anfang eines Körpers dar, eben ein Torso. Auch die Oberfläche der Bronze bildet einen Gegenpol zu späteren Werken. Sie ist gefurcht, rau und weist eine natürliche Materialalterung auf.

Skulptur «Transformer 398» (2007) von Carlo Borer (*1961). Oliver Menge

Carlo Borers Skulptur «Transformer 398» gehört zur gleichnamigen Werkgruppe der Grossplastiken, die seit 1999 entstehen. Sie zeichnet sich durch ihre Monumentalität wie auch ihre präzise Ausführung aus. Ihre Form lässt aus unterschiedlichen Blickwinkeln verschiedene An- und Einsichten zu. Im Umschreiten werden diese Überschneidungen und Durchblicke erst sichtbar und machen die im Titel vorweggenommene Eigenschaft der Wandelbarkeit einer an sich starren Form erlebbar. Die Skulptur ist ein Geschenk der Regiobank Solothurn ans Kunsthaus, als sie 2019 ihr 200-Jahr-Jubiläum feierte. Ein weiteres markantes Werk von Carlo Borer steht in Grenchen beim Nordeingang des Berufsbildungszentrums (BBZ).

«Kleine Figur auf grösserem Sockel», Skulptur von Schang Hutter (1934–2021) Oliver Menge

Der jüngste Zugang im Skulpturenpark ist ebenfalls eine Schenkung. Die Hans und Wilma Stutz Stiftung aus Herisau hat der Stiftung Kunsthaus Grenchen die Skulptur «Kleine Figur auf grösserem Sockel» (1993) des vor kurzem verstorbenen Solothurner Künstlers Schang Hutter vermacht. Die Skulptur wurde im Juli im Skulpturengarten aufgestellt.