Grenchen: Ein Schulhaus wird Gesamtkunstwerk

Serie Kunst im öffentlichen Raum Das Haldenschulhaus in Grenchen: Ein Gesamtkunstwerk an sich Das in den 1960er-Jahren vom Grenchner Architekten Hans Dietziker gebaute Haldenschulhaus ist reichlich mit Kunst am Bau verziert. Ein Rundgang durch den sechsgeschossigen Terrassenbau. André Weyermann 20.08.2021, 05.00 Uhr

Serie Kunst im öffentlichen Raum. Kunst am Bau im Haldenschulhaus: Walter Emch Hanspeter Bärtschi / SZ

«Unser Haldenschulhaus besitzt heute einen einmaligen Schmuck, der auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten Zeugnis ablegen wir, was im Jahre 1972 in der Kunst unserer Region geleistet wurde», schrieb Rainer Werner Walter im Grenchner Jahrbuch 1972. Und er sollte recht behalten. Das Schulhaus und seine künstlerische Ausschmückung stellen noch heute ein «Gesamtkunstwerk» dar, welches seinesgleichen sucht.

Das Schulhaus Halden wurde von 1964-1968 als Terrassenbau gebaut. Ein typischer Vertreter der architektonischen Moderne.







Die damals noch junge Kulturkommission unter Einbezug von Galerist Hans Liechti betraute folgende bereits arrivierte, in der Region tätige Künstler mit der Ausführung: Marcel Niederhauser, Walter Emch, Peter Wullimann (alle Grenchen), Peter Travaglini (Büren), Urs Flury (Aetigen) Roman Candido (Solothurn), Urs Dickerhof und Rolf Iseli aus Bern.

Ein Who is who der Kunstszene

Unser Rundgang beginnt im Osttrakt beim Wandgemälde Peter Travaglinis. Eine gewaltige, massive Kette, unmittelbar vor dem Aufgang in die oberen Stockwerke mag als ein imposantes Symbol der Verbundenheit der einzelnen Menschen untereinander und diejenige zwischen Leben und Schule genommen werden. Die Wände zeigen verbundene und zerbrochene Drahtgeflechte. Auch hier können wir ein Symbol zur Schule sehen, indem die Schranken zum Leben mit dem in der Schule aufgenommenen Wissen zersprengt werden können.

Ein Stockwerk weiter oben treffen wir das monumentale Holzrelief Peter Wullimanns. Vornehm und verhalten heben sich die verschiedenen Schwarztöne vom Betonhintergrund ab. Vom kräftigen und satten Dunkel links bewegen sich die Formen in helleren und dann wieder dunkleren Grautönen nach rechts, wo sich die bisher strengen Formen aufzulösen beginnen und schliesslich im triumphierenden Gold einmünden. Der Künstler erzählt hier die alte, wahre Geschichte vom Werden und der Vollendung des Menschen.

Die Landschaft als Denk-Mal

Urs Flury beschwört in seinem farben- und formenreichen Wandgemälde die üppige Schönheit des Bucheggberges. Man spürt, dass Flury mit seiner Arbeit der bedrohten Landschaft unserer Region ein mahnendes Denkmal setzen will.

Im obersten Stockwerk des Osttraktes schuf Marcel Niederhauser ein aus märchenhaften Figuren bestehendes Metall-Relief, das seinen Ruf als fachkundiger und phantasiereicher Eisenplastiker unter Beweis stellt.

Pop Art von Urs Dickerhof

Im Westtrakt finden wir zuerst das Wandgemälde von Urs Dickerhof, der mit seinen bildgewordenen Schlagworten den Jugendlichen Denkanstösse liefern will. Das in bester Pop-Art gestaltete Werk führte dann auch tatsächlich zu diversen Diskussionen bei den Schülern.

Anschliessend kommen wir zum Beitrag des Berner Rolf Iseli. Er hat die Schülerinnen und Schüler in sein Projekt miteinbezogen, das Stockhorngebiet besucht und sie auch ihr Werk machen lassen. Heute können wir Iselis grosszügiges Stockhorn bewundern und daneben an der Seitenwand die kleineren Probe-Stockhörnchen.

Roman Candio liess sein verhaltenes Wandgemälde mit seinen schlichten Formen gleichsam aus dem Beton herauswachsen. Er verstand es ausgezeichnet, den Raum zu erfassen, die Malerei als zurückhaltende Trägerin der Architektur in Erscheinung treten zu lassen. Candios Werk strahlt eine grosse Ruhe aus.

Konkrete Kunst

Der Grenchner Walter Emch schuf im obersten Stockwerk des Westtraktes ein auf geometrische Figuren aufgebautes, streng gestaltetes Werk. Dadurch entstand ein raffiniertes, sich über die ganze Wand hinziehendes Wechselspiel der Formen, Flächen und Körper, das als dekorativer Abschluss des Rundganges den Weg in die exakte Wissenschaft weist.

Serie Kunst im öffentlichen Raum. Kunst am Bau im Haldenschulhaus: Zoltan Kemeny Hanspeter Bärtschi / SZ

Nicht zu übersehen ist im Übrigen von Süden herkommend das monumentale Relief von Zoltan Kemeny (Ungarn) welches die Stadt bereits 1964 an der EXPO erwerben konnte. Ein weiterer Teil des Werkes, das an einen riesigen urbanen Gestaltungsplan erinnert, befindet sich in New York.

Quelle: Jahrbuch der Stadt Grenchen, 1972. Autor Rainer Werner Walter