Der Mann, der aus Grenchen eine Kulturstadt machte

Serie Grenchner Ehrentreppe Hans Liechti: Er machte Grenchen zur Kulturstadt Mit dem Galeristen, Wirt und Grenchner Original Hans Liechti ist auf der Grenchner Ehrentreppe auch eine Persönlichkeit verzeichnet, die erst vor wenigen Jahren gestorben ist. Jetzt kommentieren 19.01.2022, 09.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hans Liechti, Metzger, Koch, Galerist und Kunstsammler in seiner Wohnung in Grenchen. © Urs Lindt Pressefotograf 16.05.2002 D1H

Liechti lebte von 1924 bis 2009. Der Grenchner Galerist und Wirt erklärte den Grenchnern die grosse Kunst der Gegenwart in ihrer Sprache und trug wesentlich dazu bei, Grenchen zu einer weltoffenen Kunst- und Kulturstadt werden zu lassen. Hans Liechti liebte Grenchen – und Grenchen liebte ihn.

Er wurde 1924 in Zäziwil im Emmental geboren. Nach seiner Schulzeit entschied sich Liechti für eine Metzgerlehre in Bern und schloss die Ausbildung zum Koch daran an. Ab 1950 absolvierte er zudem noch die Wirtefachschule. Seine Tätigkeit in der Gastronomie war es dann auch, die Liechti und seine Frau Käthi 1951 nach Grenchen führte. Sie übernahmen gemeinsam das Volkshaus, später auch den Ochsen und das Schwimmbadrestaurant.

Eigene Galerie

In Grenchen kam Liechti in Berührung mit Toni Brechbühl (1920-2018) und diversen anderen Kunstsammlern und -interessierten und begann nach und nach seine eigene Sammlung aufzubauen. Dies war die Geburtsstunde von Liechtis Galerie Bernard, die 1959 im Hotel Touring eröffnete.

Liechti interessierte sich vor allem für zeitgenössische Kunst und seine Galerie, und mit ihr Grenchen, wurde ein schweizweit bekannter Ort für avantgardistische Kunst. Mit Friedrich Dürrenmatt verband Liechti zeitlebens eine grosse Freundschaft und er wurde einer der grössten Förderer von dessen Malerei.

Manch etablierter Galerist stand der Arbeit des Wirtes, Metzgers und Kochs Liechti skeptisch gegenüber. Doch der Autodidakt verstand es auf eine Art und Weise über Kunst zu sprechen, dass jeder ihn verstand und er konnte so seine Begeisterung weitervermitteln. In den 1960er Jahren zog Liechti mit seiner Galerie Bernard für einige Jahre nach Solothurn, bevor er 1981 wieder nach Grenchen zurückkehrte.

Hans Liechti inmitten seiner Bildersammlung um 2007. © Hansjoerg Sahli

Für sein Engagement für die zeitgenössische Kunst und seine Gastfreundschaft wurde Liechti weit über die Region Grenchen hinaus bekannt und geschätzt. 1979 verlieh ihm der Kanton Solothurn den Kulturpreis für seine Arbeit und 2000 auch die Stadt Grenchen. 2004 wurde Liechti ausserdem der Chappelitüfel verliehen, eine Auszeichnung, die Grenchner Stadtoriginale ehren soll. 2008 kam I bi dr Dritt gsy vomene Buredotze, ein Film über Hans Liechtis Leben, in die Kinos.

«Er wirkte stets dort, wo die Grenchnerinnen und Grenchen leben. Er hob sich nie von ihnen ab, sondern befand sich immer mitten unter ihnen - seinen Gästen. Und dennoch war er etwas Besonderes. Das allerdings merkte man erst etwas später, wenn man darüber nachdachte, was er gesagt hatte», schrieb Rainer W. Walter 2009 in seinem Nachruf im Grenchner Tagblatt.

Kunsthaus Langenthal 2007: Vernissage der Ausstellung «Aufbruch ins Material», einer Auswahl der Sammlung von Hans Liechti, Grenchen © Oliver Menge Pressefotograf BR

1983 schrieb Friedrich Dürrenmatt das Vorwort zur Ausstellung «Hommage an Hans Liechti» in der Galerie Medici:

«Über Hans Liechti zu schreiben ist nicht leicht, ist er doch der heimlifeisseste Mensch, den ich kenne.»

Und weiter: «Man traut ihm ziemlich alles zu, alle Kochkünste der Welt, nur nicht, dass er einer der ausgekochtesten Kunstsammler ist, die die Malerei je ausgeplündert haben. Er scheut vor nichts zurück. Er begeistert sich an jedem Helgen, sogar an den meinen. Und im Erklären der Bilder übertrifft Liechti sogar seine Kochkunst: Die leerste Leinwand und der konfuseste Schinken ordnen sich zum mystischen Kosmos. Seine Fantasie malt die Bilder, die er sammelt.» (at.)

In einer Serie stellen wir Personen vor, deren Namen auf der neuen Ehrentreppe der Stadt Grenchen an der Absyte eingraviert sind.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen