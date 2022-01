Selzach: Max Jäggi konnte den 100. Geburtstag feiern

Selzach Zum 100. Geburtstag von Max Jäggi kam der Landammann vorbei Am 10. Januar ist Max Jäggi in Selzach 100 Jahre alt geworden. Und dies bei bester Gesundheit. 11.01.2022, 16.00 Uhr

Gemeindepräsidentin Silvia Spycher und Landammann Remo Ankli überbringen Max Jäggi die Glückwünsche der Behörden. zvg

Landammann Remo Ankli überbrachte dem Jubilar Glückwünsche der Solothurner Regierung, die Selzacher Gemeindepräsidentin Silvia Spycher ein Geschenk der Gemeinde. Aufgewachsen ist Max Jäggi in Bellach, doch seit fast 70 Jahren wohnt der Jubilar in seinem Haus in Selzach.