Naherholungsgebiet Altreu: Diverse Freizeitaktivitäten locken

Selzach Ob beim Campen, beim Baden oder auf dem Schiff: Altreu lädt zu einem Besuch ein An schönen Sommertagen bietet Altreu mit seinen Stränden, Schiffen und Restaurants für Jung und Alt eine grosse Vielfalt an Freizeitaktivitäten. Die Anziehungskraft stellt die Anwohnerinnen und Anwohner jedoch vor Probleme.

Velotouristen passieren Altreu in Scharen - oder machen hier Station. Patrick Lüthy

«Die Begeisterung in den Augen der Kinder oder Grosseltern zu sehen, wenn ein Storch über die Aare fliegt, ist wunderschön.» Während der Kapitän der Aare-Fähre, Hanspeter Marti, auf einer Bank im Schatten neben der Aare-Fähre sitzt, erzählt er von seinen Arbeitserfahrungen. «Die Aare in Altreu ist wie ein See.»

Auf der Aare ist Altreu mit dem Kursschiff und der Aare-Fähre zu erreichen.

Auf der Aare ist Altreu mit dem Kursschiff und der Aare-Fähre zu erreichen. Das Kursschiff verkehrt täglich zwischen Biel und Solothurn und legt in Altreu jeweils einen Zwischenstopp ein.

Anders hingegen funktioniert die Aare-Fähre. Sie verkehrt zwischen Altreu und Leuzigen und bedient damit die Tagesausflügler, die auf ihrem Spaziergang oder ihrer Velotour die Aare überqueren müssen. Denn Altreu ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel und ermöglicht auf kleinem Raum diverse Freizeitaktivitäten.

Zu heiss zum Störche beobachten

Der wohl bekannteste Ort in Altreu ist das Witi-Zentrum, auch bekannt als Storchendorf. Denn Altreu liegt in der Mitte der Schutzzone Witi, die eine bedeutende Hasenkammer sowie ein wichtiges Brutgebiet für Zugvögel ist. Das Klappern der Störche ist bereits von weitem zu hören, denn Dutzende nisten im Sommer auf den Hausdächern in Altreu. Der Andrang auf das Witi-Zentrum hält sich in diesen heissen Tagen jedoch in Grenzen. Einige Eltern suchen mit ihren Kindern etwas Bewegung.

Der Andrang auf das Witi-Zentrum hält sich in diesen heissen Tagen jedoch in Grenzen.

Wenig Betrieb herrscht ebenso beim angrenzenden Campingplatz. Vermietet werden 32 feste Standplätze für Wohnwagen. Vor allem am Wochenende habe es viele Gäste, heisst es.

Der Campingplatz in Altreu. Patrick Lüthy

Gewisse Camper stehen seit über 30 Jahren auf ihrem Stellplatz und erhielten in Zwischenzeit einen kleinen Anbau. Tageweise werden lediglich Stellplätze für Zelte vermietet.

Schattenplätze in der Sommerhitze begehrt

An Sommertagen mit über 30 Grad liegen die Leute lieber an der Aare oder sitzen auf der Terrasse des Restaurants Grüene Aff. Gerade im Sommer seien die Plätze auf der Terrasse sehr beliebt, erklärt der Restaurantmitarbeiter Balachandran Jdyabalam. Viele Gäste legen auf ihrer Fahrradtour hier einen Zwischenstopp ein. So kämen die Gäste teils aus der Region und teils gar aus der Innerschweiz. Dies zeigt, dass Altreu nicht unbekannt ist.

Die Terrasse des «Grüene Aff» ist an Sommertagen jeweils gut gefüllt. Die mächtigen Platanen spenden Schatten. Patrick Lüthy

Wenige hundert Meter flussabwärts gibt es diverse Badeplätze, unter anderem auch einen Sandstrand, bekannt als «Sängeli». An Sommertagen wird jede schattige Ecke durch ein Badetuch vereinnahmt.

Egal, ob im Rasen, in Steinen oder auf dem «Sängeli», wo auch ein älteres Paar auf Campingstühlen verweilt. «Die Aare hat in Altreu wenig Strömung und ist flach.» Nicht zuletzt deshalb würden hier viele Kinder baden. Zudem lädt der Sandstrand zum Sändele ein. An schönen Tagen sei das «Sängeli» mit Stränden am Mittelmeer vergleichbar.

Der Sandstrand ist heiss begehrt. Altreu ist ein beliebter Ort zum Aareböötle. Das Freizeitangebot in Altreu ist breit. Die Badestrände in Altreu sind beliebt.

Nicht nur das Flussufer ist an schönen Tagen ein begehrter Platz, sondern auch der Platz auf der Aare. Neben den Badenden, der Aare-Fähre und dem Kursschiff ist Altreu ein begehrter Einstiegsplatz zum Aareböötle. Von hier aus könne man sich problemlos bis nach Solothurn oder ins Attisholz-Areal treiben lassen, wissen zwei junge Frauen.

Tagestourismus führt zu Konflikten

Der mitunter grosse Andrang in Altreu stellt die Einwohnergemeinde Selzach auch vor Probleme. So komme es entlang des Flussufers immer wieder zu Littering, wogegen die Gemeinde vorgeht. Am «Sängeli» stellt die Gemeinde Abfallbehälter bereit. Zudem lässt sie das Ufergebiet regelmässig durch die Pro Work AG und die Perspektive Region Solothurn reinigen.

Dies ist jedoch nicht das einzige Problem. So führe beispielsweise auch der Mangel an Parkplätzen zu Problemen, wie verschiedene Befragte erklären. An schönen Tagen würden immer wieder Autos ausserhalb der vorgesehenen Parkfelder stehen. Bestehende Konflikte versucht die Einwohnergemeinde Selzach in Zusammenarbeit mit den Anwohnenden zu lösen. Massnahmen seine beispielsweise Fahrverbote oder verbesserte Signalisierungen.

