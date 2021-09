Selzach Neues Zuhause für den Laubfrosch – «Naturschutz heisst bewusst neu schaffen», sagen die Vertreter des neuen Witi-Projekts Pro Natura Solothurn hat gemeinsam mit dem Amt für Raumplanung Solothurn zwei Parzellen in der Schutzzone Witi aufgewertet. Auf der Schuldismatt bei Selzach sind ein Waldtümpel und eine Flutwiese entstanden, die mit Grundwasser gespeist werden. Die beiden Feuchtbiotope fördern die Artenvielfalt und die Biodiversität im Naturschutzgebiet. Das Projekt ist dabei noch lange nicht abgeschlossen: Unter anderem sollen dort Laubfrösche angesiedelt werden. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Der Waldtümpel im Naturschutzgebiet Witi auf der Schuldismatt bei Altreu. Tom Ulrich

Seit vierzig Jahren schon besitzt Pro Natura Solothurn eine Parzelle von 42 Aren Grösse in der Witi, teilt Ariane Hausammann, Geschäftsführerin von Pro Natura Solothurn, mit. Vor fünf Jahren sei dann erstmals die Idee aufgekommen, das Stück Land, auf dem ein kleines Wäldchen steht, aufzuwerten. Das Gebiet liege nämlich mitten im Wildtierkorridor. «Es ist ein wichtiger Trittstein für Wildtiere», so Hausammann. Man habe aber auch an die Amphibien gedacht:

«Feuchtbiotope sind rar in der Witi»,

erklärt Sascha Peter, Chef vom Amt für Raumplanung im Kanton Solothurn. Daher kam die Idee, im Wäldchen einen Tümpel anzulegen. Da man aber den Wald nicht vollkommen aushöhlen wollte, entschied man, das Projekt um eine Parzelle auszuweiten. Dort sollte eine Flutwiese entstehen.

Die Planung des Projekts beanspruchte dabei einiges an Zeit: Die Girard-Stiftung, Besitzer der angrenzenden Parzelle, erklärte sich dazu bereit, das Ackerland zur Verfügung zu stellen. Mit dem Bauer, der das Ackerland bestellt, und dem Pächter mussten Abmachungen getroffen werden. 2019 wurde das Amt für Raumplanung für weitere Planungen an Bord geholt. Zusätzlich wurde abgeklärt, wie man mit dem Grundwasser und den Bauarbeiten verfahren soll. Nicht zu vergessen seien auch die zahlreichen Geldgeber, ohne die das Projekt nicht realisierbar gewesen wäre, so Hausammann. Bis ein Baugesuch eingereicht werden konnte, waren vier Jahre vergangen. Als Anfang dieses Jahres die Baubewilligung erteilt wurde, ging dann alles ziemlich rasch. «Für die Ausführung haben wir nur drei Monate gebraucht, für die Planung fünf Jahre», teilt Martin Huber, Projektleiter von BSB + Partner, mit.

Martin Huber präsentiert die Feuchtbiotope. Anwesend waren unter anderem Vertreter der Geldgeber von Alpiq Ökofonds, Bafu und Fonds Landschaft Schweiz sowie die Gemeindepräsidentin von Selzach (im Hintergrund) und Jonas Lüthy vom Amt für Raumplanung (ganz vorne). Tom Ulrich

Bei der Aushebung der Gewässer habe man besonders aufpassen müssen, nicht zu tief zu graben. Unter der Erde habe es nämlich Drainagerohre und teilweise sogar Altlasten. «In der Witi weiss man nie, was alles noch zum Vorschein kommt», bemerkt Huber lachend. Wo sich jetzt der Waldtümpel befindet, sei beispielsweise früher der Lagerplatz einer Baufirma gewesen. Man habe bei den Aushebungen für den Tümpel aber bloss gewöhnlichen Bauschutt gefunden, also nichts, was das Projekt gefährdet hätte. Das sei aber auch schon anders verlaufen: Bei einem anderen Naturschutzprojekt habe man plötzlich einen Kühlschrank und weitere Haushaltsabfälle ausgegraben, berichtet Jonas Lüthy vom Amt für Raumplanung. Daraufhin musste das Projekt an einen anderen Ort verschoben werden.

Im Vordergrund stehen die Solarpanels für den Betrieb der Grundwasserpumpe. Dahinter sieht man die Flutwiese, die momentan noch Wasser führt. Tom Ulrich

Nun stehen auf der Schuldismatt zwei neue Feuchtbiotope. Beide werden von einer 14 Meter tief liegenden Grundwasserpumpe gespeist, die durch Solarstrom betrieben wird. Der Wasserstand beider Gewässer wird von einem Schwimmer erfasst, sodass sie bei Bedarf gezielt mit Wasser versorgt werden können. Dies mache die ganze Konstruktion klimaresistent, sie sei also gefeit vor allfälligen Trockenperioden. Die etwa dreissig Zentimeter tiefe Flutwiese soll aber nur von April bis August bewässert werden. Das restliche Jahr über wird sie trockengelegt. Dies sei wichtig für die gewünschte Vegetation, erzählt Jonas Lüthy. Man wolle nämlich, dass sich dort Kreuzkröten ansiedeln. «Die Kreuzkröten sind absolute Spezialisten. Die wollen keinen Schilf oder Seerosen, sondern ganz bestimmte Wasserpflanzen und Kräuter bei flachem Wasser.» Daher müsse man das Gebiet zukünftig regelmässig warten, damit sich die Tiere dort wohlfühlen können, erklärt er.

Zusätzlich zu den Kröten gäbe es auch ein Projekt mit Laubfröschen, das schon seit sieben Jahren im Gange sei.

«Die Laubfrösche waren im Kanton ausgestorben, doch nun haben wir angefangen, sie wieder anzusiedeln»,

erklärt Lüthy. Nächstes Jahr plane man, einige Kaulquappen im Waldtümpel auszusetzen. Man treibe mit den Feuchtgebieten klar die Förderung von Amphibien voran. Aber natürlich seien die Biotope auch günstig für Watvögel, Wasserpflanzen und die Störche, die ja in der unmittelbaren Umgebung brüten und auf Nahrungssuche gehen.

So sieht der Laubfrosch aus, der bald auch in der Schuldismatt ein Zuhause finden soll. Christoph Flory

Es brauche vorerst natürlich ein wenig Zeit, bis sich die Tiere einfänden, teilt Sascha Peter mit. Einige Störche hätten die Neuanlage aber schon begutachtet und diverse Libellenarten würden auch bereits herumschwirren. Als Nächstes wolle man die umliegende Wiese neu ansäen, um die Biodiversität zu fördern. Das Projekt ist also noch lange nicht abgeschlossen. Peter bemerkt:

«Naturschutz heisst eben nicht ‹nur› schützen, sondern bewusst neu schaffen.»

