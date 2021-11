Selzach: Aktienverteilung der Gemeinschaftspraxis und Budget 2022

Selzach Neue Ärztin in der Gemeinschaftspraxis Selzach erhält ihren Aktienanteil Der Gemeinderat bewilligte den Antrag auf Neuverteilung der Aktien und genehmigte das Budget 2022 der Einwohnergemeinde zuhanden der Gemeindeversammlung. Susanna Hofer 20.11.2021, 05.00 Uhr

Das Team der Gemeinschaftspraxis Selzach AG an der Dorfstrasse 1c zvg

Die Gemeinschaftspraxis Selzach AG an der Dorfstrasse 1c hat seit 1. November 2020 eine neue Ärztin angestellt, Dr. Petra Durrer. Die Fachärztin für Innere Medizin und Intensivmedizin habe sich schnell und kompetent in die bestehende Praxisgemeinschaft eingefügt, es hätten auch neue Patienten gewonnen werden können, hiess es an der Gemeinderatssitzung.