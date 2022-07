Kirche Selzach erstrahlt neu in hellen Farben

Selzach Mediterran-farbig statt grau und schimmlig: Das Facelifting der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt ist gelungen Die Selzacher Katholiken feiern am kommenden 15. August die Umgestaltung ihrer Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt im Dorfzentrum. Rund 3 Millionen Franken kostete sie die Rundumerneuerung des Sakralbaus. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Renovierte Pfarrkirche Selzach: (v. l.) Daniel Kilchenmann (Sakristan), Roger Brunner (Pastoralraumpfarrer) und Monika Hubler (Kirchgemeindepräsidentin). Hanspeter Bärtschi

Wer einige Zeit nicht mehr in der Kirche in Selzach war, erkennt sie fast nicht wieder. Der Kirchenraum ist farbig geworden, fast schon mediterrane Stimmung kommt auf. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen die gelungene Neugestaltung mit der Bevölkerung feiern möchten.

Das wird am 15. August der Fall sein, dem katholischen Feiertag Mariä Himmelfahrt. An diesem Tag wird jährlich das «Patrozinium» gefeiert im Gedenken an Maria, welche dieser Kirche ihren Namen gibt.

Abschluss wird gefeiert

«Dieses Jahr soll es aber ein richtiges Pfarreifest werden», sagt Monika Hubler, Präsidentin der Kirchgemeinde, die zum Pastoralraum Mittlerer Leberberg gehört. Denn man feiert den Abschluss der Bauarbeiten, die aussen, innen und am Turm mehrere Jahre dauerten und rund 3 Mio. Franken in Anspruch genommen haben.

«Eigentlich ist die Kirche ja schon fast seit einem Jahr fertig», präzisiert Roger Brunner, Pastoralraumpfarrer unter anderem für Selzach. Denn die Altarweihe hat bereits am 24. Oktober 2021 stattgefunden, allerdings wegen der Pandemie nur im kleinen Rahmen, mit Livestream-Übertragung.

Blick in den Altarraum. Simon von Gunten

Nur wenn der Altar geweiht ist, können auch Messen gefeiert werden, was seither wieder der Fall ist. Während des Umbaus wurden die Gottesdienste nebenan im Pfarreizentrum abgehalten. Eigentlich sei man froh, dass die Renovation in die Coronazeit gefallen sei, hiess es, denn Veranstaltungen konnten ohnehin kaum stattfinden.

Was war nun aber der Auslöser der Renovationsarbeiten? Laut Sakristan Daniel Kilchenmann begann alles im Jahr 2018/2019 mit der Renovation des Kirchturms. «Vermutlich der Umstand, dass bei uns die grösste der sechs Glocken zuoberst hängt, hatte durch die Beanspruchung zu Schäden am Glockenstuhl und am Turm geführt», erklärt er.

Kirche erstmals 1228 erwähnt

Kilchenmann hat im Zuge seiner Ausbildung zum Sakristan eine kleine Baugeschichte der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt verfasst, deren Ursprünge ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Eine erste urkundliche Erwähnung erfolgte 1228. Der Turm datiert von 1457 und 1514–1517 erhält die Kirche ihre heutige Form. 1867/68 wurde die Kirche in neugotischer Form ausgestaltet.

«Hier stellte sich die Frage: wollen wir diese neugotische Gestaltungsform, die bei einer Renovation 1976 weichen musste, wiederherstellen oder soll die Kirche ganz neu gestaltet werden. Die Kirchgemeindeversammlung entscheid sich klar für letzteres», erklärt Monika Hubler.

Blick vom Altarraum in die Kirche. Simon von Gunten

Denn nach der Sanierung des Turmes wollte man den Innenraum in Angriff nehmen, welcher durch Feuchtigkeit seit der letzten Sanierung 1996 stark gelitten hatte. Der Kirchenraum war mit der Zeit grau, dunkel und fleckig geworden.

Deshalb beauftragte man das Architekturbüro Flury und Rudolf, Solothurn, mit einer Innenrenovation. Die künstlerische Ausgestaltung übernahm Jörg Niederberger, der auch schon die Dreifaltigkeitskirche in Bern gestaltet hat.

11 Uhr-Geläut der renovierten Pfarrkirche in Selzach.

Schäden grösser als angenommen

Die Bauarbeiten dauerten länger als geplant, denn die Schäden am Innenraum waren grösser, als man zunächst erwartet hatte. Aber auch hier fiel alles in die Coronazeit. Vorher, 2019, konnte man auch noch den Zugang zur Kirche mit einer Rampe hindernisfrei gestalten.

Altar und Rednerpult (Ambo) aus Jurakalkstein. Simon von Gunten

Kurz gesagt: die neue Kirchengestaltung ist jetzt farbig-mediterran. «Ein neues Kapitel – gänzlich in Farbe», ist denn auch der entsprechende Abschnitt der Festschrift betitelt. Der warme, erdige Grundton wird akzentuiert durch ein strukturiertes Fries am Übergang zwischen Seitenwänden und Gewölbe: Links zitiert der Künstler Motive aus der Bibel, rechter Hand kunstgeschichtliche Sujets, etwa wenn Edvard Munchs «Schrei» als Miniatur zu erkennen ist.

Einen tiefblauen Kontrapunkt setzt das «Himmelsgewölbe» über der Apsis, dies, in Anlehnung an die in der Gotik verbreitete Gestaltung.

Die beiden Statuen sind geblieben

Am Übergang zum Altarraum befinden sich weiterhin die Statuen von Josef (rechts) und Maria (links), beide Figuren in unterschiedlichen farblichen Grundtönen eingebettet, wie auch die entsprechenden Flügel ihrer Altare. «Oben in der Mitte finden beide Seiten zusammen in Gott, der weder Anfang noch Ende hat», interpretiert Priester Roger Brunner.

Die beiden Flügelaltare beherbergen Statuen von Maria (links) und Josef (rechts). Simon von Gunten

Überhaupt, so betont er weiter, liessen die Sujets viel Spielraum für eigene Interpretationen, was der Künstler auch so gewollt habe. Die warmen Naturfarben, von Niederberger vor Ort gemischt, werden durch die neue Innenbeleuchtung noch leuchtender.

Auch die sakrale Ausstattung mit Altar, Ambo und Tabernakel ist neu und wurde aus Jura-Kalkstein aus Liesberg gefertigt. Die Metzler Orgel von 1996 wurde revidiert.

So sah die Kirche vor der Renovation aus. Die Feuchtigkeitsschäden sind augenfällig. zvg

Die Kirche erhielt eine Schliess- und Beleuchtungsautomatik und ist von 8 bis 20 Uhr offen. «Es soll ein Ort zum Verweilen sein, Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen», sagt Pfarrer Roger Brunner.

Pfarreifest am 15. August zum Abschluss der Arbeiten an der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt 10 Uhr Gottesdienst mit dem Schalmei-Ensemble «Les Chalumeax» Solothurn, ab 11.30 Uhr Festbetrieb hinter der Kirche mit Risotto, Salat, Fleisch vom Grill, gebraten von der Kirchenjugend sowie Kaffee und Kuchen vom kath. Frauenverein. Spiel und Spass für Gross und Klein, organisiert vom Pfarreilagerteam, Kirchenführungen durch Pfr. Roger Brunner.

Mit der Renovation sind nun alle Arbeiten an der Marienkirche Selzach abgeschlossen. Simon von Gunten

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen