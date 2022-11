Selzach: Schulklassen helfen mit, bei der ARA eine Hecke zu pflanzen

Weshalb das Retensionsbecken und die Überlaufmulde?

In der Ara Selzach wird das gesamte Schmutzwasser der Gemeinde Selzach gesammelt und gereinigt. Also auch abfliessendes Regenwasser. Regnet es stark, konnte die Ara die anfallende Menge nicht mehr verkraften. Der Überschuss floss über eine Leitung in die Aare.

Im neuen Retensionsbecken mit einem Fassungsvermögen von 500 Kubikmetern kann der normal anfallende Überschuss aufgefangen und nach und nach abgebaut, also gereinigt werden. Sollte es aber während einer längeren Zeit stark regnen, reicht das betonierte Retensionsbecken nicht mehr. Dann würde das stark verdünnte Abwasser in die Überlaufmulde geleitet. Ist diese einmal voll, könnte das jetzt noch stärker verdünnte Schmutzwasser über die bereits bestehende Leitung in die Aare geleitet werden. Mit einem so starken Regen rechnet man allerdings höchstens zweimal pro Jahr, wenn überhaupt.

Laut der Generellen Entwässerungs-Planung (GEP) des Kantons muss die Gemeinde dafür sorgen, dass die Ara bei Starkregen nicht überlastet wird. Zu diesem Zweck war ursprünglich eine 850 Meter lange neue Leitung in die Aare angedacht, die wegen des schlechten Untergrunds alle 5 Meter mit einem Pfahl abgestützt worden wäre. Kostenpunkt 3 Millionen Franken für die Leitung, 1,7 Millionen alleine für die 170 Pfähle, die man hätte setzen müssen. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Umwelt (AfU) konnte man mit der neuen Lösung einen Grossteil dieses Geldes einsparen.