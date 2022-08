«Overtourism» in Altreu: Falschparkende und Littering

Menschenmassen «Overtourism» in Altreu: Falschparkierende und Littering sind die Kehrseite der Medaille Die Menschenmassen in Altreu nehmen laufend zu. Der Parkplatzmangel sowie ein überfülltes «Sängli» werden zum Problem. Betroffene schildern die knifflige Situation. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 26.08.2022, 16.15 Uhr

Der Parkplatz beim «Grüene Aff» ist meist voll. Hansjörg Sahli

An Spitzentagen in den Sommermonaten tummeln sich Hunderte Tagestouristen in Altreu. Einige machen einen Tagesausflug, andere gehen schwimmen oder benutzen die Aarefähre und weitere kehren im Restaurant zum Grüene Aff ein. Ob der gewonnenen Bekanntheit strömen jedoch immer mehr Leute in das Dorf.

Dieser Tagestourismus hat für Altreu nicht nur positive Folgen. Besonders für die Anwohnerinnen und Anwohner der Eichholzstrasse und jenen oberhalb des Badestrands «Sängli» stellen die grossen Menschenmassen eine Herausforderung dar.

«Die Distanz nach Altreu ist zu lang»

Viele Besucherinnen und Besucher kommen an jenen Spitzentagen mit dem Auto nach Altreu. «Sie reisen für Tagesausflüge von weither an», so Anwohnerin Vivienne Kocher. Die Folgen sind gravierend. Am schlimmsten ist das begrenzte Parkplatzangebot. Denn der Parkplatz beim Restaurant zum Grüene Aff ist der einzige in Altreu selbst. «Der Parkplatz muss für Restaurantgäste zugänglich sein», sagt der Restaurant- und Parkplatzbesitzer. Doch wegen der vielen Tagestouristen sei dies nicht mehr gegeben.

Fahrradfahrer, Autos und Fussgänger: Grosser Verkehr in Altreu. (Stand:29.03.2021) Hansjörg Sahli

Zwar existiert seit vergangenem Jahr für Gäste ein alternativer Parkplatz bei der «Haag-Kreuzung» auf der linken Seite neben dem Bahnübergang. «Dieser bleibt jedoch mehrheitlich leer», so die Selzacher Gemeindepräsidentin Silvia Spycher. Als mögliche Ursache dafür wird von der Gemeindepräsidentin die weite Distanz von dort bis nach Altreu genannt.

Gäste, die in Altreu selbst kein Parkplatz finden, stellen ihr Auto oft an einem freien Platz, wie in einer Hauseinfahrt oder auf einem Feld, ab. Damit ignorieren sie jedoch das geltende Park- und Fahrverbot ab dem Parkplatz. «Sie müssen mit einer Busse rechnen», erklärt Spycher. Für eine konsequente Umsetzung der Verbote setzt sich die Anwohnerschaft in Zusammenarbeit mit der Polizei ein.

Viel Abfall an Grillplätzen und Badestränden

Die starke Zunahme an Tagestouristen führt nicht nur zu einem Parkplatzmangel, sondern auch zu einer übermässigen Benutzung des Badestrands «Sängli» sowie der Grillplätze entlang der Aare. Wegen Zugangsverboten zu anderen Fluss- und Seeufern rechnen alle Befragten mit einer weiteren Zunahme des Besucherstroms.

Nicht alle verlassen das «Sängli», wie sie es angetroffen haben. Patrick Lüthy

Über die Sommermonate baden am «Sängli» viele Leute. Anwohnerinnen und Anwohner sprechen an Spitzentagen von über 200 Personen, darunter viele Familien, junge Leute oder Hundebesitzerinnen und -besitzer. Doch nicht alle halten sich an die geltenden Regeln, weshalb sich die Leute im Quartier oft mit Lärm bis spät in die Nacht oder liegen gelassenem Abfall konfrontiert sehen.

Seitens der Einwohnergemeinde Selzach versuchte man diese Probleme in den Griff zu kriegen. Sie liess Abfallcontainer und eine mobile Toilette aufstellen, erliess Feuer- und Reitverbote, Ruhezeiten sowie eine Leinenpflicht für Hunde.

Obschon diese Regeln zu einer Besserung beitrugen, verschwanden die Probleme nicht. Regelmässig müssen sich Anwohnerinnen und Anwohner für die Einhaltung der Regeln einsetzen und wenn nötig die Polizei rufen. An manchen Tagen muss diese wiederholt ausrücken.

Die Meinungen innerhalb der Arbeitsgruppe sind verschieden

Spycher stellt repräsentativ für alle Beteiligten fest: «Der Tourismus ist da und kann in Zukunft nicht einfach verhindert werden.» So ist man sich trotz verschiedener Ansichten und Interessen in Altreu einig, dass sich etwas ändern muss. Verbesserungsvorschläge haben viele: So erhoffen sich einige eine Bewirtschaftung des Parkplatzes, andere wollen besser erkennbare Signalisierungen und weitere mehr Ressourcen zur Kontrolle der Regulierungen.

Welche Massnahmen letztendlich greifen werden, ist aktuell noch unklar. Seit einem Postulat der Anwohnerinnen und Anwohner ist ein politischer Prozess zur Regulierung der Besucherströme im Gange. Die «Arbeitsgruppe zur Regulierung der Besucherströme in Altreu» versucht gemeinsam eine nachhaltige Lösung für die bestehende und von Jahr zu Jahr akuter werdende Situation zu finden.

