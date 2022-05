Christ AG aus Selzach schliesst den Betrieb schon per Ende Mai

Selzach Personalmangel und Lieferengpässe: Warum die Christ Dach und Fassaden AG nach sechs Generationen aufgibt Marcel Christ, Inhaber in sechster Generation, erklärt, weshalb der Schritt, das Selzacher Familienunternehmen zu liquidieren, nun unumgänglich ist und sich schon länger abgezeichnet hat. Oliver Menge Jetzt kommentieren 27.05.2022, 15.45 Uhr

Christ Fassaden und Dach AG Selzach gibt die Geschäftsaufgabe per Ende Mai bekannt. Oliver Menge

Die Überraschung dürfte bei manchen gross gewesen sein, als sie im Anzeiger das Inserat sahen, in dem die Geschäftsaufgabe des traditionellen Familienunternehmens schon per Ende Mai angekündigt wurde. So ganz überraschend kam der Schritt nicht für Geschäftsführer Marcel Christ, der den Handwerksbetrieb seit 17 Jahren führt.

Die Christ Dach und Fassaden AG ist – oder besser: war – wie es der Name verrät, spezialisiert auf Dächer und Fassaden: Dachdeckerarbeiten auf Steildächern und Flachdächern, Isolation von Fassaden, Einbau von Dachfenstern, Spenglerarbeiten etc., alles rund ums Dach. Ein Familienbetrieb mit ursprünglich sieben Festangestellten – plus einigen Temporärangestellten je nach Auftragslage – auf der technischen Seite und zwei Personen in der Administration.

Christ Dach und Fassaden AG Die Firma Christ ist ein traditionsreiches, lange existierendes regionales Unternehmen und wurde bis anhin immer als Einzelunternehmung geführt. 1999 gründete Peter Christ sel. eine Aktiengesellschaft. Aktionäre sind Marcel Christ als Vorsitzender, Antonio Regolo und Susanne Christ-Wiehr. Das Geschäft wird seit 2005 geführt von Marcel Christ (in der 6. Generation, als sein Vater Peter Christ unerwartet im Alter von 60 Jahren verstarb), und Antonio Regolo, verantwortlich für den technischen Bereich.

Geschäftsführer Marcel Christ kümmert sich noch um die Liquidation. Oliver Menge

Personal war schon immer knapp – dazu kamen Krankheitsfälle

Ein Grund dafür, dass es nicht mehr weitergeht, sei die Personalsituation, erklärt Marcel Christ: «Einer meiner langjährigsten Mitarbeiter musste sich vor eineinhalb Jahren einer Knieoperation unterziehen und fiel für längere Zeit aus. Er konnte die Arbeit als Dachdecker definitiv nicht mehr weiterführen.»

Ebenfalls krankheitshalber ausgefallen ist letztes Jahr der Leiter des technischen Bereichs, Antonio Regolo. Er, der einst mit seinen Eltern aus Italien in die Schweiz kam, hatte schon die Lehre bei Christ absolviert. Als ausgewiesener Ausbildner war er für die Lehrlingsausbildung bei der Christ AG zuständig.

Letztes Jahr erlitt er einen Herzinfarkt, von dem er sich glücklicherweise gut erholte. Aber inzwischen ist Regolo 65 Jahre alt geworden und wurde per Ende April diesen Jahres ordentlich pensioniert.

Der Nachwuchs fehlt

«Früher war es viel einfacher, Leute zu finden», sagt Marcel Christ: «Meist suchten die Eltern für ihre Kinder Ausbildungsplätze in der näheren Umgebung.» Heutzutage seien die Jungen viel mobiler und besuchten Schulen in Solothurn, Bern, Biel oder Olten. Und: «Der Beruf ist körperlich anstrengend und nicht mehr sonderlich gefragt.» Anfragen von jungen Leuten, die eine Lehre machen möchten, habe er schon lange keine mehr erhalten, sagt Christ.

Versuche mit Schulabgängern des Bachtelen seien gescheitert. Entweder, weil der eine mit dem Gesetz in Konflikt geriet, oder dann erlosch das Interesse eines anderen Kandidaten ganz urplötzlich. Und ein weiterer verletzte sich unmittelbar vor Lehrbeginn und der Lehrvertrag musste aufgelöst werden. Der 47-jährige Geschäftsführer erklärt:

«Es ist auch nicht so einfach, Schüler Schnuppertage absolvieren zu lassen: Aus Sicherheitsgründen können wir sie nicht aufs Dach mitnehmen.»

Mit anderen Worten: Die Personaldecke wurde immer enger. «Wir konnten die Jungen nicht mal mehr für die verkürzte, zweijährige Lehrausbildung motivieren.»

Nicht nur Lehrlinge zu finden, war schwierig geworden, auch geeignete, fertig ausgebildete Handwerker seien Mangelware. In der Ausbildung zum Polybauer, wie der Beruf des Dachdeckers heute genannt wird, spezialisiert man sich entweder auf Fassaden, Steildächer oder Flachdächer. Will man auch eines der anderen Gebiete abschliessen, ist eine Weiterbildung erforderlich. Christ sagt dazu:

«Wir können aber in unserem Kleinbetrieb nur flexible Leute gebrauchen, die polyvalent sind, also alle Bereiche abdecken. Ein Grossbetrieb kann die einzelnen Bereiche mit Spezialisten abdecken, wir nicht.»

Lieferengpässe und steigende Preise

Marcel Christ.

In fast allen Bereichen der Baubranche bestehen seit Längerem Lieferengpässe. Die Firma habe die Pandemie einigermassen gut überstanden, sagt Christ in einem etwas ironischen Ton: «Corona gab es ja nicht in unserer Branche, da musste jeder einfach weiterarbeiten, sonst wäre das alles noch viel, viel teurer geworden.»

Bei gewissen Produkten habe sich schon früh im letzten Jahr ein Engpass abgezeichnet und er habe reagieren können. Aber bei anderen Materialien machten die steigenden Preise das Geschäft enorm schwierig. Beispielsweise sei der Preis für das Kilo Kupfer innerhalb von zwei Jahren um fast 100 Prozent gestiegen. Auch Halbfabrikate sowie Dachrinnen seien innert kurzer Zeit massiv teurer geworden.

Noch extremer gestiegen sind die Preise für Isolationsmaterial, und Abdichtungsmaterial für Flachdächer, das zu grossen Teilen aus Rohstoffprodukten aus dem Ausland hergestellt wird: Innerhalb weniger Monate um bis zu 200 Prozent.

Gestiegene Energiepreise schlagen durch

Seit Beginn des Ukrainekonflikts würden Ziegel Mangelware. «Zum Brennen braucht es Gas und Strom. Ich habe seit März diesen Jahres monatliche Preiserhöhungen zwischen 16 Prozent und 38 Prozent erhalten. Und ein Ende ist nicht abzusehen.» Dazu kämen Wartezeiten, weil viele Grossabnehmer ganze Chargen reserviert haben und für kleinere Betriebe nichts mehr übrig bleibt. «Den Kunden müssen wir diese Preissteigerungen irgendwann weitergeben, das führt dann zu Mischrechnungen.»

Die Kunden bräuchten auch viel Geduld: Für einen Kunden hatte Christ Dachfenster bestellt, die erst nach mehreren Mails und etlichen Terminverschiebungen seitens des Lieferanten nach sechs Wochen geliefert wurden. «Normalerweise dauert das maximal zehn Tage. Aber: Der Lieferant leidet unter der Lieferverzögerung von Verpackungsmaterial, das momentan nicht in den gewohnten Mengen verfügbar ist.»

Wie geht es jetzt weiter?

Auf der personellen Seite ist alles geregelt, ohne eine einzige Entlassung. «Zwei Angestellte haben von sich aus etwas anderes gefunden und haben gekündigt auf Ende Mai, Antonio Regolo ist, wie gesagt, ordentlich pensioniert und die Mitarbeiterin, die sich um Personalangelegenheiten und Buchhaltung kümmert, ebenso», sagt Christ. Es bleibe nur er selber übrig. Marcel Christ:

«Festzuhalten ist aber, dass es unsere freie Entscheidung war, diesen Weg zu gehen. Wir liquidieren die Firma freiwillig, möchten etwas Schönes hinter uns lassen und einfach nur einen neuen Weg gehen.»

Das Gebäude am Bohnackerweg 2 ist bereits verkauft. Oliver Menge

Bis Ende Juni werde er sich um die Auflösung der AG kümmern, die offiziell am nächsten Montag in Liquidation geht. Das lange Wochenende wolle er nützen, um Lagermaterial, das er verkauft hat, zu verladen. Die Liegenschaft ist auch bereits verkauft, die neuen Besitzer aus einer völlig anderen Branche übernehmen sie am 1. Juli.

«Danach werde ich erst einmal Ferien in den Bergen machen, den Kopf durchlüften und mir über meine Zukunft Gedanken machen. Was ich tun werde, weiss ich noch nicht. Aber ich bin in einem Alter, wo noch vieles möglich ist.» Sei es ein beruflicher Neuanfang oder eine Weiterbildung.

