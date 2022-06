Selzach: Entwicklung innert 71 Jahren anhand von Flugaufnahmen

Selzach einst und jetzt Im Osten, in der Mitte und im Westen stark gewachsen Wenn man zwei Luftbilder von Selzach vergleicht, die im Abstand von 71 Jahren aufgenommen wurden, sieht man, wie stark die Gemeinde gewachsen ist. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 29.06.2022, 13.57 Uhr

Das Flugzeug fliegt über Selzach. Das Dorf in der Mitte zwischen Grenchen und Solothurn zählt heute rund 3600 Einwohnerinnen und Einwohner. Es ist das Heimatdorf des Autors, wo er auf dem Bauernhof seines Grossvaters und Onkels an der Bettlacherstrasse 4 in der Kindheit viele glückliche Ferienwochen verbringen durfte.

Wir blicken hinunter auf den Kern und die nördlichen Teile von Selzach, das aber mit Haag und Altreu noch weitere grosse Dorfteile hat. Das Siedlungsgebiet geht heute im Osten ebenfalls noch weiter und reicht deutlich über den rechten Bildrand hinaus.

Der Flugfotograf Werner Friedli (1910–1996) hätte vor sieben Jahrzehnten einen grösseren Abstand von Selzach wählen müssen, um die ganze heutige Ortschaft in die Aufnahme zu bringen. Alle die Einfamilienhausquartiere, die sich heute vom Hölzli im Norden bis hinunter an die Bellacherstrasse erstrecken, sind auch auf dem aktuellen Foto nicht zu sehen.

Südlich der Bahn erst nach dem Krieg besiedelt

Für Friedli gab es damals an dieser Stelle im Osten, ausserhalb des heutigen Hubmattwegs, schlicht nichts zu fotografieren. Da befanden sich zu dieser Zeit ausschliesslich Felder. Auch südlich der Eisenbahnlinie stand vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch kein einziges Gebäude. Die Ortschaft Selzach fand bis zur SBB-Linie und bis zum Bahnhof statt, dann war Schluss. Dies ist auf der Landeskarte von 1949 ersichtlich, die online verfügbar ist.

Apropos Eisenbahnlinie: Diese schneidet beide Bilder an der linken unteren Ecke. Auf der Flugaufnahme von 1949 zeigt sich vom Bahnhof weg bis zur Hauptstrasse H5 eine sehr schöne Baumallee, die heute restlos verschwunden ist. Von der Hauptstrasse weg führt die Dorfstrasse in am Passionsspielhaus vorbei in Richtung des Berges.

Dann kommt sie an der römisch-katholischen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt vorbei und zieht sich dann weiter hinauf ins Bäriswil und gegen Lommiswil zu. Dort, unmittelbar am Lochbach, befand sich bis vor einiger Zeit eine Sägerei. Heute leuchten an dieser Stelle die weissen Kuben von Einfamilienhäusern aus der Landschaft.

Vor der Kirche befindet sich das alte Schulhaus und weiter rechts die weiteren Schulhäuser. Wiederum rechts schliesst sich der Friedhof an, der vor 73 Jahren auf der alten Aufnahme noch unmittelbar bei der Kirche liegt. Als Werner Friedli im Herbst 1949 Selzach von oben fotografierte, gab es überall im Dorf noch Obstgärten. Besonders auffällig ist die grosse Hofstatt an der Bettlacherstrasse gleich links der Bildmitte, die heute restlos durch Einfamilienhäuser aufgegangen ist.

Hochstammbäume abgeräumt

Neben der Zersiedlung ist das Ausräumen der Hochstammbäume überall in der Schweiz das zweite grosse Merkmal der Landschaftsveränderung. Immerhin hat sich die Strukturierung der Hecken nördlich des Dorfes erhalten.

Wie im Osten von Selzach hat sich auch im Westen, also links im Bild, in den vergangenen Jahrzehnten – mit einem starken Beschleunigungseffekt in den letzten 20 Jahren – ein «Speckgürtel» mit Einfamilienhäusern gebildet. Ebenso ist längst der Dorfachse viel gebaut werden. Die bauliche Verdichtung ist im Vergleich der beiden Fotos offenkundig.

Was aber selbst aus der Luft auffällt, ist die Tatsache, dass im Ortskern und entlang der Dorfstrasse keine Häuser mit Flachdächern existieren. Dies im Gegensatz zum Nachbardorf Bettlach. Selbst das Coop hat ein leichtes Satteldach und die beiden neuen Häuser an der Hauptstrasse ebenfalls, sogar mit Solarpanels.

