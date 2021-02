Abwasser Der Berggasthof Oberes Brüggli in Selzach soll eine Kläranlage erhalten Eine nachhaltige Lösung für das Abwasser des Bergrestaurants Oberes Brüggli in Selzach ist auf der Zielgeraden. Südlich des Gasthofs soll eine Kläranlage gebaut werden. Daniela Deck 17.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Bergrestaurant «Oberes Brüggli». zvg

Der Berggasthof Oberes Brüggli in Selzach soll eine Kläranlage bekommen. Das hat die Eigentümerin, die Jowissa Immobilien AG, auf Anregung des Kantons beschlossen. Das Schmutzwasser soll in einem umweltverträglichen, mehrstufigen Verfahren so aufbereitet werden, dass es anschliessend im Karstboden am Berg versickern kann.

Bis zum 12. Februar lagen die Pläne des Bauvorhabens in Selzach zur Mitwirkung auf. Einsprachen gegen das Projekt seien keine eingegangen, bestätigt man auf der Gemeinde. Seit dem Bau des Hofes um das Jahr 1870 gelangt das Schmutzwasser zusammen mit den anderen organischen Abfallstoffen in die Jauchegrube. Aufgrund der Umstellung des Betriebs von permanenter zu saisonaler Viehhaltung (Sömmerungsvieh) vor 17 Jahren produziert der Hof nicht mehr genügend Gülle für eine solche Lösung.

So begann die Inhaberfamilie Wyss in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt (AFU) 2018 mit der Planung für eine hauseigene Kläranlage beim «Oberen Brüggli». Der Berghof, zu dem von Anfang an ein Restaurant gehörte, befindet sich seit 18 Jahren im Besitz der Bettlacher Familie.

Grosse Schwankungen beim Abwasser

«Die grösste Herausforderung für die Kläranlage ist die Fluktuation des Schmutzwassers. In normalen Zeiten schwillt die Grundlast vom Zweipersonenhaushalt der Pächter plötzlich auf 60 bis 80 Personen an, die sich im ‹Brüggli› an schönen Wochenenden pro Tag verpflegen», sagt Christa Wyss. Die Gaststube bietet Platz für 40 Personen, die Terrasse für 60. «Die Kläranlage muss mit diesen extremen Schwankungen zurechtkommen und mit sehr wenig Schmutzwasser ebenso zuverlässig funktionieren wie mit sehr viel.» Aus diesem Grund kommt am Berg keine Serienlösung in Frage.

«Das AFU hat uns bei der Wahl der geeigneten Lösung unterstützt», sagt Wyss. Zum Zug gekommen ist ein Zürcher Unternehmen aus Dübendorf. Gebaut werden soll die Kläranlage unter Nutzung des Gefälles südlich des Gasthofs und nicht direkt am Haus.

Der Abstand erklärt sich durch die Wasserschutzzone. Diese erstreckt sich in einem Radius von 100 Metern rund ums Haus. Ein erster Lösungsansatz mit der Kläranlage innerhalb der Jauchegrube hätte nach Aussage von Wyss deutlich aufwendigere Bauarbeiten nach sich gezogen.

Pflanzen unterstützen die Abwasserreinigung

Vom Haus her fliesst das Abwasser erst durch einen Fettabscheider und dann für die Grobreinigung talwärts zur ersten Klärstufe. Diese befindet sich in einem Tank im Boden. Anschliessend gelangt das Wasser in einen biologischen Pflanzenfilter. Dieser sieht über dem Boden aus wie ein stark bewachsener Weiher, wobei der Bewuchs einmal pro Jahr geschnitten werden muss.

Für eine optimale Klärung des Wassers sollen gemäss Bauplan mehrere Pflanzenfilterstufen parallel nebeneinander angelegt und abwechslungsweise mit dem vorbehandelten Wasser beschickt werden. So bleibt das Wasser vor dem Versickern mehrere Tage in der zweiten Klärstufe liegen.

Bei der gewählten Lösung handelt es sich zwar nicht um ein Pilotprojekt; die einzelnen Klärstufen sind andernorts bereits im Einsatz. Dennoch empfiehlt die Baufirma Vuna für den Auftakt eine enge Betreuung:

«Da es sich um ein innovatives Projekt handelt, schlagen wir eine regelmässige wissenschaftliche Begleitung während des ersten Betriebsjahres vor.»

Läuft alles nach Plan, soll die Kleinkläranlage im Frühling gebaut werden. Wyss rechnet mit mehreren Bauphasen innerhalb von zwei bis drei Monaten. Gewisse Arbeiten können parallel zum Restaurantbetrieb stattfinden, falls dieser bis dahin wieder erlaubt ist. Die Leitungsarbeiten direkt am Haus sollen in den Betriebsferien stattfinden. Was der Pächter von der Kläranlage hält, liess sich nicht in Erfahrung bringen. Er äussere sich nicht zu diesem Thema, sagte er auf Anfrage.