Selzach macht kleinen Schritt in Richtung neues Schulhaus

Selzach Ein weiterer (kleiner) Schritt Richtung BeLoSe-Oberstufenzentrum in Selzach Die Gemeinden des Zweckverbandes Schulkreis Bellach-Selzach-Lommiswil müssen ein neues Oberstufenzentrum bauen. Es soll in und durch Selzach realisiert werden. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 27.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Möglicher Standort für das neue Schulzentrum BeLoSe im Osten von Selzach. Oliver Menge

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die Realisierung dieses Generationenprojekts vorantreiben soll. Es wird nötig aufgrund der Bevölkerungsentwicklung, gepaart mit den Ansprüchen des Lehrplans 21 (z. B. mehr Gruppenräume).

Die drei Gemeinden Selzach, Lommiswil und Bellach bündeln ihre Schulaktivitäten (alle Schulstufen inklusive Kindergärten und Musikschule) im Zweckverband Schulkreis BeLoSe. Dabei mietet die Schule die Räume von den Standortgemeinden (vgl. Kasten).

Das Oberstufenzentrum sei nicht nur aufgrund der Schülerzahlen nötig, erklärt Christian Meister, Gesamtschulleiter BeLoSe. Mit der Zentralisierung der Oberstufe an einem Ort könne man verschiedene Probleme gleichzeitig lösen. So sei die Durchmischung von jüngeren und älteren Schülerinnen und Schülern (SuS) auf dem Pausenplatz zunehmend problematisch.

Es komme damit zu vermeidbaren Konflikten und auch unterschiedliche Regeln für Schülerinnen und Schüler verschiedenen Alters seien in der Praxis schwierig umzusetzen. Transfers für Fachunterricht zwischen verschiedenen Schulstandorten können vermieden und Stellvertretungen könnten besser organisiert werden, wenn alle Oberstufenlehrkräfte am selben Ort unterrichten. Ein wichtiger Aspekt sei zudem auch, dass der Austausch zwischen den verschiedenen Fachlehrpersonen an einem zentralen Ort nachhaltiger zu realisieren sei.

Verschiedene Varianten geprüft

Um auf die neuesten Erfordernisse zu reagieren, wurden verschiedene Möglichkeiten zur baulichen Weiterentwicklung der Schule geprüft. In der ersten Variante baut jede Gemeinde selber zusätzliche Räume gemäss ihrem Bedarf, ein Oberstufenzentrum wäre damit nicht nötig. Andererseits, so gibt Meister zu bedenken, sei dies kaum billiger und die Gemeinden kommen nicht zu zusätzlichen freien Räumen, etwa für Tagesstrukturen und die Unterstufe.

Die zweite Variante sah ein Oberstufenzentrum durch einen Anbau an das bestehende Schulhaus 3 im Kaselfeld in Bellach und ein Umzug der 9. Klassen von Selzach nach Bellach vor und die dritte Variante den Bau eines neuen Oberstufenzentrums (OZ) für den ganzen Schulkreis in Selzach. Diese dritte Variante wurde bereits im Sommer 2021 anlässlich der Vorstellung des Projekts in allen Gemeinderäten des Zweckverbandes von diesen favorisiert.

Acht Schulhäuser, 1100 Kinder Der Zweckverband Schulkreis BeLoSe schliesst alle Schulstufen vom Kindergarten bis zur Sek I sowie die Musikschule der Einwohnergemeinden Bellach, Lommiswil und Selzach unter einem Dach zusammen. Der Unterricht für die zurzeit über 1100 Schülerinnen und Schüler findet in acht Schulhäusern in den einzelnen Gemeinden statt. Im nächsten Schuljahr werden es bereits 1150 sein. Im Schulkreis sind verteilt auf die verschiedenen Schultypen rund 150 Lehrpersonen angestellt. Sie belegen zusammen rund 85 Vollstellen. Der Schulkreis wird vom Gesamtschulleiter Christian Meister geleitet, die Präsidentin der Kommunalen Aufsichtsbehörde ist Heli Schaffter, Gemeinderätin in Bellach. Das Gesamtbudget des Schulkreises BeLoSe beläuft sich für das Jahr 2023 auf rund 19.5 Millionen Franken. (rrg)

Auch die Gesamtschulleitung unterstützt Variante 3, dass ein Oberstufenzentrum gebaut wird, und zwar in Selzach im Gebiet «Unterer Leim», oberhalb des Fussballplatzes, weil die Variante 2 letztlich die Trennung der Oberstufe von der Primarstufe nicht hätte sicherstellen können. Dies würde dann heissen, dass sämtliche Sekundarschülerinnen und -schüler der drei Gemeinden nach Selzach zur Schule gingen.

Ein knappes Jahr später legte eine Arbeitsgruppe Finanzierungsvarianten vor. Die Frage war, ob der Zweckverband oder die Gemeinde Selzach das Oberstufenzentrum baut. Eine (rechtlich nicht bindende) Konsultativabstimmung der drei Gemeinderäte hat am 19. November 2022 ein klares Resultat ergeben. Mit 23 Ja- gegen 2 Nein-Stimmen sprach sich das Gremium dafür aus, dass die Einwohnergemeinde Selzach Träger des neuen Oberstufenzentrums sein soll.

Es wird nicht ohne Containerlösungen gehen

Christian Meister macht sich keine Illusionen: Auch wenn im Herbst der Bau eines OZ in Selzach beschlossen werden sollte, werde es zwischenzeitliche Containerlösungen brauchen, um die Schülerzahlen zu bewältigen.

Eine Arbeitsgruppe soll jetzt das Projekt vorantreiben. Sie besteht aus je einer Vertretung der Fraktionen, dem Gesamtschulleiter Christian Meister, dem Selzacher Gemeindeverwalter Mario Caspar (oder, wenn wieder vorhanden, dem Bauverwalter), der Gemeindepräsidentin von Selzach, Silvia Spycher, und je einer Vertretung aus Bellach und Lommiswil, vorzugsweise aus dem Gemeindepräsidium. Vorgestellt wurde auch die Roadmap mit den verschiedenen Diskussions- und Entscheidphasen.

Die Ergebnisse sollen dem Gemeinderat am 23. September vorgestellt werden, ein Antrag an die Gemeindeversammlung gegebenenfalls am 26. Oktober verabschiedet werden.

Wie viel das Oberstufenzentrum kostet, ist noch nicht klar. Vor gut zwei Jahren wurde ein Betrag von 21 Millionen für Selzach genannt. Aus heutiger Sicht dürften es wohl gegen 30 Millionen Franken werden. Dies aufgrund der galoppierenden Bauteuerung und noch stärker steigenden Schülerzahlen. Pro zusätzliches Klassenzimmer eine zusätzliche Million Franken, lautet eine gängige Faustregel.

Jetzt kommen die wichtigen Details

Dass Selzach das OZ baut, heisst nicht, dass Bellach und Lommiswil nichts mehr zu sagen hätten. So müssten die Gemeinden etwa ihre Mietverträge im neuen OZ genehmigen lassen. Geprüft wird ebenfalls, ob diese Gemeinden Selzach Darlehen geben könnten für den Bau des OZ, oder ob Selzach die Finanzierung selber organisiert. Diese wichtigen Details der Finanzierung und des Baus – etwa ob es einen Planungswettbewerb gibt – sollen in der neuen Arbeitsgruppe geregelt werden.

Diese wird dieses Jahr also viel zu tun haben. «Es war schon bis hierher ein langer Weg mit viel Überzeugungsarbeit», erklärt Meister, der hofft, dass das OZ bis 2028 gebaut ist. Dass der Teufel aber oft im Detail steckt, bewies die letzte Selzacher Gemeinderatssitzung, wo als Routinetraktandum die Besetzung von besagter Arbeitsgruppe angesagt war.

Die SP sorgte nämlich für Irritationen bei der FDP mit der Nomination von Gemeinderätin Beatrice Nützi, ebenfalls Ersatzmitglied im Vorstand des Zweckverbandes BeLoSe. «Es war klar abgemacht, dass keine weiteren Personen mit Bezug zum BeLoSe-Vorstand in die Arbeitsgruppe kommen», kritisierte Christoph Scholl. In der Tat sind bereits die jeweiligen Gemeindepräsidien im BeLoSe-Vorstand.

Während die SP-Nomination für die Mitte laut Thomas Studer kein Problem gewesen wäre, einigte man sich darauf, dass die SP eine Nachnominierung meldet. Gewählt wurden vorerst Christoph Scholl (FDP) und Bianca Steiner (Mitte).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen