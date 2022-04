Selzach Ein Gästehaus, eine Brennerei und ein neuer Eventkeller erweitern das bestehende Angebot von Hugi Weine Am Wochenende bietet das Selzacher Traditionsunternehmen die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Dies im ungewöhnlichen Rahmen eines Orientierungslaufs durch den ganzen Betrieb. Oliver Menge Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heinz Hugi im neuen Event-Keller im Untergeschoss. Oliver Menge

Das Selzacher Familienunternehmen hat sich in den letzten 10 Jahren stetig weiterentwickelt und vergrössert (siehe auch separaten Artikel). Nun kommt neu eine Brennerei und ein Gästehaus mit Doppelzimmern und Mietwohnungen dazu.

Die zweite Umbauetappe ist beinahe abgeschlossen

An das alte Häuschen, in dem Grossvater Hugi vor beinahe 100 Jahren mit dem Weinhandel begann, wurde ein Neubau angebaut, mit zehn Gästezimmern sowie Mietwohnungen in den oberen Etagen. Der Bau ist noch nicht ganz fertig, die Doppelzimmer mit Bad für Gäste werden auch zur Eröffnung noch nicht vollständig fertig sein. Aber zwei Zimmer sollten bis kommendes Wochenende bereit sein.

Das hb-Gästehaus soll Dauermietern und Eventgästen zur Verfügung stehen. «hb» steht für die zwei Vornamen der heutigen Geschäftsführung: Heinz und Beatrice.

Die neue Brennerei im alten Haus

Das alte Gebäude wurde ebenfalls komplett ausgehöhlt und neu konzipiert: Hier befindet sich im Erdgeschoss die neue, hauseigene Brennerei, wo Heinz Hugi seine Eigenbrände unter dem Label «Huginac» herstellt. Heinz Hugi sagt dazu:

«Einen eigenen Brand zu entwickeln, war schon immer ein geheimer Wunsch von mir. Und als die Idee kam, den ursprünglichen Weinkeller um- und auszubauen, war für mich klar, dass wir in diesen Räumlichkeiten eine Brennerei integrieren.»

Wie wichtig die Brennerei dem Chef ist, zeigt sich schon darin, dass die «Huginac»-Linie bereits im Verkaufssortiment ist: «Ein Brandy, der mindestens sechs Monate im Fass reift, ein Jurabitter, der auf einem alten Rezept von Hildegard von Bingen basiert und ein Likör.»

Dominik Schmid, Martin Reinhart und Heinz Hugi haben sich das Brennen bei der Brennerei Schwab in Oberwil, im Selbststudium und bei der Appenzeller Edelbrand angeeignet. In Appenzell konnten auf der gleichen Anlage, die Hugi bei einer Tiroler Kupferschmiede erwarb und die jetzt in Selzach steht, Erfahrungen gesammelt werden.

Nach der Ausbildung ging es ans Tüfteln. «Besonders der Jura-Bitter erwies sich als eine echte Herausforderung», sagt Heinz Hugi rückblickend. «Wir haben zahlreiche Kräuterbitter, die bereits fest im Markt etabliert sind, degustiert und versucht aus unserem Bitter einen ganz eigenständigen Geschmack herauszuholen.»

Neuer Event-Keller im ehemaligen Weinkeller

Der ursprüngliche Weinkeller des 1926 gegründeten Familienunternehmens wurde bisher nur sporadisch für interne Anlässe genutzt. Mit dem Umbau der Räumlichkeiten eröffnen sich neue Perspektiven. Weil die Destillieranlage praktisch zur Seite steht, wird der Event-Keller in den ersten drei Monaten des Jahres zum Treberwurstkeller. Er eignet sich aber ebenso für Fondue- und Raclette- oder Risotto-Plausch und bietet rund 50 Personen Platz.

Am Wochenende vom 29. und 30. April 2022 öffnet Hugi Weine die Türen zu den neuen Lokalitäten mit einem spielerischen Eröffnungs-Orientierungslauf durch acht verschiedene Lokalitäten. Wer alle OL-Posten gefunden und den entsprechenden Stempeleintrag hat, nimmt an der Verlosung einer der verschiedenen Weinreisen im Angebot teil. (mgt)

Zur jüngeren Geschichte des Unternehmens Das 1926 gegründete Familienunternehmen wird in der dritten Generation von Heinz und Beatrice Hugi geführt. Der Wandel in der Weinbranche zur Jahrtausendwende, als Grossverteiler und grosse, national geführte Weinhandlungen immer mehr mitmischten und die regionalen Weinhandlungen bedrängten, bewog Hugis, sich neu auszurichten: 2012 führte Hugi Weine einen Onlineshop ein, 2014 wurden der bestehende Bau in Selzach erstmals um- und ausgebaut. Das Unternehmen setzte neu auch auf Events, nebst den klassischen Weinreisen in die Anbaugebiete Europas. Der Gewölbekeller, Eventräume im Obergeschoss mit einer Kapazität von 100 Personen, die grosse Terrasse, sowie eine professionell ausgerichtete Küche ermöglichten nun die Durchführung von Seminaren, geschäftlichen Veranstaltungen und Privatanlässen, wie Hochzeiten, Geburtstagen oder Ähnlichem.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen