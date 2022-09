Selzach: Die Brücken beim "Brüggli" sind beschädigt

Umgezogen Die Wisente sind in Welschenrohr angekommen – noch halten sie sich vor allem auf der Weide auf

Am vergangenen Donnerstag kam die fünfköpfige Wisentherde auf der Sollmatt in Welschenrohr an. Der Transport verlief reibungslos, wurde an der Medienkonferenz am Samstagmorgen berichtet. Auch erste Reaktionen aus der Bevölkerung sind bereits eingetroffen.