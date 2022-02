Selzach: Altes Haus darf endlich abgerissen werden

Selzach Die «Bruchbude» im Dorfzentrum kann endlich weg Der Selzacher Gemeinderat stimmte der Aufhebung der Planungszone an der Bettlacherstrasse zu, wo ein akut einsturzgefährdetes, altes Haus steht. Damit spricht nichts mehr gegen die Bewilligung eines Abbruchgesuches durch die zuständige Baukommission. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 28.02.2022, 16.00 Uhr

Marodes Gebäude an der Bettlacherstrasse Selzach. Andreas Toggweiler

Der Regierungsratsbeschluss stammt aus dem Jahr 1945. Damals wurde die Liegenschaft an der Bettlachstrasse mit der Hausnummer 5 im Inventar über besonders schützenswerte Objekte des Natur- und Heimatschutzes eingetragen. Seither ist viel Wasser den Lochbach hinuntergeflossen, aber kein Geld in den Unterhalt des mächtigen Hauses. Ein stützendes Gerüst verrät nichts Gutes.

Bereits im Jahr 2009 wurden die Selzacher Baubehörden auf die Gefahr aufmerksam, die durch Dachlawinen ausging. Doch dieses Dach war schon damals so marode, dass nicht einmal Schneefänge montiert werden konnten. Trotzdem wurde 2011 ein Abbruchgesuch nicht bewilligt.

Das Haus sei für das Dorfbild wichtig und deshalb schützenswert, war die Begründung. Auch Ende 2019 wurde ein neues Abbruchgesuch aus Gründen des Ortsbildschutzes abgelehnt, weil es keine Pläne für einen würdigen Ersatz gab, wie es die Planungszone verlangte.

Eingreifen des Regierungsrates

Nun hat aber der Regierungsrat den Schutzstatus des Gebäudes aufgehoben. So behandelte am Donnerstag der Selzacher Gemeinderat ein Wiedererwägungsgesuch. «Man sieht sich das Haus wirklich nicht mehr gerne an», sagte Gemeinderat Bichsel über den Zustand der Immobilie. Da sei wohl nichts mehr zu retten. «In absehbarer Zeit wird das Gebäude in sich zusammenfallen und dann könnten sich für uns vielleicht sogar rechtliche Fragen stellen.»

Bauverwalter Thomas Leimer stimmte dieser Meinung zu: «Die Bau- und Werkkommission sollte anordnen, dass das Haus in angemessener Zeit abgebrochen wird.» Gemeindepräsidentin Silvia Spycher setzte sich dafür ein, dass die Gemeinde dem Besitzer der Immobilie ein unterstützendes Workshopverfahren anbietet, um die Planung eines Neubaus, der gut ins Ortsbild passt, zu erleichtern.

Diesen Antrag akzeptiere der Gemeinderat einstimmig. Die Einwohnergemeinde hob die Planungszone und somit den Gebäudeschutz auf, damit die zuständige Kommission nun rasch eine Abbruchbewilligung erteilen kann.

Ferner hat der Selzacher Gemeinderat mit neun Ja bei zwei Enthaltungen beschlossen, sich an der kommenden Generalversammlung des Verbandes Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) sowohl gegen die Steuersenkungsinitiative «Jetzt sind mir draa» als auch gegen den Gegenvorschlag auszusprechen und die Delegation entsprechend zu instruieren.

Massiver Verlust von Steuereinnahmen

Als Präsident der Finanzkommission hatte Matthias Weber vorgerechnet, dass bei einer Annahme der Initiative die Selzacher Steuereinnahmen um 7 Prozent, mit dem Gegenvorschlag um 5 Prozent sinken würden.

Das finanzielle Unterstützungsgesuch der Stiftung Rodania in der Höhe von 1000 Franken für einen Erweiterungsbau wurde einstimmig genehmigt.

Bauverwalter Thomas Leimer informierte zudem über die grossen Fortschritte beim Bau des Rückhaltebeckens, das bei Hochwasser die Abwasserreinigungsanlage entlasten wird, damit kein Schmutzwasser in die Natur fliessen wird. Auch bei der Kostenkontrolle sehe es gut aus, sagte Leimer, er erwarte eine Endabrechnung unter vier Millionen Franken. Die Aufrichte wird am 25. März gefeiert.

