Selzach: Lochbach wird auch im Zentrum saniert

Selzach Der Lochbach muss auch im Dorfzentrum sicherer werden Der Gemeinderat setzte eine Arbeitsgruppe zur Sanierung des Lochbaches im Zentrum ein. Viele Anwohner sind betroffen. Patric Schild Jetzt kommentieren 14.01.2022, 17.42 Uhr

Der Lochbach in Selzach weist im Bereich Schänzlistrasse bis Bielstrasse gemäss Gefahrenkarte noch einige Schwachstellen auf. Neben dem sich gegenwärtig in der Realisierung befindenden Abschnitt Bahnlinie SBB bis Eichholzstrasse sowie des sich in Planung befindlichen Abschnitts Eichholzstrasse, ist der Abschnitt durch das Dorfzentrum der letzte und zugleich auch der schwierigste, der eines Ausbaus für den Hochwasserschutz bedarf. Grund dafür ist:

«Es betrifft jenen Bereich des Baches, an dem am meisten Eigentümer betroffen sind.»

Das erklärt Bauverwalter Thomas Leimer.

Ganzer Abschnitt im bebauten Gebiet

Das von der Firma W+H Ingenieure und Planer AG vorgeschlagene Vorgehenskonzept für eine Machbarkeitsstudie trage dem Umstand Rechnung, dass sich der ganze Abschnitt in bebautem Gebiet befinde. Darin wird eine möglichst frühzeitige Zusammenarbeit mit den betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern vorgeschlagen, da eine von Beginn an praktizierte sowie offene Kommunikation wichtige Faktoren für ein gutes Gelingen für ein derartiges Vorhaben darstellen würden.

Kredit von 50'000 Franken freigegeben

Die Bau- und Werkkommission stimmte dem empfohlenen Vorgehen zu und beantragt beim Gemeinderat nun eine entsprechende Arbeitsgruppe, welche von W+H unterstützt wird, einzusetzen, damit die verschiedenen Akteure abgeholt und eingebunden werden können. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Schaffung einer Arbeitsgruppe sowie die Freigabe des Budgetkredit von 50000 Franken zuhanden der Arbeitsgruppe.

Unimog hat schon 50 Jahre auf dem Buckel

Die Selzacher Feuerwehr übernahm zu Beginn der 1980er Jahre einen Unimog vom Werkhof. Das Mehrzweckfahrzeug mit Baujahr 1972 war zum Zeitpunkt der Übergabe an die Feuerwehr bereits rund neun Jahre für die Gemeinde im Einsatz. Es ist somit seit nicht weniger als 50 Jahren im Einsatz. Da die Anforderungen stetig steigen und auch die Wartung bei einem solchen Fahrzeug immer schwieriger wird, drängt sich ein Ersatz auf.

Der Unimog der Feuerwehr Selzach, hier links im Bild anlässlich des Hochwassers 2015, wird jetzt ersetzt. Er hat Jahrgang 1972. Urs Byland

Aus diesem Grund hat sich die Feuerwehrkommission dazu entschlossen, den Unimog durch eine zukunftsorientierte Alternative zu ersetzen. Das neue Fahrzeug sei dabei schon seit längerer Zeit in der Finanzplanung enthalten gewesen, könne doch alle 25 Jahre das bestehende Modell ersetzt werden, wie im Antrag an den Gemeinderat dargelegt wurde. Den notwendigen Budgetkredit für den neuen Rüstwagen in der Höhe von 175’000 Franken gaben die Ratsmitglieder demnach einstimmig frei.

