FC Selzach: Roboter soll künftig den Rasen mähen

Selzach Der Gemeinderat entscheidet: Der FC Selzach soll selber etwas an den Mähroboter zahlen Diverse Investitionen auf dem Fussballplatz standen im Zentrum der Gemeinderatssitzung in Selzach. Der geplante Rasenmähroboter blieb umstritten. Patric Schild Jetzt kommentieren 17.03.2023, 18.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Rasen des FC Selzach soll künftig ein Mähroboter eingesetzt werden. Bild: Hanspeter Bärtschi

Das Clubhaus des FC Selzach (FCS) feiert sein 30-jähriges Bestehen. Entsprechend sind die Sanitäranlagen mittlerweile renovationsbedürftig. So bildet sich etwa in der Dusche an der Aussenwand Schimmel. Auch die Wände und der Boden müssen neu gestrichen werden. Bereits beim Bau des Clubhauses wurden dazumal Occasion-Leuchten reinstalliert.

Diese entsprechen schon lange nicht mehr dem heutigen Standard, sodass in geraumer Zeit keine Ersatzteile mehr zur Verfügung stehen werden. Daher soll die alte Beleuchtung durch energiesparende LED-Leuchten ersetzt werden.

Dabei ist vorgesehen, dass der FCS so viele Arbeiten wie möglich in Eigenleistung vollbringt, um Kosten zu sparen. Die Kosten für die Renovationsarbeiten im Untergeschoss belaufen sich auf rund 32’500 Franken, wovon in etwa 20 Prozent durch eigene Arbeiten eingespart werden können.

«Für die Renovierung im Erdgeschoss wurden noch keine detaillierten Offerten eingeholt», erklärt Sportchef Jan Kocher. Hier werden die Kosten auf 7000 Franken für die Unterhaltsarbeiten und rund 10’000 Franken für den Ersatz der Beleuchtung geschätzt. Der Budgetkredit in Höhe von 55’000 Franken wurde vom Gemeinderat freigegeben.

Jan Kocher, Sportchef FC Selzach. PD

Rasenpflege soll ein Roboter übernehmen

Der FCS ist auch für das Mähen, Bewässern und Zeichnen der Spielfelder zuständig und pflegt die Umgebung auf dem Zilweg-Gelände selbst. In diesem Zusammenhang gelangte der Verein abermals an den Rat, denn der alte Rasenmäher ist in die Jahre gekommen. Dieser wurde 2010 angeschafft und von der Gemeinde mit 7000 Franken zu einem Drittel mitfinanziert. Mittlerweile bewegen sich die Reparatur- und Unterhaltskosten jährlich zwischen 3000 und 5000 Franken.

Weiter fallen jährlich Lohnkosten von rund 8000 Franken für den Platzwart an. «Inzwischen wird es immer schwieriger, Personen zu finden, die diese Arbeit machen wollen und auch einigermassen fachmännisch ausführen können», sagt Kocher. Die Überlegungen des Vereins lauten daher, einen Rasenmähroboter anzuschaffen. Dieser würde die Personalkosten auf 3000 Franken senken und, durch das Wegfallen der Mäharbeiten, das Amt attraktiver gestalten.

Auch bei den Unterhaltskosten geht der FCS von einer drastischen Reduktion aus. Um eine ungefähre Vorstellung über den Preis zu erhalten, hat der Verein zwei Offerten eingeholt. Aufgrund dessen rechnet der FCS mit rund 35’000 Franken für einen Mähroboter und beantragte die Freigabe dieser Summe beim Rat. Kritisch betrachtet wurde das Anliegen von der Umweltkommission. Kommissionspräsident Stephan Affolter erläuterte, dass Mähroboter sowohl ökologisch als auch mit Blick auf die Sicherheit von Kleintieren nicht unumstritten seien.

Die Empfehlung der Umweltkommission lautete daher, die Bewirtschaftung über den Werkhof laufen zu lassen. Über diese Entwicklung waren die Ratsmitglieder allerdings nicht glücklich. So entgegnete Christoph Scholl: «Anstatt von einer ursprünglichen Budgetfreigabe sprechen wir jetzt von einer Verschiebung von Aufgaben und Verantwortung.»

Christoph Scholl. Zvg

Eine Bewirtschaftung durch den Werkhof wurde daher vom Rat abgelehnt. Weiter wurde kritisiert, dass die Gemeinde bei der Neuanschaffung, anders als beim letzten Mal, die vollen Kosten übernehmen soll.

Gemeinde will maximal 15'000 Franken zahlen

Mit einer anteiligen Finanzierung könne der FCS in die Pflicht genommen werden, auch wirklich die wirtschaftlich beste Lösung anzustreben. Die Gemeinde beteiligt sich daher mit 15’000 Franken an einem neuen Gerät. Für die weitere Finanzierung kann der FCS mit dem definitiv ausgearbeiteten Vorgehen bei der Einwohnergemeinde erneut vorstellig werden und ein Darlehen beantragen.

Das dritte Begehren des FCS beinhaltete einen Budgetkredit von 100’000 Franken für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Clubhauses. Da der Rat ohnehin beschlossen hat, in naher Zukunft auf den gemeindeeigenen Liegenschaften, zu denen auch das Clubhaus gehört, PV-Anlagen zu erstellen, wurde der Kredit ebenfalls genehmigt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen