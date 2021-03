Selzach Das Elektroauto der Gemeinde wurde fleissig genutzt – vor allem von Privaten Im vergangenen September ist Selzach als erste Gemeinde der Region mit einem Elektroauto-Carsharing gestartet. Eine erste Bilanz zeigt, dass das Auto aufgrund der Corona-Lage zwar kaum von den Behörden, dafür umso mehr von Privatleuten genutzt wurde. Andreas Toggweiler 26.03.2021, 05.00 Uhr

Das Elektroauto fürs Carsharing ist vor dem Gemeindehaus Selzach stationiert. Andreas Toggweiler

Das innovative Projekt der Gemeinde wurde möglich durch den Nachhaltigkeitsfonds, den Selzach für solche Projekte 2019 eingerichtet hat. So wurde am 18. September 2020 beim Gemeindehaus ein Elektrofahrzeug der Marke Renault Zoe stationiert, betrieben von der Rapperswiler Firma Sponti-Car. Diese hat sich auf das Carsharing mit Elektroautos spezialisiert und ist am Aufbau eines entsprechenden Netzwerkes. Die Ladestation wird von der Regio Energie Solothurn zur Verfügung gestellt. Der Strom für das Aufladen wird von der Gemeinde bezahlt.