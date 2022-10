Jagdhaus in Selzach wird zur Natur-Station Brüelwald

Max Wullimann, der 1946 in einem Keller einen Zulieferbetrieb für mechanische Präzisionsteile gründete, aus dem später die Max Wullimann AG und 2007 die Mawatec AG wurde, ein Betrieb, der auf Präzisionsmechanik, Laserschweissen und CNC-Fertigung spezialisiert ist, war passionierter Jäger. Er nahm auch an Jagdsafaris in Afrika teil. Sein Sohn Rolf Wullimann erzählte, die Familie habe nicht schlecht gestaunt, als einige Wochen nach seiner Rückkehr aus Afrika ein Container voller Jagdtrophäen vor dem Haus stand.

Der Kornspeicher, der Anfang der 60er-Jahre an den jetzigen Standort versetzt und umgebaut wurde, diente zuerst der lokalen Jägerschaft als Treffpunkt, in den 80er- und 90er-Jahren wurde er für private Anlässe der Familie genutzt. Ein Teil der Trophäen Wullimanns wurden dort gelagert und jetzt ans Naturhistorische Museum weitergegeben.

Noch immer weist eine Vielzahl an Gerätschaften, Geweihen und Jagdutensilien auf den ursprünglichen Zweck hin. So hängt beispielsweise eine sogenannte Entenkanone an der Wand. Mit solchen überdimensionalen Schrotgewehren versuchte man im Tessin, die Entenplage in den Griff zu kriegen – ein Schuss aus der Kanone konnte einen Grossteil eines Schwarms eliminieren.

Max Wullimann hätte übrigens am Tag der Vertragsunterzeichnung seinen 99. Geburtstag gefeiert, berichtete sein Sohn Rolf.