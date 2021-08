Selzach «Beim Cheminée mussten wir passen» – auf schwerer Tour mit der Steinabfuhr Selzach ist eine der Gemeinden, die eine Steinabfuhr anbieten. Unterwegs mit dem Brügiwagen des Abfuhr-Teams. Daniela Deck 13.08.2021, 05.00 Uhr

Steinabfuhr in Selzach: Sven Bader (vorn) und Beat Röthlisberger beim Einsammeln von Steingut.

Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Es kracht und scherbelt, der Lastwagen ist von einer braunen Staubwolke umgeben. Beat Röthlisberger packt den nächsten ausgedienten Farbkübel am Strassenrand und schleudert eine zweite Ladung Blumentöpfe über die hohe Seitenwand des Lasters. Ein Kontrollblick rundum und er taucht nach einer Tonscherbe unter das Fahrzeug. Belader Beat Röthlisberger und Chauffeur Sven Bader sind auf Steinabfuhr, eine Dienstleistung, die manche Gemeinden der Einwohnerschaft anbieten.

Schwung für eine Ladung Ziegel.

Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Dreimal pro Jahr fährt das Entsorgungsunternehmen Schneider Reisen und Transporte in Selzach mit dem offenen Brügiwagen zur Sammlung von Abfällen vor, die weder verbrannt noch rezykliert noch kompostiert werden können. Der Entsorgungskalender der Gemeinde listet auf, was der Steinabfuhr mitgegeben werden darf: Backsteine, Blumentöpfe, Keramik, Porzellan und natürlich Natursteine. Pro Gebinde ist das Höchstgewicht auf 40 Kilo beschränkt. Hingegen muss Bauschutt im grösseren Umfang per Mulde abgeführt werden.

«Wir nehmen mit, was wir gemeinsam heben können», sagt Bader.

«Das Verrückteste war einmal ein komplettes Cheminée und da mussten wir passen.»

Gewogen wird auf der Tour nichts. Selbst der Lastwagen verfügt nicht über eine Anzeige für die 5,8 Tonnen Ladung, die er mitnehmen darf. Wird es knapp, achtet Bader darauf, dass zwischen den Pneus der Hinterachse und dem Schutzblech zwei Fingerbreit Platz bleibt für die Fahrt zur Solothurner Entsorgungs-Gesellschaft in Zuchwil. Dank diesem Trick sei eine Überladung ausgeschlossen.

Steinabfuhr in Selzach. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Auch einwandfreie Ware landet im Abfall

Pro Tour muss der Lastwagen ein- bis dreimal zur Entladungsstation. Hier wird das Sammelgut gewogen, damit die Firma Schneider es der Gemeinde in Rechnung stellen kann. 2,5 bis gegen 12 Tonnen kommen so an einem Vormittag zusammen, wie Geschäftsführer Patrick Schneider mit Blick auf die Selzacher Statistik sagt. Nach einem Wäschezuber voller Teller und Tassen sagt Röthlisberger:

«Auf jeder Tour könnten wir uns mit einem kompletten Geschirrservice ausstatten. Manches davon ist ausgesprochen gute Ware.»

Beim nächsten Stopp gilt es, zwei Schubkarren voller Ziegel an Bord zu nehmen. Die Fahrertür fliegt auf, Bader hilft mit beim Beladen, damit es schnell weitergehen kann.

«Wir sind ein eingespieltes Team und verlassen uns völlig aufeinander», sagt der Chauffeur. «Bei Beat bin ich absolut sicher, dass jeder Handgriff sitzt, dass er sich nicht in Gefahr begibt, zum Beispiel im toten Winkel hinter dem Lastwagen. So vermeiden wir Unfälle.» Seit zwölf Jahren arbeiten die beiden Männer zusammen, seit Bader zur Firma Schneider gestossen ist. Röthlisberger feiert nächstes Jahr bereits sein 20-Jahr-Firmenjubiläum.

In den Ferien kommt weniger Material zusammen.

Michel Lüthi/Bilderwerft.ch / Solothurner Zeitung

Viel Intaktes wird vernichtet

Die Steinabfuhr ist nicht nur körperlich die anstrengendste Tour im Kalender. Sie fordert vom Team einiges an Frustrationstoleranz. Manche Fahrt, vorwärts oder rückwärts in enge Strassen, ist vergeblich. So hätte man sich diesmal den Seusetweg sparen können, doch das wird erst im Nachhinein klar. Die Lastwagenmanöver der Entsorgungen sind dieselben, doch bei der Kehrichtabfuhr gibt es immer etwas zu holen.

Auch die Werte, die auf der Steinabfuhr vernichtet werden, stimmen nachdenklich: intakte Fliesen, Gartenplatten, Besetzisteine … Röthlisberger erinnert sich: «Wir haben auch schon geläutet, um uns zu vergewissern, dass wir einen Haufen einwandfreier Ware wirklich mitnehmen sollen.»

Umgekehrt ist es schon vorgekommen, dass ein Gartenornament zum Schmuck der Grundstücksgrenze auf der Ladefläche zerschellte. «Wenn die Leute ihre Töpfe und Vasen so einladend an die Strasse stellen, passiert halt einmal ein Missgriff», sagt Bader und lacht. Doch das geschehe selten.

«Geübt darin, einzelne Teller aufzuspüren»

Inzwischen ist der Lastwagen auf seinem Zickzackkurs durchs Dorf im Haag angekommen. Bei einem Bauernhaus gibt es ordentlich aufzuladen. Hier bekommt das Team Hilfe von zwei Arbeitern, die den Lastwagen gehört haben. Nach kaum einer Minute klettert Bader wieder auf den Fahrersitz und Röthlisberger wirft von seinem Standplatz hinten einen prüfenden Blick über die niedrige Heckklappe. Ist die Ladung gleichmässig verteilt? Kann nichts herausfallen?

Chauffeur Sven Bader. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Auf den letzten paar Touren war jetzt Zeit für die erste Leerung. Doch diesmal ist die Ladefläche noch nicht einmal halb gefüllt. «Sommerferien, und zwar Sommerferien nach grossen Räumungsaktionen in dem Jahr, in dem alle zu Hause waren», kommentiert er beim nächsten Halt fünfzig Meter weiter. Zwei kleine Plastikkübel stehen unter der Hecke, praktisch versteckt. «Wir sind geübt darin, einzelne Teller aufzuspüren und mitzunehmen – und wehe, wir übersehen etwas. Dann gibt’s einen entrüsteten Anruf», erzählen Röthlisberger und Bader bei einer kurzen Pause auf dem Passionsplatz.

8120 Kilo eingesammelt

In den engen Strassen am Berg müssen sich Automobilisten hinter dem Lastwagen ein wenig gedulden. Vom freundlichen Gruss bis zum genervten «Hornen» erleben die Abfuhrmänner eine ganze Palette von Reaktionen. Dazu gehören auch einmal ein «Chnörzli» oder sonst etwas Süsses sowie der eine oder andere Batzen, besonders um Weihnachten. Diesmal gilt das Hupen für einmal nicht dem Laster, sondern dem Auto der Reporterin dahinter. Warum diese partout nicht überholt, sondern ständig rechts blinkt, gibt den Quartierbewohnern Rätsel auf.

Das Material wird zur SEG in Zuchwil gebracht.

Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Nach knapp zwei Stunden zeigt sich das Prunkstück der Tour: ein wetterfestes Schachbrett für den Garten, nur leicht beschädigt. Es hat ein neues Heim gefunden. Nach dem bescheidenen Auftakt lässt sich am Mittag die Bilanz der Steinabfuhr in Selzach sehen. Nach Aussage des Geschäftsführers der Firma Schneider sind es 8120 Kilo.