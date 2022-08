Pfarreifest in Selzach für die neu gestaltete Kirche

Selzach An Mariä Himmelfahrt haben Selzacherinnen und Selzacher ihre Kirche gefeiert Selzacher Katholikinnen und Katholiken feierten den Abschluss der Kirchenrenovation mit einem Pfarreifest. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 15.08.2022, 16.38 Uhr

Die Pfarreikirche «Mariä Himmelfahrt» in Selzach erstrahlt innen und aussen in neuem Glanz. at.

Ein warmer und meist trockener Spätsommertag lieferte die idealen Voraussetzungen, um in Selzach den Abschluss der umfangreichen Bauarbeiten an der Pfarreikirche zu feiern. Denn das Datum war gesetzt, heisst doch die Kirche «Mariä Himmelfahrt» und das Pfarreifest war somit auf den entsprechenden Feiertag der Kirchenpatronin angesetzt.

Vor vollen Rängen konnte Pastoralraumpfarrer Roger Brunner eine Messe zelebrieren, welche musikalisch vom Solothurner Schalmeienensemble «Les Chalumeaux» umrahmt wurde. Brunner kam in seinem Predigtteil auf die Neugestaltung des Innenraums zu sprechen, in welcher der Künstler Jörg Niederberger Sujets aus der Kulturgeschichte und aus der christlichen Heilsgeschichte verwendet. Durch Mariä Himmelfahrt würden diese menschlichen und göttlichen Stränge quasi zusammengeführt, so Brunner.

Messe anlässlich des Pfarreifsts vor vollen Rängen Altar der Kirchenpatronin Maria Schalmeienklänge zum Apéro Festgelände hinter der Kirche Risotto und Grilladen fürs leibliche Wohl Unterhaltung und Spiele für die Kinder

Pfarreifest mit Führungen durch die Kirche

Grüsse wurden vom neuen katholischen Synodalratspräsidenten Urs Umbricht überbracht. Nach der Messe ging es rund um die Kirche weiter mit Apéro, Speis und Trank sowie Unterhaltung für Gross und Klein. An zwei Führungen konnten sich Interessierte die Gestaltung der Kirche erläutern lassen. Der Innenraum unterscheidet sich farblich stark von früheren Gestaltungen und ist in mediterranen Farben gehalten.

Die Kirchenrenovation dauerte mehrere Jahre und begann 2018 mit Reparaturen am Turm, bzw. Glockenstuhl. Die Arbeiten waren bereits im Herbst 2021 beendet, wegen Corona war es aber damals nicht möglich, den Abschluss in grösserem Rahmen zu feiern. Die Ursprünge der Selzacher Kirche reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück.

