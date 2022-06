Seilziehen um Tour de Suisse Stehen die Grenchner Lehrkräfte mit ihrer Kritik im Schilf? Kalte Dusche für die Skeptiker unter den Grenchner Lehrern, welche mit ihren Schülerinnen und Schülern nicht an die Tour de Suisse wollen: Das kantonale Volksschulamt meint nämlich, das Zuschauen bei der Tour de Suisse sei lehrreich und zu begrüssen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 10.06.2022, 19.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hinweistafel auf die Tour de Suisse an der Solothurnstrasse in Grenchen. Andreas Toggweiler

Seit Tagen fiebert die Uhrenstadt auf ein Grossereignis hin, das ihr seit bald 50 Jahren nicht mehr untergekommen ist: die Tour de Suisse. Das viertgrösste internationale Radrennen fährt am kommenden Dienstag, 14. Juni, in Grenchen nicht nur durch, sondern ist auch Etappenziel (und Startplatz am nächsten Tag für die neue Etappe).

Doch die Grenchner Lehrerinnen und Lehrer in zwei von vier Schulkreisen stellen sich quer. Sie wollen mit ihren Schülerinnen und Schülern nicht als Zuschauerkulisse für das Radrennen dienen und auch nicht die Verantwortung tragen, wenn den Kindern etwas geschieht. Es kam zu intensiven Diskussionen. Der neuen Gesamtschulleiterin Nicole Hirt schlug ein eisiger Wind aus den Schulkreisen Kastels und Halden entgegen, auch Eltern mischten sich ein.

Die Lehrergewerkschaft LSO stellte sich auf die Seite der Kritiker. Das kantonale Volksschulamt hält Nicole Hirt aber die Stange. Andreas Walter, Chef des Volksschulamtes, begründet dies in einer schriftlichen Stellungnahme wie folgt: «Die Tour de Suisse ist ein internationaler Sportanlass mit grosser Ausstrahlung. Grenchen ist dieses Jahr Etappenziel der Tour de Suisse – eine Ehre für die Stadt und eine Chance, sich zu präsentieren.» Weiter erklärt Walter:

«Die Schule als grösste Institution kann beim Empfang der Radfahrer im Schluss-Spurt eine schöne Rolle übernehmen, an welche sich Kinder noch lange erinnern werden.»

Er erinnert zudem daran, dass Radsport in Grenchen grossgeschrieben werde, mit dem der Sitz des nationalen Radsportverbandes Swiss Cycling, dem Velodrome und der BMX-Anlage.

Interesse an Sportanlässen wecken

Zur Kritik, die Schulen seien nur Kulisse und der pädagogische Nutzen sei null, entgegnet Walter: «Das Hinführen von Schülerinnen und Schülern zu diesen lokal und national wichtigen Sportarten und das Wecken von Interesse an grossen Sportanlässen kann im Sinn von § 341 und 358 GAV als eine Aufgabe von Schule bezüglich Gemeinschaftsbildung verstanden werden.»

Dies umso mehr, als dass viele Kinder in Grenchen mit ihren Eltern nicht an diesem Anlass teilnehmen würden. Die Beschäftigung mit einer Schweizer Reise liefere zudem auch für weitere Fachbereiche spannende Impulse und mögliche Anknüpfungspunkte.

Bei den Sicherheitsbedenken, die die Lehrpersonen ins Feld führen, betont Walter, dass die Kindergartenkinder von der Teilnahme ausgenommen sind. «Die Betreuung von Kindern am Rand der Durchfahrtsstrasse muss gut geplant sein», hält Andreas Walter aber fest.

Vielleicht nur falsch aufgegleist?

Dies ist ein Punkt, wo insbesondere auch der LSO einen Schwachpunkt ortet. Auf Anfrage präzisiert LSO-Sekretär Roland Misteli nämlich seine Kritik:

«Natürlich kann ein sportliches Grossereignis wie die Tour de Suisse in der Schule gewinnbringend thematisiert werden.» Das Warten auf den Fahrertross könne aber nicht als Lehrinhalt gelten. Grundsätzlich stelle sich auch die Frage, wofür die Schulen und die Schülerinnen und Schüler hinzugezogen werden sollen.

«Wo sind die Grenzen? Wie wäre es beispielsweise bei einem Traktorpulling oder einer Streetparade?»

Natürlich gebe es verschiedene Perspektiven, räumt Misteli ein. Und er stelle auch nicht die Bedeutung des Radsports für Grenchen in Frage. «Vielleicht wurde die Sache nur falsch aufgegleist. Vielleicht hätte man Lehrpersonen und Eltern aufgefordert und motiviert mit den Schülerinnen und Schülern an diesem tollen Anlass teilzunehmen, anstatt einfach zu dekretieren.» Ein kleines Geschenk an alle, die mitmachen, hätte laut Misteli auch gutgetan.

Das Velodrome ist der Sitz des Schweizer Radsportverbandes. Bruno Kissling

Schulleiterin Nicole Hirt unterstreicht, dass man die Teilnahme so unkompliziert und sicher wie möglich mache. «Im Zielraum bewegen sich keine Kinder der Primarschule», betont sie. Die Tour de Suisse habe für die Primarschülerinnen und Primarschüler einen Vorschlag gemacht, wo an der Strecke sie sich positionieren könnten – nämlich in der Nähe ihres Schulkreises.

Am Nachmittag vor der Zielankunft finden auf dem Zielgelände Schülerrennen statt, an denen grössere Jugendliche teilnehmen. Hier sei jedenfalls die Begeisterung gross, schreibt ein OK-Mitglied, das in den Schulen für die Tour die Werbetrommel gerührt hat. «Wenn ich denke, wie aufgestellt die Schülerschar zu unserer Orientierung am 13. Mai kam und wie offen und spontan sie während und nach der taffen Information reagiert haben, verstehe ich die frustrierte Lehrerin nicht», meint Hansueli Habegger, zu den Bedenken einer Kastels-Lehrerin.

Die Rolle der Elternräte

Bleibt noch die Rolle der Elternräte zu klären. Gleich zwei Elternräte stehen auf der Seite der Skeptiker, wie einem Schreiben von Marco Kropf, Präsident Elternrat Halden, an die Redaktion zu entnehmen ist. Auch er habe zwei Schreiben an die Schulleitung verfasst. «Als dem Elternrat Halden klar war, dass alle Lehrpersonen die Teilnahme aus verständlichen Gründen (Sicherheit, Verantwortung) ablehnen, konnten wir als Elternrat nicht zusagen», meint Kropf.

Das eröffnet eine weitere Frage: Inwiefern können Elternräte Druck aufsetzen hinsichtlich dessen, was in und neben der Schule geschieht oder nicht geschieht? Volksschulamtschef Andreas Walter dazu: Eine konstruktive Partizipation sei mit den Elternräten gegeben. Der Elternrat sei aber «kein Gremium, das sich mit den Inhalten und der Umsetzung des Lehrplans auseinandersetzt».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen