Scientology: Grenchner Ableger will Nachwuchs sichern

Scientologen in Grenchen Der Scientology-Ableger in Grenchen macht für Jugendliche und junge Erwachsene eine Kurswoche – Kritiker warnen eindringlich «Ron's Org» führt an der Mazzinistrasse ein Kurszentrum für «angewandte Philosophie». Dort sollen auch Kinder und Jugendliche bessere Menschen werden – mit Psychopraktiken, die Experten als manipulativ bezeichnen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Screenshot der Homepage von Ron's Org Grenchen mit dem Leitungsteam. Screenshot

«So, wie man erwarten kann, dass es einem Kind, das zu Hause zu wenig zu essen bekommt, besser gehen wird, wenn es mittags in der Schule eine warme Mahlzeit erhält, kann man damit rechnen, dass ein Kind, das Scientology-Auditing erhält, mit den Problemen, die es bedrängen, besser fertig wird als ohne Scientology-Auditing.»

Dieses Zitat ist auf der Website der «Ron's Org» zu finden, die in Grenchen an der Mazzinistrasse den Schweizer Ableger der internationalen Organisation betreibt. Die «Ron’s Org» versteht sich als Abspaltung der traditionellen Lehre der Scientology-Church und bewegt sich in der sogenannten «Freien Zone». Sie vertritt jedoch die gleichen Ansichten wie die Scientology-Sekte (siehe Kasten unten).

Eine Kurswoche für junge Menschen

Vom 30. Juli bis 6. August bietet Ron's Org Grenchen eine Kurswoche für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 30 Jahren an, die «Next-Gen-Woche 2022». Laut Ausschreibung wurde die Woche bereits letztes Jahr in Grenchen durchgeführt. Für «Studenten» von Ron's Org Grenchen ist die Woche gratis. «Studenten» anderer Ron's Orgs bezahlen 150 Franken für die Woche.

Die Ausschreibung der Next-Gen-Woche 2022. Screenshot

Das Angebot richtet sich offenbar an junge Menschen, die bereits mit Scientology vertraut sind, heisst es doch in der Ausschreibung etwa, dass «Studiermaterialien» wie Demo-Kits oder Scientology-Bücher selbst mitzubringen seien. Die Rede ist zudem unter anderem von «Hard-TRs» und «OT-Stufen».

Ron's Org Grenchen: Der Hauptsitz an der Mazzinistrasse 7. Oliver Menge

Die freien Anti-SC-Aktivisten warnen

Kauderwelsch für Nicht-Eingeweihte, das jedoch die «Freien Anti-SC Aktivisten» auf den Plan ruft. In einem E-Mail an diese Redaktion warnen sie vor dem aus ihrer Sicht «fragwürdigen» Grossevent in Grenchen.

Die Gruppe sagt von sich selber: «Wir sind eine Anlaufstelle für Aussteiger und für Familienangehörige, die jemanden an die Scientologen verloren haben.» Man wolle sensibilisieren, informieren und vor der, wie es heisst, «gefährlichen Sekte Scientology» warnen.

Laut einem Bericht der NZZ ziehen Beat Künzi und Yolanda Sandoval die Fäden der «Freien Anti SC-Aktivisten.» Sie reisen zusammen mit einer Scientology-Aussteigerin durch die Schweiz, um anlässlich von Standaktionen der Scientologen vor diesen zu warnen, und betreiben auch einen Blog.

Nehmen auch Kinder unter 14 Jahren teil an den Kursen?

Auch vor Ron's Org warnen die Aktivisten eindringlich. Sie vermuten, dass die Next-Gen-Woche 2022 ausschliesslich für Kinder und Jugendliche gedacht sei, wenn auch die Ausschreibung anders lautet. Sie kritisieren: «Es ist einfach nur unglaublich, wie dreist die Ron's Org auf die jüngere ‹Zielgruppe› losgeht – wo bleibt eigentlich der Kinder- und Jugendschutz in der Schweiz?»

Ron's Org selber bestätige, bereits Kinder im Alter von sechs Jahren zu auditieren. Damit wolle sich die langsam überalterte Scientologen-Truppe ihre Zukunft sichern, sind die Anti SC-Aktivisten überzeugt. «Scientology und all ihre Ableger retten mit ihrer Technologie keine Kinder, sie bilden sie auch nicht aus.» Im Gegenteil, heisst es weiter:

«Sie werden früh auf eine hinterlistige und perfide Weise manipuliert und auf die geldgeile Machtorganisation Scientology vorbereitet. Der Zaster soll ja auch in Zukunft fliessen.»

Tatsächlich findet sich auf der Homepage von Ron's Org Grenchen ein spezielles Kapitel für die «Behandlung» von Kindern, aus dem auch das Eingangszitat stammt.

Screenshots Homepage Ron's Org Grenchen. Screenshot

Das sagt der Sektenexperte

Diese Zeitung hat Sektenexperte Georg O. Schmid von der Infostelle Relinfo zum fraglichen Angebot befragt. Ron’s Org Grenchen biete Scientology-Kurse auf eigene Rechnung an, in der Regel kostengünstiger als Scientology selbst, so Schmid. «Das Weltbild und die Inhalte der Kurse sind von aussen besehen im Wesentlichen dieselben wie bei Scientology.»

Problematisch seien Elitegefühle und Allmachtsphantasien, die mit einem Scientology-Weltbild verbunden sein können, so seine Einschätzung. «Was jedoch fehlt, ist die umstrittene Scientology-Organisation. Allerdings haben wir in der Vergangenheit auch von problematischen Vertretern der ‹Freien Zone› gehört.»

Der Next-Gen-Kurs scheine sich vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene zu richten, die bereits Teil einer Org seien, denn wäre der Kurs an ein breiteres Publikum gerichtet, würde der Scientology-Sprech im Abschnitt «Kursangebot» wenig Sinn machen.

Angesprochen auf das ohne Zweifel problematische Auditieren von Kindern, sagt Schmid: «Für Ron L. Hubbard waren Kinder ja Erwachsene in einem kleinen Körper, das heisst, er hielt sein Auditing auch für Kinder als geeignet, sobald die Kinder sprechen könnten. Aus heutiger Sicht ist diese mangelnde Unterscheidung zwischen den Bedürfnissen von Erwachsenen und denjenigen von Kindern höchst problematisch.»

Ron L. Hubbards Thesen hätten um 1950 herum noch einigermassen im Dialog mit den Fachwissenschaften gestanden, heute seien sie komplett veraltet. «So geht Auditing davon aus, dass das menschliche Gedächtnis Erinnerungen fotografisch speichert. Heute ist klar, dass Erinnerungen sich stetig ändern und dass auch Vergessen eine Realität ist.»

Wegen dieser Angejahrtheit der Scientology-Thesen hätten auch Scientologen, die mit der umstrittenen Scientology-Organisation nichts zu tun haben, so wie Ron's Org Grenchen, tendenziell Nachwuchsprobleme. «Umso mehr ist es wichtig, den eigenen Nachwuchs in die Org zu integrieren, wozu der Next-Gen-Kurs nicht zuletzt auch dienen soll», erklärt Schmid. «Bei Scientology machen Scientologen der zweiten Generation bereits einen signifikanten Teil der Mitgliedschaft aus.»

Die Stellungnahme der «Sekte»

Diese Zeitung hat der Scientology-Abspaltung «Ron's Org» in Grenchen, die von Max und Erica Hauri gegründet und geleitet wird, schriftlich einige Fragen zum bevorstehenden Anlass gestellt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist darauf keine Antwort erfolgt. Telefonanfragen wurden mit den Argumenten, es sei gerade niemand da, der Auskunft geben könne oder man sei gerade in einem Interview beschäftigt, abgeklemmt.

Auditing ist das Mittel, um den Thetan zu heilen – und es kostet

Was aber ist dieses Auditing? Sucht man auf der Website nach einer Definition, stösst man auf eine Erklärung des Erfinders Ron L. Hubbard: «Auditing ist die Anwendung von Scientology-Prozessen und -Verfahren bei einer Per­son durch einen ausgebildeten Auditor.»

Unter anderem könne Scientology-Auditing Folgendes verbessern: Den Intelligenzquotienten, die Fähigkeit und den Wunsch eines Individuums, Kommunikation zu betreiben, jemandes Einstellung einer Gemeinschaft gegenüber oder seine Fähigkeit, gute familiäre Beziehungen zu pflegen, seine Fruchtbarkeit, seine künstlerische Schöpferkraft, seine Reaktionszeit und seine Gesundheit.

Ron's Org an der Mazzinistrasse mit Schild an der Tür. Oliver Menge

Dieses Auditing kostet. Wie diese Zeitung vor neun Jahren anlässlich der Eröffnung von Ron's Org Grenchen berichtete, sind die Preise transparent: Es beginne mit einer «Lebensreparatur» für 135 Franken pro Stunde über einen Reinigungs-Rundown für 1000 Franken bis zum Paketpreis «Clear Hut, Solokurs, Operierender Thetan I bis Operierender Thetan III» für 7000 Franken». Den so genannten SHSBC hingegen gibt es nicht unter 20'000 Franken. (Angaben von 2013).

Die Lebensreparatur dauert aktuell laut Website 10 bis 15 Stunden. Macht also zwischen 1350 und 2025 Franken, weitere Kurse sind vorausgesetzt. Seit letzter Woche ist in Grenchen auch ein Flyer im Umlauf, der sich ans allgemeine Publikum wendet. Man kann damit ein Buch bestellen. «Benutzen Sie Ihre Intelligenz, um Ihre eigene Welt zu kreieren und zu gewinnen!», so die Aufforderung auf dem Flyer.

Dieser Flyer mit Buchgutschein wurde in die Briefkästen verteilt. at.

Scientology: Lehre und Praktiken Herzstück der scientologischen Lehre ist die Vorstellung, dass das unsterbliche Wesen jedes Menschen, der Thetan, durch traumatische Erlebnisse und insbesondere durch zwei Ereignisse vor Millionen Jahren massiv in seiner Funktionsweise beeinträchtigt worden sei. Scientology-«Technologien», insbesondere das Auditing, könnten die Funktionen des Thetan zumindest teilweise wiederherstellen.

«Dabei stellt man sich den Menschen so vor wie einen Computer, der neu programmiert werden kann, also rein mechanistisch», erklärt Sektenkenner Georg Otto Schmid. Erklärtes Ziel Scientologys ist es, auf diese Weise das Leben des Einzelnen zu verbessern, insbesondere sein geistiges und körperliches Wohlbefinden zu steigern, und mehr Geld zu verdienen. Auf gesellschaftlicher Ebene ist die Hinwendung aller Menschen zu den Gedanken Scientologys das Hauptziel, daneben wird insbesondere die Abschaffung der Psychiatrie gefordert.

