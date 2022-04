Das Rangschwingete fand wieder in Grenchen statt

Schwingete Grenchen Das Rangschwingete in Grenchen wurde verschneit Nach der Corona-Zwangspause fand das Rangschwingete wieder statt. Trotz kaltem Wetter kamen 400 Besucherinnen und Besucher. 04.04.2022, 05.00 Uhr

Rangschwinget in Grenchen mit rund 150 Jung- und grossen Schwingern. Sport, Schwingen, Corinne Glanzmann

Nach zwei Jahren Unterbruch konnte das jährliche Rangschwinget in Grenchen am Sonntag wieder durchgeführt werden. Der Schwingklub Grenchen mit dem neuen OK-Präsidenten Andreas Blatter wurde am Samstag zwar noch von Schnee überrascht, liess sich davon aber nicht beim Aufbau und der Vorbereitung der Schwingplätze beirren.