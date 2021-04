Schweizweites Pilotprojekt Zur Förderung des Weissstorchs: Mitten in der Selzacher Witi steht nun ein Biotop Auf dem Land des Selzacher Landwirts Urs Wyss wurde ein Biotop gebaut. Nach der Abdichtung soll nun die Storchenwiese Herrenmatt klimasicher Amphibien beherbergen können. Andreas Toggweiler 20.04.2021, 05.00 Uhr

V.l.: Thomas Leimer (Bauverwalter Selzach), Urs Wyss (Grundeigentümer und Initiant), Jonas Lüthy (Amt für Raumplanung, Projektleiter), Markus Walter (Niklaus AG, Bauführer), Joël Ackermann (BSB + Partner, Bauleitung), Silvia Spycher (Gemeindepräsidentin Selzach). Andreas Toggweiler

Auf Initiative von Landwirt Urs Wyss hat der Kanton in der Selzacher Witi ein Biotop für Störche, Wasservögel und Amphibien gebaut. Nach einigen Schwierigkeiten mit dem Wasserstand soll nun eine Abdichtung mit Bentonit, kombiniert mit einer Grundwasserpumpe, dafür sorgen, dass das Feuchtgebiet auch stets feucht bleibt.

Vertreter des Kantons, der Gemeinde, der beteiligten Baufirma und des Ingenieurbüros trafen sich letzte Woche mit Grundeigentümer Urs Wyss zur Bauabnahme des grossen Eingriffes zur Sicherstellung der Vernässung des Biotops.

«Das Projekt zeigt, dass es ungleich aufwendiger ist, eine beeinträchtigte Natur wieder herzustellen, als sie zu schützen»,

sagte Projektleiter Jonas Lüthy vom kantonalen Amt für Raumplanung anlässlich des Lokaltermins. Seit 2014 wurden nämlich rund 150'000 Fr. aufgewendet, um den heutigen Zustand herzustellen.

Alles begann damit, dass die Grundeigentümer, die Berghof Brüggli AG, beabsichtigten, zur Förderung des Weissstorchs und anderer charakteristischer Pflanzen- und Tierarten in der Witi eine «Storchenwiese» anzulegen. Dazu sollten bestehende Geländemulden temporär im Frühling und Sommer geflutet werden.

Phase 1: Wasser aus den Drainagen

Bereits 2009 reichte das Amt für Wald, Jagd und Fischerei beim Bund ein Projekt ein und das Bundesamt für Umwelt sicherte im Rahmen der Artenförderung Weissstorch einen Beitrag in der Höhe von 45'000 Fr. zu.

Mit diesen Mitteln sowie weiteren Beiträgen des Kantons konnte im Frühling 2014 eine Solarpumpe eingerichtet werden, die zur Erhaltung der Feuchtigkeit Wasser aus den landwirtschaftlichen Witi-Drainagen förderte. Dabei sei bereits ein wertvoller Lebensraum entstanden. Die seltene und gefährdete Grauammer, ein Bodenbrüter, von dem in der Schweiz nur noch 100 Brutpaare gezählt wurden, brütete im Bereich der Tümpel. Trotz Bedenken des Heimatschutzes bezüglich Zonenkonformität des Solarpanels wurde diese vom Rechtsdienst des Bau- und Justizdepartements bejaht, weil das Projekt dem Schutzziel der Witischutzzone diente.

«Das Ganze hatte nur den Nachteil, dass bei ausbleibenden Niederschlägen die Pumpe aus den trockenen Drainagen kein Wasser fördern konnte und das Biotop austrocknete», erklärt Jonas Lüthy. Bei fehlendem Wasser im Drainageschacht schaltete ein Trockenlaufschutz die Pumpe automatisch ab.

Phase 2: Grundwasserbohrung

Um immer genug Wasser zu haben, wurde deshalb beschlossen, auf das Grundwasser zuzugreifen. Der Grundwasserbrunnen erforderte eine Bewilligung zur Nutzung des Grundwassers sowie eine Baubewilligung. Für diesen Schritt konnten weitere Mittel des Bundes ausgelöst werden und auch der Alpiq Ökofonds leistete einen finanziellen Beitrag.

Erfolgskontrollen hinsichtlich Amphibien zeigten 2019 und 2020, dass sich Laubfrösche und Kreuzkröten angesiedelt hatten. Die Storchenwiese hatte sich zu einem wertvollen Biotop für stark gefährdete Arten entwickelt. Doch eine Schwachstelle blieb:

Phase 3: Abdichtung

Um auch bei längeren Schlechtwetterperioden ohne genügend Sonnenschein für die Solarpumpe zu verhindern, dass die Tümpel austrocknen, entschloss man sich schliesslich zu einem letzten Schritt. Die Mulden wurden im März 2021 mit Bentonitmatten ausgekleidet. Bentonit ist ein natürliches Tonmineral, das bei Nässe aufquillt und wasserundurchlässig wird. Darauf wurde eine Mergelschicht aufgebracht und die vorhandenen Binsen-Stöcke wieder eingepflanzt. Das Ufer soll noch weiter begrünt werden.

Die Bentonitmatten hätten sich bereits beim Ostportal-Tümpel des A5-Wititunnels in Grenchen bewährt. «Damit sollte jetzt von April bis August immer genug Wasser in den Tümpeln sein, damit sich Laubfrosch und Kreuzkröte hier vermehren können», sagte Jonas Lüthy. Danach wird das Biotop jeweils trockengelegt.

Das ist für diese Amphibienarten, sog. Pionierarten, entscheidend. Permanent wasserführende Weiher besiedeln sie nämlich nicht. Bereits tummeln sich viele Kaulquappen von Erdkröte und Grasfrosch im Gewässer. Auch diese weniger seltenen Amphibien profitieren vom Biotop. Auch für Watvögel bietet das kleine Biotop eine willkommene Raststätte auf ihrer Durchreise.

Auf die Frage, ob die mitunter reichlich vorhandenen Störche nicht die wertvollen Amphibien wegschnabulieren, meint Lüthy:

«Diese Gefahr besteht nicht, denn die Lurche sind nachtaktiv. Dann sind die Störche in ihren Nestern in Altreu.»

Ein Augenmerk will man auf die Passanten werfen. Das Interesse am Biotop ist zwar sehr zu begrüssen, aber Einzelne hätten bereits begonnen, ihre Vierbeiner in den Tümpeln baden zu lassen, wie es hiess. Eine Hinweistafel soll erklären, dass dies unerwünscht, ja verboten ist (Leinenpflicht für Hunde in der Witi) und auch über die interessanten Amphibien informieren.

Es braucht Rücksicht: «Rastende Wasservögel sind sehr störungsempfindlich. In der Wiese leben zudem Feldhasen, die aufgescheucht werden und die Feldlerche brütet. Auch sollte das Gras der artenreichen Wiese nicht niedergetrampelt werden, weil dieses als Tierfutter verwendet wird», erklärt Jonas Lüthy.

Lob vom Kanton für den Grundbesitzer

«Was lange währt, wird endlich gut», sagte Grundeigentümer Urs Wyss, der seinerseits das Lob des Kantonsvertreters einheimsen konnte. Es gebe nur wenige Landwirte, welche wie die Familie Wyss Hand böten zu ökologischen Massnahmen wie diesen in der Witi, meinte der Projektleiter.



Weil es sich um schweizweit die erste Anlage mit Abdichtung, Grundwasserspeisung und Solarpumpe handelt (vom Bundesamt für Umwelt als «Innovation» unterstützt), habe das Projekt auch Interesse in anderen Kantonen geweckt. Demnächst werden Delegationen aus den Kantonen Bern und Waadt erwartet, welche sich in Selzach über die gemachten Erfahrungen aus erster Hand informieren wollen.

Die Storchenwiese befindet sich südwestlich der Kläranlage Selzach. Der grosse Teich misst rund 800 Quadratmeter, der kleine rund 93 Quadratmeter.