Schweizer Krimiarchiv Krimisammler Paul Ott gibt Tipps für die kommende Lesesaison Seit gut einem Jahr existiert das Schweizer Krimiarchiv Grenchen. Es ist weiterhin im Aufbau. Paul Ott, der das Archiv betreut, hat für die neue Lesesaison drei Lesetipps von Schweizer Autoren herausgesucht. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 23.10.2022, 05.00 Uhr

Paul Ott bestückt das Krimiarchiv Grenchen mit neuen Büchern. Oliver Menge

Wir treffen Paul Ott im Keller der neuen Grenchner Stadtbibliothek in der alten Turnhalle an der Lindenstrasse. Dort wurde vor gut einem Jahr das Schweizer Krimiarchiv eröffnet. Paul Ott konnte seine riesige Privatsammlung einbringen und baut seither das Archiv weiter auf. Beim Einräumen von Büchern hat er Zeit, eine kleine Bilanz zum ersten Jahr Krimiarchiv Grenchen zu ziehen.

Der Aufbau des Archivs laufe plangemäss und gut, gibt Ott zu Protokoll. Seit dem Startschuss hätten sich immer wieder Leute gemeldet, die ein Buch ins Archiv geben wollten. Gesammelt werden Krimis von Schweizer Autorinnen und Autoren in allen Landessprachen oder Werke mit einem wahrnehmbaren Schweiz-Bezug.

Das Archiv gehört zu «Krimi Schweiz – Verein für schweizerische Kriminalliteratur», der vom Solothurner Autor Christof Gasser ins Leben gerufen wurde und auch 2021 die ersten Krimitage in Grenchen ausgerichtet hat sowie den Schweizer Krimipreis.

Suche in Antiquariaten und Brockenhäusern

Paul Ott versucht weiterhin, systematisch zu sammeln, und hat zu diesem Zweck eine Fehlliste auf die Website des Krimiarchivs gestellt. Ab und zu finde er auch Bücher in Antiquariaten und Brockenhäusern. «Manche haben auch meine Fehlliste und halten selber Ausschau», freut sich Ott über das Echo.

Werke aus der Vorkriegszeit seien selten geworden, berichtet er und zurzeit gebe es auch Probleme bei internationalen Lieferungen, besonders aus Deutschland. Formalitäten, Gebühren und Zölle wurden zur Herausforderung. «Zurzeit suche ich vor allem in französischen Archiven, weil von dort die Postgebühren noch einigermassen erträglich sind», berichtet Ott über seine alltäglichen Erfahrungen.

Die Sammlung in Grenchen kann über die Stadtbibliothek besucht werden, eine Werkausleihe ist aber nicht möglich, ausser zu Forschungszwecken. Dafür werden auf Wunsch Führungen für Gruppen angeboten, an denen Paul Ott gerne sein profundes Wissen über die Geschichte des Schweizer Krimis weitergibt.

Ein neuer Sammelband entsteht

Auf die nächsten Krimitage Grenchen hin, die im September 2023 stattfinden, wird Ott mit Barabara Saladin auch wieder einen Sammelband mit Schweizer Krimis herausgeben. Diesmal seien neben 15 Deutschschweizer auch acht Geschichten von Westschweizer Autoren enthalten, verrät er. Ott schreibt übrigens selber auch Krimis unter dem Pseudonym Paul Lascaux. «Berner Strategie», heisst der nächste, der kommendes Frühjahr erscheint.

In der Zwischenzeit, so rät Ott, könne man ja mal in den folgenden Schweizer Krimis schmökern.

Hier seine Lesetipps für die kommenden Herbst- und Winterabende:

Ursula Hasler: Die schiere Wahrheit. Glauser und Simenon schreiben einen Kriminalroman. Zürich 2021: Limmat Verlag.

Ursula Hasler: Die schiere Wahrheit. Oliver Menge

An einem Junimorgen des Jahres 1937 wird am Strand von Saint-Jean-de-Monts Friedrich Glauser seinem verehrten Vorbild Georges Simenon vorgestellt, und was er sich in seiner verzweifelten Stimmung nicht ausdenken konnte: Simenon regt an, gemeinsam einen Krimi zu schreiben. Er hat sich zwar von seinem Kommissar Maigret verabschiedet und führt deshalb als neue Ermittlerin Amélie Morel ein, die zusammen mit ihrem Neffen Laurent Picot bald auf Wachtmeister Jakob Studer und seine Frau Hedy treffen.

Nun ermitteln sie gemeinsam im Fall eines Toten, der in den Dünen gefunden wird und dessen Spuren in die USA und in die Schweiz führen. Es entwickelt sich ein amüsanter Schlagabtausch, der auf der Metaebene (im Buch auf grauen Seiten) auch zwischen den beiden Autoren geführt wird, die versuchen, ihren Zugang zum Schreiben zu klären.

Armin Öhri: Schweizer Logout. Bild: Oliver Menge/Nikon Z6

Armin Öhri: Schweizer Logout. Messkirch 2022: Gmeiner Verlag.

Die Onlinejournalistin Mia Abderhalden und der Hacker Maxi Winter sind die beiden Protagonisten in Armin Öhris Internetthriller «Schweizer Logout» (2022). Maxi greift ins Leben eines Lehrers ein, der wegen Verbreitung von Kinderpornografie seine Arbeit verloren hat, und stellt fest, dass der Mann unschuldig und Opfer einer Cyberattacke geworden ist. Diese hat ein alter Kollege von Maxi ausgelöst, ein Umweltaktivist, der mit der schrittweisen Lahmlegung des Internets auf die Klimakrise hinweisen will. Zuerst aber löst er einige Katastrophen aus. So beginnt eine Jagd, die das Schlimmste noch verhindern soll.

Joachim B. Schmidt: Kalmann. Oliver Menge

Joachim B. Schmidt: Kalmann. Zürich 2020: Diogenes Verlag.

Kalmann Odinsson ist das Dorforiginal von Raufarhöfn im isländischen Nordosten, der selbst ernannte Sheriff und Gammelhai-Produzent, der mit seinem strapazierten Gehirn und seiner beinahe unerträglichen Naivität als Ich-Erzähler fungiert. Er hat eine natürliche Scheu vor den Menschen, und alles, was er gelernt hat, weiss er von seinem Grossvater – allerdings fehlt in seinem Leben eine Frau.

In die Bredouille gerät er, als er eines Tages auf der Jagd nach einem Polarfuchs eine Blutlache im Schnee findet, von der man annimmt, sie habe mit dem Verschwinden des Dorfkönigs Robert McKenzie zu tun. Der Krimi lebt von dieser originellen Konstellation, an die man sich allerdings gewöhnen muss.

Joachim B. Schmidt hat mit «Kalmann» beim 1. Schweizer Krimipreis 2021 den 3. Platz erreicht.

