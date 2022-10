Handlungsbedarf an der Bettlacher Schule

Schulraum Grosse Klassen, mehr Schülerinnen und Schüler: Der Gemeinderat von Bettlach muss planen Im Schuljahr 2025/26 braucht es in Bettlach eine weitere Primarschulklasse. Handlungsbedarf besteht auch bei den Schulhäusern. Oliver Menge Jetzt kommentieren 26.10.2022, 14.21 Uhr

Harrt nach wie vor des Ausbaus: Schulanlage Einschlag Bettlach. Hanspeter Bärtschi

Die Anzahl der schulpflichtigen Kinder steigt auch in Bettlach stetig. Für das Schuljahr 2023/2024 sind zwar noch wie bisher insgesamt 23 Klassen geplant – 5 Kindergärten, 12 Primarschul- und 6 Sekundarschulklassen. Aber schon jetzt sind die Klassen relativ gross, mit bis zu 21 Schülerinnen und Schülern.

Aufgrund der Kinder, welche im August 2023 in den Kindergarten eintreten, rechnet die Schulleitung damit, dass man auf das Schuljahr 2025/2026 hin eine zusätzliche 1. Primarschulklasse eröffnen muss.

Die Bewilligung der Klassen für das Schuljahr 23/24 und die Planung für die Schuljahre 24/25 und 25/26 wurde dem Gemeinderat von Schulleiter Dieter Schoch vorgestellt. Denn die Planungsverantwortung liegt bei der kommunalen Aufsichtsbehörde, also dem Gemeinderat.

SP-Gemeinderat Mathias Stricker bemerkte, die Schülerzahlen bei den drei Klassen der Sek B seien hoch – 17, 21 und 19 – die Frage stelle sich, ob hier Unterstützung erforderlich sei. Schoch sagte, Grenchen habe diesbezüglich ähnliche Probleme. Eventuell bestehe hier die Möglichkeit einer Nivellierung.

Eine andere Möglichkeit wäre eine Durchmischung von Sek B und Sek E mit Niveau-Unterricht auf das nächste Schuljahr, so Schoch. Allerdings würde es sich bei dieser Möglichkeit um einen sogenannten Schulversuch handeln, der zuerst vom Kanton abgesegnet werden müsste. Dieser würde ausserdem Vorgaben machen, die man erfüllen müsste.

Der Blick zurück auf das letzte Schuljahr

Laut Rechenschaftsbericht der Schulen Bettlach für das Schuljahr 21/22 besuchten am Ende des Berichtsjahrs 443 Schülerinnen und Schüler die Schulen Bettlach, 3 mehr als im Jahr zuvor. Sie wurden von 56 Lehrpersonen unterrichtet, dazu kamen eine Logopädin, eine Schulsozialarbeiterin, 12 Musiklehrpersonen und die Leitung der Musikschule, fünf Religionslehrpersonen und drei Personen in der Schulleitung.

Corona sei auch im Berichtszeitraum bestimmend für den Schulalltag gewesen, berichtete der Schulleiter. Wöchentlich wurden die Schülerinnen und Schüler getestet, um infizierte Personen schneller zu identifizieren, was aber auch einiges an Mehraufwand mit sich gebracht habe.

«Neben der Organisation der Testung und des Schulbetriebs bei personellen Ausfällen war für die Schulleitungen zwischenzeitlich auch das Händeln der verschiedenen – teils heftigen Elternreaktionen betreffend der umgesetzten Massnahmen kräfte- und zeitraubend», schrieb Schoch in seinem Bericht.

Mängel bei der Infrastruktur erschweren den Unterrichtsbetrieb

Nicht nur das Schulhaus Einschlag müsse saniert und umgebaut werden, auch im Büelen bestehe Bedarf. Schoch erwähnte die Probleme, die man mit durchgerosteten Heizkörpern, Wasserschäden in Schulzimmern oder Mängeln bei der Elektrizität im Schulhaus Büelen hatte. Das erschwere die bereits vorhandene Raumproblematik und den Unterrichtsbetrieb. Entsprechende Vorkehrungen in der Finanzplanung der nächsten Jahre seien vorgenommen worden, so Schoch.

Im Bereich der speziellen Förderung wollte SVP-Gemeinderat Patrik Gfeller wissen, welche Fächer speziell hervorstechen. Schoch erklärte dem Gemeinderat, das sei sehr verschieden. Für viele sei es Deutsch als zweite Sprache, für andere Mathematik. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler, welche spezielle Förderung benötigten, würden mit individuellen Lernzielen ausgestattet, die es zu erreichen gelte. Noten gebe es für diese Schülerinnen und Schüler keine.

Ein Teil werde auch auf der Sekundarschulstufe in einer Klasse für besondere Förderung (KbF) in den Fächern Deutsch und Mathe in Kleingruppen unterrichtet, Bettlach habe vom Kanton die Sondergenehmigung. Eine Einführung auf Primarstufe sei vorerst nicht geplant. SP-Gemeinderat Mathias Stricker, auch oberster Lehrer im Kanton, präzisierte, dass Ressourcen, die man für die KbF benutze, für den regulären Unterricht wegfallen würden.

Gemeinderat stimmt in allen Punkten zu

Sowohl die Leistungsvereinbarung zwischen dem Volksschulamt und der kommunalen Aufsichtsbehörde, also dem Gemeinderat, als auch der Leistungsauftrag des Gemeinderats an die Schulleitung, der Rechenschaftsbericht und die Planung für die kommenden Schuljahre wurden vom Gemeinderat einstimmig bewilligt.

