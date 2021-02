Schulhaus Ischlag SVP-Leserbrief bringt Bettlacher Behörden in die Bredouille Über das ins Stocken geratene Ausbauprojekt des Bettlacher Schulhauses Ischlag werde nicht informiert, kritisiert ein Gemeinderat. «Wir können zurzeit nichts sagen aufgrund laufender Verhandlungen», kontert Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut. Andreas Toggweiler und Jocelyn Daloz 18.02.2021, 05.00 Uhr

Siegerprojekt für die Erweiterung des Bettlacher Schulhauses Ischlag. zvg

Nachdem der Gemeinderat Bettlachs bereits 2015 beschlossen hatte, das Schulhaus Ischlag zu erweitern, sind bis heute noch keine Bagger aufgefahren. Im Mai 2017 hatte das Solothurner Architekturbüro Ern + Heinzl den Projektwettbewerb gewonnen. Eineinhalb Jahre später wurde anlässlich einer Gemeinderatssitzung kommuniziert, man befinde sich in «harten Verhandlungen» um das Architektenhonorar. Die Verzögerung wurde damals auf ein halbes Jahr geschätzt. Für März 2019 wurde ein Vorprojekt angekündigt.

Kritik an der Informationspolitik

Seither herrschte über weite strecken Funkstille. Bis SVP-Gemeinderat Leonz Walker in einem Leserbrief den Behörden, insbesondere Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut vorwarf, die Bevölkerung nicht über die verfahrene Situation zu informieren. «Was gibt es zu verbergen?» unkte Walker. Er kritisierte, dass das Traktandum «Schulhaus Ischlag» anlässlich der Gemeinderatssitzungen jeweils unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wurde.

«Es gibt nichts zu verbergen», reagiert Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut auf diesen Vorwurf. «Die Situation ist nur derart, dass wir in Verhandlungen für eine einvernehmliche Lösung mit dem Architekturbüro stehen und öffentliche Aussagen in dieser Phase diese Lösung akut gefährden würden.» In diesem Sinne sehe auch das Öffentlichkeitsgesetz die Möglichkeit von vertraulichen Verhandlungen vor, betont sie.

Das Öffentlichkeitsprinzip der Behörden Ein kantonales Gesetz seit 2003 Im Kanton Solothurn sorgt das Informations- und Datenschutzgesetz (InfoDG) vom 21. Februar 2001 dafür, dass Behörden transparent sind und zahlreiche viele Dokumente öffentlich machen – dazu gehören Regierungsrats- und Gemeindratssitzungsprotokolle. Für Streitfälle ist ein Schlichtungsverfahren vorgesehen. Gemeinderäte können einzelne Traktanden aus ihren Sitzungen für vertraulich erklären, wenn das die Gemeinde in einer Verhandlung mit einer Drittpartei schaden könnte – wie das hier Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut begründet.

Sobald eine Einigung erzielt worden sei, werde man offen und transparent informieren, kündigt Leibundgut an. Nicht bestätigen will sie Informationen, wonach die Gemeinde dem Architekturbüro die Pläne jetzt abkaufen möchte – statt Ern + Heinzl als Generalplaner einzustellen – und man sich über den Preis nicht einig sei. Dies, nachdem seit Monaten ein Seilziehen stattfindet über die budgetierten Kosten des Projekts bzw. die Leistungen des Architekturbüros.

Für Leibundgut ist klar:

«Mit diesem Vorpreschen in dieser heiklen und entscheidenden Phase schadet Leonz Walker der Sache gewaltig.»

Denn man strebe eine einvernehmliche Lösung an, damit man endlich nach vorne blicken und das Projekt umsetzen könne. Doch das daure halt seine Zeit. Sie betont auch, man habe anlässlich der Gemeindeversammlung sehr wohl orientiert.

Bettlacher Gemeinderäte bestätigen diese Einschätzung. Der Ruf nach Transparenz gerade jetzt komme im denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. «Wir stehen vor dem Goal und müssen entscheiden, ob wir ins linke oder ins rechte Lattenkreuz schiessen wollen», formuliert André von Arb (FDP). «Angesichts der delikaten Ausgangslage unsere Absichten klarzumachen, wäre wohl das taktisch schlechteste, das wir tun könnten», meint er zu dieser Forderung.

Gemeinderat fühlt sich hinreichend orientiert

Es wird von weiteren Gemeinderäten auch darauf verwiesen, dass noch gar kein Detail-Projekt vorliege. Im Gemeinderat sei man stets hinreichend über den Stand der Dinge informiert worden, wird betont. Aber auch, dass das Vorhaben von Anfang an unter einem unguten Stern gestanden habe. «Das ganze Jahr 2019 über ist ausser Briefverkehr mit entsprechenden Fristen nicht viel passiert», stellt André von Arb nüchtern fest.

Bis wann eine Lösung vorliegen soll, darüber will oder kann die Gemeindepräsidentin zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Gemeinderat Leonz Walker bekräftigt, man hätte besser auf ihn gehört, als er sich 2015 als einziger im Rat gegen den Architekturwettbewerb ausgesprochen habe. Auch ortet er strukturelle Probleme bei der Baukommission, die zu einem schlechten Architektenvertrag und auch zur Überlastung des Bauverwalters mit anschliessender Kündigung geführt hätten.

«Sportlich, aber machbar»

Eine Frage bleibt im Raum: War die Grenze von 10 Mio. Fr. für das ganze Projekt zu tief angesetzt? Immerhin soll damit ein ganzes Schulhaus umgebaut und mit einem Erweiterungsbau versehen werden. Das «Wunsch-Raumprogramm» der Gemeinde hätte ursprünglich 16 Mio. Fr. gekostet und wurde danach deutlich abgespeckt auf eine Obergrenze von 10 Mio. Fr. Hat man zu viel Rotstift angesetzt? Auf rund 16 Mio. Fr. wurde übrigens auch die aktuell bevorstehende Schulhauserweiterung Kastels im Grenchen veranschlagt.

«Anlässlich des Architekturwettbewerbs war die Kostenvorgabe von 10 Millionen klar»,

betont Barbara Leibundgut. Eine Überprüfung dieser Rahmenbedingung durch Fachleute habe ergeben, dass die Vorgabe «zwar sportlich, aber umsetzbar» ist. Immerhin hatten 11 Architekturbüros am Wettbewerb mitgemacht.

Visualisierung der Innenansicht. zvg

Apropos nach vorn blicken: Könnte man nicht einfach die Kröte der absehbaren Mehrkosten schlucken, die Steuern zwischenzeitlich erhöhen und das Projekt des Solothurner Architekturbüros einfach umsetzen? Immerhin hat das Büro vor ein paar Tagen erneut einen Architektenwettbewerb für eine Schulhauserweiterung im Gäu gewonnen. «Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun», betont Barbara Leibundgut. «Wir haben seitens des Finanzausschusses immer wieder festgehalten, dass wir angesichts des Schulhausprojektes die Steuersituation überprüfen müssen.»

Seiten des involvierten Architekturbüros war niemand für eine Stellungnahme erreichbar.