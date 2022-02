Region Grenchen: Talentförderung in der Schule noch ausbaufähig

Schule Die Talentförderung in Grenchen und Bettlach hat noch Ausbaupotenzial Schülerinnen und Schüler aus Migrantenfamilien, die in ihrer Freizeit zusammen mit Lehrkräften lernen, um ihre beruflichen Chancen zu verbessern: Solche anderswo praktizierten Projekte wären in der Region Grenchen noch ausbaufähig. Daniela Deck Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Begabungsförderung im Kastels-Schulhaus im Sommer 2020: Im Bild: Leana hat sich mit dem Platzspitz befasst und ein fiktives Tagebuch geschrieben, Oliver Menge

Wer sich in der Schule nicht so verhält, wie er oder sie sollte, erhält Aufmerksamkeit. Von der Schulsozialarbeit, von der Schulleitung, von der Lehrerschaft und von den Medien.

Aber was ist mit den Schülerinnen und Schülern, die sich unter widrigen Bedingungen abmühen, ohne Unterstützung aus dem Umfeld? Die am Lernen interessiert und intelligent sind, aber aus Familien stammen, in denen Geld immer knapp ist? Mit Eltern, die kein Deutsch können oder von der Arbeit so müde sind, dass sie keine Kraft haben, um sich um die Schule zu kümmern?

In mehreren Städten, besonders in der Ostschweiz, gibt es Projekte in Zusammenarbeit mit Schulen, um schlechte Startchancen, speziell von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, wettzumachen. Die Trägerschaften dieser Projekte haben sich jüngst im Verein Allianz Chance Plus zusammengeschlossen. Das erklärte Ziel: Chancengleichheit soll zum Bildungsauftrag werden, und zwar flächendeckend.

Die Förderung geschieht folgendermassen: Talentierte Schülerinnen und Schüler leisten in der Freizeit einen Zusatzeffort, zum Beispiel zur Vorbereitung des Übertritts in die Oberstufe oder von der Sekundarschule ans Gymnasium. Dabei werden sie vor Ort von Lehrkräften unterstützt.

Bedarf wäre in Grenchen gegeben

Im Kanton Solothurn fehlen solche Initiativen bislang, zum Bedauern von Lehrerpräsident Mathias Stricker. Er ist überzeugt: «Gemeinden mit hohem Ausländeranteil würden von dieser Förderung profitieren.» Das gelte ganz besonders dort, wo viele Familien mit wenig Geld über die Runden kommen müssen. Geeignet wäre für den Start eines solchen Netzwerks zwischen Schule und Verein seiner Meinung nach zum Beispiel Grenchen.

In Grenchen sagt der abtretende Gesamtschulleiter Hubert Bläsi, dass «die Lehrpersonen sich bereits heute grosse Mühe geben, motivierte und lernwillige Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Elternhäusern zusätzlich zu fördern». Dabei seien aber Zeit und Kraft für solche Efforts naturgemäss begrenzt. Entsprechend würde Bläsi die Unterstützung durch einen Verein wie Allianz Chance Plus prüfen. Finanzielle Mittel speziell zur Talentförderung in der Art eines Chagall-Projekts würde er begrüssen.

Freiwillig mehr leisten, das gibt es bereits

Bläsi erinnert aber auch daran, dass auch im Rahmen der speziellen Förderung auf individuelle Bedürfnisse der Jugendlichen eingegangen werden kann. Zudem ruft er ein Projekt in Erinnerung, das in Grenchen unter dem Titel Begabungsförderung bereits besteht. Es richtet sich speziell an Jugendliche, die bereit sind, mehr zu leisten:

Sie können in ihrer Freizeit Projektarbeiten oder Vorträge machen zu Themen, die sie selber interessieren und sich dabei auch Skills in der Arbeitsorganisation antrainieren. Eine pädagogische Begleitung ist dabei gewährleistet. «Das Projekt existiert weiter, nur konnten die Jugendlichen wegen Corona ihr Projekt schon einige Zeit nicht mehr öffentlich vorstellen.»

Auch sonst seien die Kapazitäten der Lehrkräfte aufgrund der Covid-Massnahmen, die sich in den letzten Wochen stark auf die Schulkinder fokussiert haben (Massentests), ziemlich am Limit, wie Bläsi beschreibt. «Die zwei Wochen Sportferien waren für die Lehrkräfte jetzt bitter nötig.»

Auch in Bettlach könnte man sich ein Förderungsprojekt vorstellen

In Bettlach stösst die Idee aus Zürich und dem Aargau bei Gesamtschulleiter Dieter Schoch ebenfalls auf Interesse. Er sagt: «Sozioökonomisch sind die Bedingungen in Bettlach etwas besser als in Grenchen. Aber auch bei uns würde eine Reihe von Schülerinnen und Schüleren von einem solchen Coaching profitieren.»

Bei seinen Überlegungen bleibt Schoch nicht bei einzelnen Schicksalen stehen. Er gibt zu bedenken: «Sollte die Politik das Thema ‹Chancengleichheit in der Bildung› auf die Agenda setzen, wäre ich sehr froh, denn uns gehen permanent Talente aus Migrantenfamilien und damit langfristig gesehen, Steuereinnahmen verloren.»

Bereits denkt LSO-Präsident Stricker weiter als bis zur kantonalen Politik. Etwa an das Problem, dass punktuelle Projekte in einigen Regionen neue Ungerechtigkeiten zur Folge hätten – gegenüber prädestinierten Kindern und Jugendlichen, die zu weit weg wohnen, um den Standort des Pilotprojekts an freien Nachmittagen und am Samstagmorgen zu erreichen. Dennoch findet der LSO-Präsident:

«Irgendwo muss man anfangen.»

Gut schweizerisch ist das normalerweise beim Geld. Wer zahlt in Zürich, Basel und St. Gallen das jeweilige Projekt Chagall?

Anstossfinanzierung von Stiftungen über drei Jahre hat sich etabliert

Dorothea Baumgartner berät für die Allianz Chance plus interessierte Schulen. Sie erklärt: Anfänglich, 2008 am Zürcher Gymnasium Unterstrass, hätten Stiftungen die Kosten getragen. Nach vier Jahren habe die Bildungsdirektion des Kantons Zürich einen Zuschuss gesprochen, der, wie sie sagt, «durch ein Versehen nach personellen Wechseln» nicht verlängert worden sei.

Übertrittszahlen in Grenchen Von den 96 Grenchner (inklusive Bettlach und Selzach) Schulabgängerinnen und Schulabgängern der Sek P und E haben sich im Schuljahr 20/21 51 Prozent (+8 Prozent zum Vorjahr) für eine Berufslehre entschieden. 36 Prozent (–13 Prozent) schafften den Übertritt ins Gymnasium. Dieser Rückgang wird allerdings damit erklärt, dass im Vorjahr aufgrund von Covid alle Angemeldeten aus der Sek E und P ins Gymnasium aufgenommen wurden und im Berichtsjahr wieder die normalen Prozeduren galten. In der aktuellen Schulstatistik wird festgehalten, dass nach wie vor ein Ungleichgewicht zwischen den Zahlen der SEK E und B zu den kantonalen Richtzahlen besteht. Der Leistungszug E (Erweiterte Anforderungen) bereitet sowohl auf eine Berufslehre, eine Berufsmatur, eine Fachmatur sowie auf andere weiterführende Schulen sowie auch auf einen möglichen Übertritt ins Gymnasium vor. In Grenchen betrug hier der Schüleranteil nur 34 Prozent (Richtzahl 40 bis 50 Prozent); Bei der Sek B liegt der Anteil mit 44 Prozent hingegen über der Richtzahl (30 bis 40 Prozent). Im «grünen Bereich» bzw. noch darüber liegt der Sek P-Bereich (Maturitätsschul-Anforderung) mit 23 Prozent (Richtzahl 15 bis 20 Prozent).

Erneut seien Stiftungen und zudem der Lotteriefonds in die Bresche gesprungen. Inzwischen habe sich eine Anstossfinanzierung über drei Jahre etabliert, wonach Geld aus diesen Töpfen im ersten Jahr 70 Prozent der Kosten decke, im zweiten 40 Prozent und im dritten noch 30 Prozent. Für die langfristige Finanzierung setzt Baumgartner auf die öffentliche Hand.

Schüler entscheiden selbst

Wer bestimmt, welche Schülerinnen und Schüler vom Projekt profitieren dürfen? In erster Linie sie selbst, entscheiden sie sich doch die Schulbank zu drücken, während die Kollegen Sport treiben und ausspannen. «Grosses Gewicht hat die Einschätzung der Klassenlehrperson. Das sehen wir besonders auf der Sekundarstufe I, wenn es um den Übertritt ins Gymnasium geht», sagt Baumgartner. Aber auch Bezugspersonen wie Jugendarbeiterinnen und Pfarrer hätten schon erfolgreich die Initiative ergriffen.

Für Baumgartner ist klar: «Die Schulen spielen eine Schlüsselrolle, damit ein Chagall-Projekt realisiert werden kann.» Sie stellen die Schulzimmer und Lehrkräfte zur Verfügung, damit die Jugendlichen den Schulstoff vertiefen und konzentriert für Prüfungen lernen können. Das ist nach Ansicht der Projektberaterin genug der Herausforderung für den Bildungssektor: «Es kann nicht sein, dass eine Schule auch noch Geld suchen muss.» Das sei Aufgabe von Trägervereinen und Politik.

