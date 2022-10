Schulen Grenchen Überall im Kanton ist es schwierig, offene Schulleiter-Stellen mit geeigneten Leuten zu besetzen – nicht nur in Grenchen Die Schwierigkeit, bei den Schulleitungen Grenchen die Vakanzen zu besetzen, liege nicht an einem zu geringen Lohn, sondern vielmehr am ausgetrockneten Markt. Das sagt der Experte. Und der Stadtpräsident betont, es handle es sich dabei keineswegs nur um ein Grenchner Problem. Oliver Menge Jetzt kommentieren 21.10.2022, 16.00 Uhr

Schulverwaltung Grenchen – Hier laufen die Fäden der Schulen Grenchen zusammen. Hanspeter Bärtschi

Er habe bei der Lektüre des Artikels über die Probleme bei den Schulleitungen Grenchen geschmunzelt, sagt Adrian van der Floe, Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter Solothurn und Gesamtschulleiter der Oberstufe Wasseramt Ost. Denn Grenchen habe früher als grosszügige Gemeinde gegolten, was die Entlöhnung der Schulleiterinnen und Schulleiter anbelangt.

Adrian van der Floe. Michel Lüthi

«In den letzten Jahren gab es in Grenchen jedoch sehr viele Fluktuationen bei den Schulleitungen», sagt van der Floe. Vermutlich sei ein Grund der Systemwechsel, der vor acht Jahren in Grenchen stattgefunden habe, als neu ein Gesamtschulleiter eingesetzt worden sei. «Das könnte zu Widerstand geführt haben», so der Verbandspräsident.

Ein Systemwechsel, den die bürgerlichen Parteien Grenchens durchgeboxt hatten. Vorher waren die Schulleitungen der – damals noch fünf – Schulkreise direkt dem Stadtpräsidenten unterstellt, jeweils ein Amtsinhaber übernahm die Rolle eines primus inter pares, eines Leiters unter Gleichgestellten.

Festgelegte Löhne für Schulleitungen gibt es nicht, lediglich Empfehlungen an die Gemeinden als Arbeitgeber Offiziell sind alle Schulen im Kanton seit 2010 geleitete Schulen und benötigen eine Schulleitung. Die Schulleitungen werden von den jeweiligen Einwohnergemeinden angestellt und diese legen auch den Lohn gemäss ihrer jeweiligen Dienst- und Gehaltsordnung (DGO) fest. Aber es gibt ein Merkblatt, das 2018 vom Schulleiterverband ausgearbeitet und vom Verband der Einwohnergemeinden abgesegnet wurde, mit Empfehlungen bezüglich der Pensen und der Gehaltsstufen für Schulleiterinnen und Schulleiter. Zwar schreibt der Verband im Merkblatt: «Eine kantonale Empfehlung bezüglich Pensum und Gehalt gibt es nicht. Das Pensum und die Gehaltsstufe einer Schulleiterin oder eines Schulleiters richten sich nach der lokalen Dienst- und Gehaltsordnung des Schulträgers.» Den Lohn betreffend lautet die Empfehlung aber dann doch: «Als Gehaltsstufe empfehlen wir eine Einstufung in mindestens Lohnklasse 22 (GAV Kanton) für eine Schulleitungsperson mit offizieller abgeschlossener Ausbildung (CAS). Eine Lohnklasse nach lokaler DGO des Schulträgers soll deshalb so umgerechnet werden, dass sie mit den Lohnklassen nach Gesamtarbeitsvertrag vergleichbar ist.» Begründet wird die Empfehlung damit, dass Schulleiter ein eigenständiger Beruf sei und Schulleitungspersonen mit CAS als Vorgesetzte mindestens eine Lohnklasse höher eingestuft werden sollten, als diejenige Lehrperson mit der höchsten Gehaltsstufe. Das wäre Lohnklasse 21 für Heilpädagogen mit Masterabschluss, für Primar- und Sekundarschule oder Sek I-Lehrpersonen, ebenfalls mit Masterabschluss. Wenn man die Lohntabelle 2019 für Volksschullehrpersonen des Kantons Solothurn konsultiert, heisst das in Zahlen ausgedrückt: Für Lohnklasse 22 gilt die Spanne von 99’186 Franken Jahreslohn brutto inklusive 13. Monatslohn bei Erfahrungsstufe 0 bis 148’779 Franken brutto inklusive 13. Monatslohn bei Erfahrungsstufe 20.

Es besteht ein Gefälle zwischen Stadt und Land bei der Höhe der Löhne

Adrian van der Floe sagt, dass ein Gefälle zwischen Stadt und Land bestehe, wenn man die Gehälter der Schulleitungen vergleiche. Die finanziellen Möglichkeiten von kleinen Gemeinden liessen es oft nicht zu, die Pensen und Löhne so auszugestalten wie in einer Stadt. Sie würden den örtlichen Dienst- und Gehaltsordnungen angepasst.

«Städtische Schulen haben meist komplexere Organisationen, wie verschiedene Standorte, ausgebaute Tagesstrukturen, finanzielle Verantwortung für Infrastruktur, welche auch zusätzliche Führungsaufgaben und Aufgabenfelder für die Schulleitungen mit sich bringen», sagt der Verbandspräsident.

Klar sei aber auch, dass innerhalb einer kommunalen Verwaltung niemand so viele Leute zu führen habe, wie eine Schulleitung. Das müsste seiner Meinung nach eigentlich auch finanziell abgebildet sein. Dazu heisst es in einem Newsletter des Einwohnergemeindeverbandes: «Wichtig ist bei Gemeinden mit kleineren und mittleren Bildungsstrukturen, dass die Besoldung im Einklang mit den übrigen Kaderpositionen in den Gemeinden ist.»

Zum Thema der Quereinsteiger sagt van der Floe: Dass - wie in Grenchen offenbar geschehen - Interessenten für einen Schulleitungsposten, mit Führungs- und Managementerfahrung in anderen Bereichen, deutlich schlechter bezahlt würden, nur weil sie nicht über ein Schulleitungsdiplom verfügten, sei für ihn nicht nachvollziehbar. Denn schliesslich würden gerade solche Leute die Voraussetzungen erfüllen, die es im immer komplexeren Umfeld erfordere. Van der Floe:

«Grundsätzlich ist es wünschenswert, dass Schulleitende einen pädagogischen Hintergrund mit sich bringen. Der Markt ist jedoch ausgetrocknet.»

«Das ist kein Grenchner Problem», sagt der Stadtpräsident

Francois Scheidegger, Grenchens Stadtpräsident. Bruno Kissling

Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger zeigt sich erstaunt darüber, dass man aus dem Thema ein Grenchner Thema machen wolle. Denn es liege in der Natur der Sache, dass die Schulen Grenchen als grösste Schule im Kanton Solothurn einen grossen Bedarf an Personal, auch für die Schulleitungen, habe.

Scheidegger sagt:

«Schulleitungen zu besetzen ist überall ein Problem, nicht nur im Kanton Solothurn, auch in allen Nachbarkantonen. Und im Gegensatz zu kleinen Gemeinden haben wir vier Schulkreise, die wir mit Führungspersonen besetzen müssen.»

Scheidegger ist auch nicht einverstanden mit van der Floes Schlussfolgerung, der Systemwechsel sei für die häufigen Fluktuationen verantwortlich. Denn seiner Meinung nach hat es gar keinen Systemwechsel gegeben, sondern lediglich eine Ergänzung des bestehenden Systems. Nach wie vor hätten die Schulleitungen Ressortverantwortung und dieselben Kompetenzen wie vorher.

Scheidegger sagt: «Die Stelle der Gesamtschulleitung ist politisch so gewollt, sie soll die Vertretung der Schule nach aussen wahrnehmen und Bindeglied zu den politischen Behörden und zum Kanton sein. Sie ist den Schulleitungen personell vorangestellt, aber nicht fachlich.» Die Kompetenzen der Schulleitungen der Schulkreise seien dieselben wie vorher. Sie stellten beispielsweise auch die Lehrpersonen ein.

Der Stadtpräsident wehrt sich auch gegen den Vorwurf, Grenchen bezahle zu wenig. Die Löhne für Schulleitungspersonen mit Diplom bewegten sich laut Dienst- und Gehaltsordnung der Stadt Grenchen in derselben Bandbreite, wie die des Kantons. Scheidegger:

«Ausserdem: Wir bezahlen sogar noch eine Wohnsitzzulage von gegen 500 Franken für Leute, die nicht nur bei uns arbeiten, sondern auch in Grenchen wohnen – wo gibt es das sonst?»

