Portrait einer Lehrerin für fremdsprachige Kinder in Grenchen

Schulen Grenchen Notfalls mit Mimik und Gestik: Belinda Macia trimmt an Grenchens Schulen die 33 Schüler fit, die noch nicht Deutsch können Grenchens Schulen haben überdurchschnittlich viele Kinder, die nicht Deutsch sprechen. Belinda Macia-Meyer unterrichtet sie - und versucht auch mal, die Eltern ins Boot zu holen. Der Lohn ihrer Mühe: Fast alle Kinder finden nach der Schule eine Anschlusslösung. André Weyermann Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Belinda Macia, Zusatzlehrerin im Schulhaus Kastels, Grenchen. Carole Lauener

Wie das aktuelle Schulreporting zeigt, gehen in Grenchen überdurchschnittlich viele ausländische Schülerinnen und Schüler in den Unterricht. Die Schulleitung wie die Lehrpersonen versuchen trotzdem, allen eine Chance zu geben, später das Berufsleben zu meistern. Eine Massnahme ist der Deutschunterricht als Zweitsprache, der situativ angewendet wird.

Die Klasse ist extrem gross, wird aber geteilt

Wichtiges Instrument ist indessen auch die Klasse für Fremdsprachige, welche von Belinda Macia-Meyer geleitet wird. Sie richtet sich insbesondere an «Neuzugänger», die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Schülerinnen und Schüler der 2. bis zur 9. Klasse werden in einem Container beim Kastels-Schulhaus unterrichtet. Jeden Morgen stehen vier Intensivlektionen Deutsch an. Die Herausforderungen dabei sind vor allem das unterschiedliche Niveau der zu Unterrichtenden, der grosse Altersunterschied und die schiere Grösse der Klasse (33 junge Personen!), wobei Belinda Macia-Meyer auf die Unterstützung ihrer Assistentin Annette Kofmehl zählen kann.

33 Schülerinnen und Schüler von der 2. bis zur 9. Klasse in einer Klasse - das nennt man Herausforderung. Carole Lauener

Aber auch wenn die Klasse geteilt werden kann, liegt die Anzahl in Grenchen noch weit über der offiziellen Richtzahl von 6 bis 12. Daher wünschte man sich eine weitere Klasse mit den älteren Schülerinnen und Schülern im Oberstufenzentrum. Die Politik ist in diese Richtung bereits tätig geworden und der Wunsch könnte sich schon bald erfüllen.

Die Eltern mit ins Boot holen

Wenn man Belinda Macia-Meyer zuhört, spürt man das Engagement, die Freude an dieser Arbeit, auch wenn sie in der Vorbereitung für jede Schülerin, jeden Schüler ein eigenes Programm zusammenstellt, damit sie weder unter- noch überfordert sind. «Wichtig ist auch, die Lernenden emotional abzuholen, denn schliesslich haben nicht sie, sondern ihre Eltern entschieden, wohin sie ziehen», erklärt sie einen weiteren Punkt. «Wir sind auch bemüht, die Eltern ins Boot zu holen, sie dazu zu bringen, Deutsch zu lernen. Die Kinder motivieren wir zudem, sich einem Verein anzuschliessen.»

Die Maske erschwert die Aufgabe zusätzlich. Carole Lauener

Belinda Macia-Meyer spricht verschiedene Sprachen (Deutsch, Spanisch, Italienisch, Englisch und Französisch), sie ist deshalb kaum auf eine Dolmetscherin angewiesen. Und überhaupt: Vieles geschieht mit Mimik und Gesten. Wobei gerade in der Coronazeit hier eine weitere Schwierigkeit eingebaut wurde. Mit einer Maske vor dem Gesicht lässt es sich einfach weniger gut ausdrücken.

Die Klasse ist so strukturiert, dass bei sichtbaren Fortschritten die Möglichkeit besteht, am Nachmittag den Unterricht in der Stammklasse zu absolvieren. Spätestens nach einem Jahr folgt der Übertritt in diese für alle. Wobei das erste halbe Jahr nicht benotet wird, um etwas Druck von den Lernenden zu nehmen.

Belinda Macia ist mit viel Engagement dabei. Carole Lauener

Belinda Macia scheint für diese Arbeit wie gemacht. Sie bringt einen prallen pädagogischen Rucksack mit. Die Mutter von drei Kindern absolvierte ursprünglich das Lehrerseminar und arbeitete 13 Jahre als Primarlehrerin. Danach liess sie sich zur Erwachsenbildnerin ausbilden, initiierte und koordinierte mit grossem Erfolg Deutschkurse für ausländische Erwachsene bei «Granges Mélanges». Sie hat zudem Erfahrung in der «speziellen Förderung» von Kindern.

Fast alle finden eine Anschlusslösung

Zu ihrer jetzigen beruflichen Tätigkeit meint sie: «Das ist meine Welt. Ich verfüge über viel Material und Erfahrung. Jeder Tag bringt zudem etwas anderes, etwas Neues. Ich denke, ich kann durch meine Biografie Kindern viel mitgeben auf ihrem Lebensweg, der nun wahrlich nicht der einfachste ist.» Dass in Grenchen in dieser Hinsicht tolle Arbeit geleistet wird, beweist die Tatsache, dass praktisch alle Ausländerinnen und Ausländer nach der Schule eine Anschlusslösung finden.

